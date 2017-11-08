ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ – ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

24 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присуждении Государственной премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки за период с 2014 по 2016 год.

Лауреатов премии определила Государственная комиссия Кабинета Министров РА по Госпремии РА в области науки им. Г.А. Дзидзария на итоговом заседании 20 октября с.г.

Государственная премия РА в области науки, учрежденная в 2005 году, присуждается раз в три года трем лауреатам – ученым, чьи работы признаны лучшими и являют собой выдающийся вклад в науку.

Лауреатами стали декан исторического факультета АГУ, доцент, кандидат исторических наук Алик Николаевич Габелия – за работу «Абхазия в предантичную и античную эпохи», изданную в Сухуме в 2014 году, президент Академии наук Абхазии, академик АНА, фольклорист, доктор филологических наук РАН Зураб Джапуа за книгу «АБХАЗСКИЙ НАРТСКИЙ ЭПОС. Текстология. Семантика. Поэтика», вышедшую в конце 2016 года в Москве в издательстве «Наука – Восточная литература».

Третий лауреат – старший научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа, доктор филологических наук, профессор Леонид Хугович Саманба за книгу «Вопросы абхазского и общего языкознания», вышедшую в 2015 году в Сухуме на абхазском языке.

30 октября на торжественном собрании, посвященном 20-летию Академии наук Абхазии, Президент Р.Д. Хаджимба лично вручил премии лауреатам.

Пресс-служба Академии наук Абхазии

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Академии наук Абхазии