АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ – 20 ЛЕТ

Завершились торжества, посвященные празднованию знаменательного события – 20-летию Академии наук Абхазии.

На приуроченные к этой дате мероприятия прибыли десятки гостей.

Ранним утром 30 октября гости научного форума в сопровождении хозяев отправились в село Эшеру Сухумского района – возложить цветы к мемориалу на могиле Первого Президента РА и основателя Академии наук Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба.

Удивительное дело! – и это отметили гости – пока ехали по нижней дороге к Гумисте, солнце прорвалось сквозь плотные тучи, и засияло синее небо. Почтив память Владислава Ардзинба, ученые отправились в Центральный выставочный зал Союза художников РА на открытие фотовыставки «20 лет Академии наук Абхазии».

Здесь участники форума могли видеть историю Академии наук Абхазии в ретроспективе, увидеть события дня сегодняшнего и сфотографироваться на память. Именитых гостей научного форума у входа в выставочный зал уже поджидали журналисты: тематическая экспозиция – это прекрасное место для интервью. А уж когда объектом расспросов являются именитые гости – ученые мировой известности, имеющие колоссальный авторитет в научном мире, – это удача для профессионала.

В числе гостей, прибывших на празднование: президенты академий наук – Республики Татарстан – доктор физико-математических наук профессор Мякзюм Салахов, Республики Башкортостан – доктор педагогических наук профессор, академик АН РБ, член-корреспондент Российской академии образования Альфис Гаязов и Республики Саха (Якутия) – доктор геолого-минералогических наук профессор Игорь Колодезников.

Конечно же, абхазские журналисты знают в лицо президента Международного объединения научного содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», доктора технических наук, профессора, почетного члена АНА и члена ряда Международных академий Муссу Экзекова; директора Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, председателя Совета ботанических садов России и стран СНГ, доктора биологических наук, профессора Александра Демидова; академика РАН, директора Северо-кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия, доктора экономических наук, профессора Евгения Егорова; академика РАН, иностранного почетного члена АНА, российского учёного-агронома, доктора экономических наук, профессора Владимир Баутина и президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народов, доктора юридических наук, профессора, члена ряда международных академий, почетного члена АНА Тараса Шамба.

Среди важных гостей – директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им.Ч.Э. Ахриева, доктор филологических наук, профессор Нина Барахоева; зампредседателя Южного научного центра РАН, доктор географических наук Сергей Бердников; директор Карачаево-Черкесского Института гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, академик Адыгской международной академии наук (АМАН) Рамазан Тхагапсов; директор Калмыцкого научного центра РАН Виктория Куканова, директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т. Керашева Адам Тлеуж; заместитель директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур РАН Наталья Карпун; декан инженерно-экономического факультета Майкопского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Мурат Бедоноков; зав. кафедрой природообустройства и водопользования, профессор Казанского федерального университета и почетный профессор Академии наук Абхазии, доктор биологических наук Нафиса Мингазова; абхазский и российский историк, этнолог, доктор исторических наук РАН, член-корреспондент АНА Юрий Анчабадзе; профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, академик Адыгской международной академии наук (АМАН), доктор филологических наук Зинаида Габуниа и другие.

Время приближалось к 11.00. На этот час в конференц-зале на 4-м этаже Дома правительства на ул. Лакоба, 21, было назначено торжественное собрание, посвященное юбилею АНА.

Поздравить ученых с юбилеем Академии наук Абхазии, встретиться с гостями форума пришли руководители Республики Абхазия Президент Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габниа, спикер Народного Собрания – Парламента РА, академик АНА Валерий Кварчия, Премьер-министр Беслан Барциц, министры, депутаты, представители общественности.

Ведущие торжественного собрания президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и советник Президента РА по науке и культуре Владимир Зантариа объявили торжественное собрание открытым. Президент Академии наук З. Джапуа представил гостей форума и предоставил слово для приветствия и поздравления первому президенту АНА доктору филологических наук Шоте Арстаа.

Затем на трибуну вышел Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Подчеркнув, что у истоков нашей национальной Академии стояли выдающийся государственный деятель, основатель современного независимого абхазского государства, академик Владислав Григорьевич Ардзинба и его единомышленники – видные деятели отечественной науки, глава государства отметил: «Время и опыт нашего нынешнего развития подтвердили правильность и своевременность принятых в тот нелегкий период решений». Хаджимба подчеркнул, что даже в годы грузино-абхазской войны и тяжелый послевоенный блокадный период связи наших научных работников с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья не прерывались. «Сейчас абхазская наука уверенно входит в спокойное русло своего возрождения и развития… Не может не радовать, что на смену старшей плеяде высококвалифицированных и признанных специалистов приходит новое, достаточно подготовленное поколение. Сделаны первые шаги в плане внедрения грантовой системы поощрения наиболее важных научных исследований и изобретений. Предпринимаются меры по сохранению и возрождению научного потенциала и исследовательских возможностей институтов, входящих в систему Академии наук Абхазии». Президент выразил уверенность, что с улучшением экономической ситуации в стране национальная Академия и подведомственные ей научно-исследовательские учреждения получат необходимую государственную поддержку. Президент позитивно оценил наметившуюся тенденцию по укреплению научно-образовательных и научно-технических контактов с нашим союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией, в соответствии с положениями нового действующего Договора. И как крайне важный и полезный фактор расценил участие видных абхазских ученых, представителей академических кругов в работе российско-абхазских экономических форумов, научных конференций, симпозиумов и совместных экспедиций.

«Прошедшие недавно юбилейные торжества и встречи по случаю юбилеев Абхазского государственного университета, Института экспериментальной патологии и терапии и Института ботаники Академии наук Абхазии, других научных центров наглядно продемонстрировали ценность и необходимость всестороннего взаимодействия ученых, ведущих исследования не только в сугубо отраслевых сферах, но и в областях глобальных международных проблем». Президент заметил, что важно разумно и эффективно использовать возможности, предоставляемые Российской Федерацией и ее субъектами для повышения квалификации молодых специалистов в аспирантурах, ординатурах, магистратурах, бакалавриатах при крупных российских и других международных научно-образовательных центрах и вузах.

«Государство рассчитывает на актуализацию тем и проблем, которые служили бы интересам укрепления нашей экономической, экологической и демографической безопасности. Мы высоко ценим все, что было сделано за все годы советской власти и послевоенный период нашими институтами, нашими учеными, которые занимались проблемами истории и языка. Среди них люди, стоявшие у истоков национально-освободительного движения. Но нам всем нужно понять, что необходимо развивать и остальные направления, серьезно подойти к вопросам точных наук – медицине, экономике, всему тому, что будет способствовать росту нашего бюджета, наших возможностей и создаст лучшую социальную основу для нашего государства».

Динамичным и ярким был доклад президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. Коснувшись истории создания Академии наук и корней, на которых прорастала и крепла в Абхазии большая наука, он отметил, что некоторые успешно работающие сегодня институты АНА являются последователями и даже прямыми «потомками» первоклассных научно-исследовательских центров советского времени и создание Академии наук во многом способствовало сохранению ценного научного багажа нескольких поколений ученых, работавших на территории Абхазии.

«Рассматривая научный потенциал страны как национальное достояние, определяющее будущее Абхазии, мы считаем поддержку науки приоритетной государственной задачей. Несомненно, что государство будет иметь перспективы только в том случае, если стратегия развития науки и технологий для собственного развития поставлены на один уровень со стратегией национальной безопасности, если ставка на подготовку интеллектуальных кадров в этом государстве является задачей номер один».

Президент Академии наук Абхазии подчеркнул, что несмотря на то, что не все прежние связи между абхазскими и российскими научными учреждениями удалось сохранить, с момента создания академии идет тенденция к их восстановлению и укреплению.

И это – безусловно. Сам нынешний форум является тому наглядным доказательством: на юбилей Академии наук приехали главы академий наук и видные ученые, усматривающие перспективы в тесном сотрудничестве с абхазской наукой. В своих поздравительных выступлениях это подчеркивали и гости.

Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что между академическими центрами двух республик существует давняя связь, рассказал о своих встречах с Первым Президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба и подчеркнул особую важность того, что абхазские коллеги сумели создать академию и сохранить большой научный потенциал в трудные 90-е годы, уже после распада Советского Союза, после кровопролитной Отечественной войны народа Абхазии.

Президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов, которому еще только предстояло в этот день поставить подпись под Соглашением о сотрудничестве с Академией наук Абхазии, обратился к коллегам из Абхазии уже с конкретными предложениями от ученых Башкортостана.

Президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Игорь Колодезников, обращаясь к форуму, отметил, что национальная Академия наук является символом государства наряду с Конституцией, и подчеркнул, что несмотря на то, что Абхазия и Республика Саха расположены далеко друг от друга, в судьбах абхазского и якутского народов много общего.

Всем гостям юбилейного торжества было предоставлено слово: звучали пожелания, идеи совместных проектов, воспоминания о уже свершившихся встречах и делах. Многие гости делились впечатлениями о личных контактах с Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Гости преподнесли Президенту АНА Зурабу Джапуа ценные подарки и книги для академической библиотеки. Получил президент АНА и награды национальных академий.

В рамках празднования 20-летия Академии наук Абхазии был показан документальный фильм, посвященный истории и современности АНА.

С воодушевлением было встречено поздравление с юбилеем АНА от недавно избранного президента РАН Александра Сергеева. Поздравительный адрес зачитал Владимир Зантариа. Поздравили коллег Спикер Народного Собрания РА, академик АНА Валерий Кварчия, министр науки и образования Адгур Какоба и другие.

На торжественном собрании был зачитан Указ Президента РА о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Абхазии». Этого звания удостоились ученые, работающие в разных научных сферах, – Лесик Айба, Юрий Анчабадзе, Владимир Баркая, Вячеслав Бигуаа, Валерий Бигуаа, Валентин Когония, Людмила Кокоша, Вячеслав Чирикба.

Вручил Президент и Государственную премию по науке имени Георгия Дзидзария. Лауреатами премии по решению Госкомиссии стали доктор филологических наук РАН Зураб Джапуа, доктор филологических наук Леонид Саманба, доктор исторических наук Алик Габелия.

После перерыва участники форума продолжили работу в формате круглого стола по теме «20 лет Академии наук Абхазии: итоги и перспективы». В разговоре приняли участие как отечественные, так и зарубежные ученые.

Президент РА ненадолго простился с гостями научного форума. На 31 октября был запланирован прием ученых у Р.Д. Хаджимба.

Далее юбилейные торжества продолжила интересная культурная программа: гости побывали в Государственном музее, Ботаническом саду и питомнике обезьян НИИЭПиТ АНА, а также познакомились с достопримечательностями Нового Афона.

К юбилейным мероприятиям приурочен выпуск богато иллюстрированного буклета «Академия наук Абхазии 1997 – 2017» и ценнейшего издания – указателя библиографии трудов ученых Абхазии «Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук Абхазии: Библиография трудов».

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА