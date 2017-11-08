ПРОЕКТ РАССЧИТАН НА ТРИ БЛИЖАЙШИХ ГОДА

Глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария провел пресс-конференцию для журналистов СМИ Республики Абхазия – АГТРК, газет «Апсны» и «Республика Абхазия», Спутник-Абхазия, АБАЗА-ТВ, Апсны-пресс. Вопросы журналистов касались реализации Инвестиционной программы, итогов летнего курортного сезона, развития сельского хозяйства, борьбы с мраморным клопом.

«В рамках реализации Инвестиционной программы, рассчитанной на три года, в Гудаутском районе ведутся работы в различных направлениях, – отметил глава района Р. Ладария. – Два крупных проекта одновременно реализуются в Гудаутском районе: строительство водопровода для четырех сел – Звандрипша, Мгудзырхуа, Абгархука, Куланырхуа. Важность этого проекта заключается в том, что жители этих сел крайне нуждались в строительстве водопровода, воды здесь практически не было никогда. Проект составляет 137 млн рублей. После завершения строительных работ вода будет поступать из села Дурипша по новому водопроводу. Это позволит улучшить обеспечение водой города в целом».

Продолжается капитальный ремонт в двух средних школах района. Проектная стоимость лыхненской средней школы составляет 130 млн рублей, гудаутской средней школы №3 – 87 млн рублей, строительство нового детского сада в Новом Афоне обходится в 136 млн рублей. В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на Гудаутский район выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

В городе Гудауте ведутся работы по замене ливневых каналов, водопровода и канализации. На первом этапе реконструкция коснулась четырех улиц: пр.Героев, улиц Ардзинба, 4-го Марта и Дзидзария. 180 млн рублей рассчитано потратить на строительство водопровода, 153 млн руб. – на замену ливневой канализации и строительство насосных очистных сооружений. Одновременно идет ремонт лифтового хозяйства в многоэтажных домах города. На эти работы выделено 44 млн рублей. Асфальтирование городских улиц обойдется в 144 млн рублей.

В рамках Инвестиционной программы Гудаутскому району впервые выделяется такая сумма, которую предстоит освоить в течение трех лет, начиная с текущего года. Глава района выразил уверенность, что строительные организации уложатся в отведенные сроки и выполнят работу качественно. Реализация Инвестиционной программы в районе проходит параллельно с другими строительными проектами. В селе Джирхуа проложен асфальт на протяжении 6 км. Все работы будут продолжены в следующем году.

Подводя предварительные итоги прошедшего курортного сезона, глава района остановился на основных причинах, которые повлияли на результаты. Доходы от туристического сезона оказались не высокими. Причин тому много: это и нападение на российских туристов в селе Приморском, и взрыв на складе боеприпасов, где продолжаются строительные работы по восстановлению жилых домов, пострадавших во время взрыва. Полностью восстановить разрушенные дома до наступления холодов не удастся, однако в более чем 70 домах уже есть новая кровля.

Не обошли журналисты и вопрос о распространении мраморного клопа на территории республики. Весной будущего года начнется работа по уничтожению этого вредителя сельхознасаждений.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: политикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району