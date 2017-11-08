ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН – НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Встречи Президента РА

Три важных момента обсудили на встрече Президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Прежде всего Президент поинтересовался, как идут дела в отношении реализации процедур по внедрению для жителей Абхазии – граждан РФ – обязательного медицинского страхования. Во-вторых, какие меры принимаются, чтобы сделать более совершенной систему распределения лекарств категориям граждан, которые имеют льготы. И, в-третьих, собеседники обсудили ход и перспективы диспансеризации.

Итак, по порядку. Т. Цахнакия сообщил Президенту, что в течение ноября в Госдуме РФ планируют ратифицировать два межведомственных соглашения по здравоохранению, которые были подписаны летом текущего года представителями России и Абхазии и уже ратифицированы Народным Собранием – Парламентом РА. Речь идет о «страховании граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медстрахования (ОМС) РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ», а также «об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии».

Соглашение касается медицинского страхования 189 000 граждан России, проживающих в Абхазии, а также детей до 14 лет, которые смогут получить полис при предъявлении гражданства одним из родителей.

– В течение месяца после ратификации соглашения по ОМС мы планируем открыть в разных районах Абхазии пункты выдачи полисов, – уточнил министр. – Совместно с представителями РФ, которые приедут к нам специально по этому поводу, мы проработаем конкретный механизм – как именно будет действовать соглашение: нужны ли будут наряду со стационарными еще и мобильные пункты – с учетом особенностей нашей территории, а также определим и другие моменты.

Т. Цахнакия разъяснил, что, получив полис, жители Абхазии смогут обращаться за пределы республики за медицинской помощью по направлениям, по которым нет возможности оказывать ее у нас. Для выдачи направлений на базе Республиканской больницы будет создана специальная медицинская комиссия. Прежде всего речь идет о клиниках Краснодарского края, а также других федеральных учреждениях.

Т. Цахнакия уточнил, что по состоянию на 1 ноября за счет Государственного бюджета Абхазии 800 пациентов уже получили высокотехнологичную помощь в клиниках Российской Федерации, в частности в области кардиохирургии.

Второе соглашение, как пояснил министр, предполагает обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями девять групп льготников, в том числе инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

– Мы создали регистр инвалидов и реестр медикаментов и расходных материалов, – сообщил Т. Цахнакия, – аптечные пункты, выдающие рецептурные препараты, будут обеспечены оргтехникой с соответствующей информационной программой для контроля выдачи лекарств.

Министр сделал на этом акцент, поскольку Президент особо подчеркнул важность контроля за распределением препаратов.

По третьей теме министр здравоохранения сообщил Президенту, что в течение 2016-2017 годов в рамках всеобщей диспансеризации 41 000 жителей (в основном из трех восточных районов) Абхазии уже была обследована. Большую часть прошедших диспансеризацию составило декретированное население (люди, профессиональная деятельность которых связана с оборотом продуктов питания, коммунальным и бытовым обслуживанием населения и воспитанием детей), а также 11 000 детей из г. Сухума и Гулрыпшского района. В настоящее время диспансеризация уже начата в Гудаутском районе, а в наступающем году распространится и на Гагрский.

Прошедший этап диспансеризации, как сообщил Цахнакия, показал, что наиболее часто встречались заболевания органов кровообращения, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет. Выявлено, что 10 000 человек нуждаются в диспансерном учете и непрерывном лечении, в том числе высокотехнологичном.

Министр заметил, что в Абхазии принимаются серьезные меры в отношении осуществления программ оказания неотложной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт, инсульт), сахарным диабетом.

– В 2018 году мы завершим формирование базы данных по всем городам и районам Абхазии, которая позволит отслеживать ситуацию, – рассказал Т. Цахнакия. – Это позволит заранее держать на контроле группы, подверженные риску заболеть теми или иными заболеваниями, и своевременно принимать меры. Предотвратить болезнь – вот главная задача диспансеризации в перспективе.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА