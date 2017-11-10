Мнение политолога

ГРУЗИЯ И АБХАЗИЯ – ДВА РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВА

Открытое письмо И.П.Гиоргадзе

Игорь Пантелеймонович Гиоргадзе родился 23 июня 1950 года в г.Зайсан (Восточно-Казахстанская область) на границе с Китаем, в семье офицера-пограничника П. Гиоргадзе. Окончил Высшую школу КГБ СССР в Москве, получил квалификацию юриста-правоведа со знанием иностранных языков.

С 1973 по 1995 год занимал различные посты в службах госбезопасности Грузии. В 1980-1981 гг. участвовал в боевых действиях на территории Афганистана (в составе отряда специального назначения «Каскад» КГБ СССР в Кандагаре). Имеет 15 правительственных наград, в том числе медаль «За боевые заслуги». С октября 1993-го по сентябрь 1995-го – министр безопасности Грузии.

В сентябре 1995 года, после покушения на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, Гиоргадзе был снят с занимаемого поста, после чего покинул Грузию и сейчас находится за ее пределами. С 2003 года он – руководитель всегрузинской «Партии справедливости».

Генерал-лейтенант, почетный сотрудник КГБ СССР.

Игорь Пантелеймонович!

Я читал в СМИ ваши комментарии, видел интервью по телевидению относительно грузино-абхазских отношений. Мне они показались интересными. Прежде всего, я имею в виду вашу оценку цели агрессии Тбилиси против Абхазии и Южной Осетии, которая, как известно, была лишь в желании сохранить за собой территорию проживания абхазов и осетин, но без них самих. Иметь «Абхазию без абхазов» было главным мотивом вторжения на нашу землю банд «госсоветовских» и «мхедрионовских» вояк, состоявших в значительной степени из бандитов и головорезов, выпущенных из грузинских тюрем и лагерей.

Вы верно обвиняете во всем, что случилось, тогдашнее грузинское руководство во главе с Э.Шеварднадзе, которого вы назвали «ласковым тираном», и его окружение, среди которого были даже многоопытные преступники. Этим фанатикам было невдомек, что межнациональные проблемы невозможно решить путем насилия – оно только усугубляет ситуацию, доводя ее до точки невозврата. Мудрые политики понимают, что малочисленные народы весьма ревниво относятся к вопросу сохранения своей самости, своего культурного пространства, своего уникального отличия от других. По отношению к ним необходимо действовать, руководствуясь врачебным постулатом: «Не навреди!». Ответственные правители выступают за гуманное решение возникающих противоречий, не доводят до открытого конфликта. Для правильной и грамотной оценки ситуации стороны садятся за стол переговоров со списками своих претензий друг к другу и рассматривают их без гнева и пристрастия. И как бы это ни было трудно, приходят к компромиссу. Такой подход к решению проблемы называют цивилизованным. Возможность его использовать была и в нашем случае. Абхазская сторона была готова к этому, тем более, что ее требования не были заоблачными. Однако «белый лис» и его камарилья чванливо отказались от этой возможности, посчитав ниже своего достоинства говорить с абхазами на равных. Гордыня не позволила!.. (К слову сказать, есть люди, которые и вовсе считают гордыню характерной чертой грузинского этноса. Так, например, грузинский кинорежиссер Резо Гигинеишвили в интервью газете «Собеседник» (№ 37, 2017 г.) заявляет: «Мне Патриарх сказал во время разговора: «Главная беда России – огромное пространство. А главная беда Грузии? Он ответил: гордыня. Гордыня – это как бы дурной извод чести, ее мрачная изнанка»). Они избрали варварский путь решения возникших проблем в грузино-абхазских взаимоотношениях, мотивировали свои действия желанием сохранить территориальную целостность Грузии. К чему это привело – известно.

Организаторы и вдохновители агрессии против Абхазии обязаны были предвидеть ситуацию на несколько ходов вперед. Однако они не задумались о лежащем на них бремени ответственности, когда принимали такое судьбоносное решение в отношении Абхазии, и, будучи ослепленными национализмом и «припадочным патриотизмом», продемонстрировали отсутствие элементарного здравомыслия.

Вы в одном из своих интервью в апреле 2009 года правильно заявляете: «Мы, грузины, сами виноваты в том, что произошло. Мы разрешили нашим правителям проводить нацистскую политику, мы не скинули их, когда они развязали войну против Абхазии и Южной Осетии…». А ведь уже имевшийся в истории опыт должен был подсказать бесперспективность силового решения национальных проблем. (Вот и украинский режим впал в этот грех, и всем видно, во что это вылилось). Почему организаторы военной агрессии не произвели моделирования предстоящей войны в Абхазии, не подсчитали возможные потери и не поняли, что они будут предсказуемо высокими? Гибель тысяч и тысяч людей их совершенно не тревожила.

Надеюсь, вы не будете отрицать, что в Тбилиси до сих пор не хотят до конца осмыслить, что натворили посланные в Абхазию «навести порядок» банды и их местные сородичи, какие ужасающие злодеяния они совершили. Более того, в Грузии не перевелись реваншистские настроения, не иссякло желание совершить новый поход на Абхазию. Тысячи погибших наших ребят – это невосполнимая утрата для немногочисленного абхазского народа. А если учесть, сколько детей могло бы от них родиться, еще тягостней становится на сердце. Хотя война закончилась давно, у наших людей не исчезли горестные воспоминания о ней. Повсеместно в Абхазии стоят памятники и обелиски с длинным списком имен погибших, напоминая о чудовищной трагедии нашего народа.

Нет абхазской семьи, которой не коснулась бы эта война. Есть семьи, в которых погибли два и более молодых людей. Могут сказать: грузинская сторона потеряла не меньше, а даже больше. Но людские ресурсы Сакартвело многократно превышают наши.

Просто удивительно, откуда столько злобы и ненависти к абхазам таилось у грузин: это стало результатом продуманного, целенаправленного и тотального антиабхазского воздействия грузинской пропаганды, выставлявшей абхазов неким исчадием ада. Термин «демонизация» явно соответствовал тому, что в предвоенные годы и, особенно, в ходе войны происходило в грузинских СМИ – грузинские журналисты и аналитики опускались до использования недопустимой терминологии и бранных эпитетов в отношении абхазов. Все это порождало в сознании грузинских масс образ врага в лице абхазов. Кстати, ныне многие беженцы поняли это и говорят, что их обманули.

Игорь Пантелеймонович, отдавая дань вашему стремлению быть честным и объективным в анализе грузино-абхазской войны и перспектив дальнейших взаимоотношений наших двух народов, хотел бы не согласиться с некоторыми вашими высказываниями и оценками и отметить нелогичность некоторых ваших тезисов. Вот ваше утверждение на телеканале «Звезда» 21 июня с.г. ведущему А.Стриженову о том, что «ни один мой подчиненный не пролил ни капли крови – ни абхазской, ни осетинской. И это знают там», – вызывает у меня недоумение. Ведь банальное назначение спецслужб – защита государственного строя и его режима, чьим органом является эта структура. Это означает участвовать в акциях этого режима. Возможно, я чего-то недопонимаю. Но как грузинским спецслужбам, одно из подразделений возглавляли вы, во время агрессии Тбилиси против Абхазии и Южной Осетии удалось остаться в стороне от этих событий? Разве могла это позволить стоявшая над вами власть – госсовет во главе с Шеварднадзе?.. Как-то странно получается. Ваши подопечные, несомненно, участвовали в этой страшной войне, но пролили они кровь абхазов и осетин – этого никто не знает. Не обижайтесь, уважаемый Игорь, но вы же не противостояли затеянной авантюристами, преступной кровавой бойне в Абхазии и Южной Осетии. Да, вы совершенно искренне осуждаете ее, прямо указываете на виновность тогдашнего грузинского руководства, несущего полную ответственность за все произошедшее. Я понимаю, в жизни человека бывают моменты, когда вопреки своим убеждениям он вынужден делать то, что ему не очень нравится. Вы, очевидно, испытывали это во время грузинской агрессии против Абхазии и Южной Осетии, но не участвовать в ней никак не могли. Конечно, противостоять этому было архисложно. Но, все-таки, если бы вы и ваши единомышленники – наверняка таковые были – рискнули бы заявить о своем несогласии с намерениями Шеварднадзе и его кампании, было бы другое дело. Может быть, нашлись бы последователи вашему смелому примеру. Поэтому вы тоже несете ответственность за произошедшее, коль состояли в этой команде. Кроме того, в 1993-1995 годах в Абхазии активизировалась подрывная террористическая и диверсионная деятельность со стороны Грузии. От рук засланных грузинскими спецслужбами террористов погибло немало наших граждан. Подготовку диверсанты прошли в Тбилиси при помощи иностранных спецслужб, которые занимали целый этаж здания госбезопасности Грузии. А возглавляли все эти годы это ведомство именно вы.

В интервью вы заявили, что позитивно общаетесь с первыми лицами, как Абхазии, так и Южной Осетии. Это очень интересно! Если это имеет место, то почему бы это не легализовать, не расширить круг общения, не приехать в Сухум и не пообщаться с нашими гражданами, не выслушать их мнение.

(Продолжение в следующем номере)

Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ