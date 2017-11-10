СОГЛАШЕНИЕ

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь положениями статьи 16 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г.,

стремясь обеспечить действующие на территории Российской Федерации гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия,

согласились о нижеследующем:

Статья I

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение условий для организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, зарегистрированных по месту жительства в Республике Абхазия и не имеющих регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания в Российской Федерации (далее – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия), в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2

В рамках настоящего Соглашения Российская Сторона:

организует страхование граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

предусматривает в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансового обеспечения расходов на обязательное медицинское страхование граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия;

определяет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выполняющий в рамках настоящего Соглашения функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия (далее – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации);

обеспечивает выдачу полисов обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, при обращении их в пункт выдачи полисов обязательного медицинского страхования лично или через своего законного представителя с представлением заявления и документов согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

обеспечивает информирование Абхазской Стороны о действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актах, регулирующих организацию медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, о правах лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, на получение медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

Статья 3

В рамках настоящего Соглашения Абхазская Сторона:

предоставляет сведения о численности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия;

предоставляет списки умерших граждан Российской Федерации, постоянно проживавших на территории Республики Абхазия, для актуализации сведений о них в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

создает пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия (предоставляет помещения, оснащенные для выполнения задач по выдаче полисов), и обеспечивает работу этих пунктов;

информирует граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, по вопросам работы пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования и о правах лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, на получение медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации;

в соответствии с соглашением между Правительством Республики Абхазия и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, в медицинских организациях Российской Федерации направляет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия и застрахованных в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в медицинские организации Краснодарского края для получения медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации, за исключением лиц, осуществивших выбор медицинской организации для оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:

от Абхазской Стороны – Министерство здравоохранения Республики Абхазия;

от Российской Стороны – Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Статья 5

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают план реализации мероприятий по обеспечению условий для организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации согласно приложению № 2, которое является его неотъемлемой частью.

В план могут вноситься изменения по согласованию уполномоченных органов Сторон.

Статья 6

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участником которых является соответствующая Сторона.

Статья 7

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 8

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

Статья 10

Настоящее Соглашение прекращает действие по истечении шести месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Пицунда 8 августа 2017 года в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Республику Абхазия

За Российскую Федерацию

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых дли получения гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Республики Абхазия, полисов обязательного медицинского страхования

1.Заявление (бланк заявления предоставляется заявителю в пункте выдачи полисов обязательного медицинского страхования) гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия (его законного представителя).

2.Оригиналы следующих документов:

1) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, или паспорт гражданина Российской Федерации, в котором отсутствует отметка о регистрации по месту жительства в Российской Федерации, паспорт гражданина Республики Абхазия, подтверждающий его регистрацию по месту жительства на территории Республики Абхазия;

2) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве Российской Федерации, или свидетельство о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, – для детей в возрасте до 14 лет;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).

3. Документы о законном представителе гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия (в случае обращения от имени гражданина Российской Федерации его законного представителя):

1) паспорт законного представителя гражданина Российской Федерации;

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: За Республику Абхазия За Российскую Федерацию