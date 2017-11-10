АБХАЗСКИЙ ФОЛЬКЛОР. ПОИСК, ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ

В Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии немало научных отделов, ведущих очень важную исследовательскую работу по разным направлениям науки. Один из них – отдел фольклора. О работе этого отдела, о проблемах и достижениях, изданных трудах и малоизученных темах, приоткрывающих завесу тайны, о планах на будущее рассказывает в интервью корреспонденту «РА» заведующая отделом фольклора, кандидат филологических наук Цира Габниа.

– В Абхазском институте отдел фольклора является одним из ведущих. Здесь работали и работают ученые-фольклористы, известные не только в республике, но и за ее пределами. К великому сожалению, некоторые из них уже ушли из жизни: Артур Аншба, Римма Хашба, Сергей Зухба. Это были знаковые ученые, которые разрабатывали актуальные темы, издавали научные труды по очень важным проблемам этнической культуры в целом. Монографии каждого из них являются неоценимым вкладом в становление и развитие абхазской фольклористики.

В настоящее время в отделе работают ученые трех возрастов: старшего, среднего, молодого. Это хороший показатель преемственности поколений. И в этом, безусловно, большая заслуга маститых ученых.

Отдел имеет еще одну автономную единицу – фольклорную лабораторию, где концентрируется полевой материал и созданы несколько фондов: рукописных материалов, фонотеки, фотоматериала. Заведует ею молодой фольклорист Хибла Чатанаа. Недавно приняли лаборантку Сусанну Таниа, которая цифрует материал, переписывает тексты. Таким образом, медленно, но пополнение в кадровом составе происходит.

– Цира Смаиловна, по каким направлениям в отделе фольклора ведется работа?

– Это исследовательская, собирательская, издательская, лекторская, популяризационная работа, это участие в международных конференциях и конгрессах, в публичных лекциях, в проектных работах, это проведение фольклорных экспедиций за рубежом (в Турции).

– Какие научные труды ученых института изданы? Уделяется ли должное внимание научному наследию?

– В течение последних 5 лет отдел издал около 17 научных трудов: по нартскому эпосу, по народным песням, по музыкальному фольклору. Есть научные труды, выполненные на стыке наук, например, фольклора и литературы. Такова работа ведущего ученого отдела Владимира Агрба. В течение двух лет он издал две монографии, посвященные теме «Абхазская поэзия и устно-поэтическая традиция».

Безусловно, особое внимание уделяется изданию научного наследия. В прошлом году по инициативе отдела в институте была организована и проведена Международная конференция, посвященная Артуру Аншба: «Фольклор народов Кавказа: историческое наследие и современное бытование». В ближайшее время завершается подготовка к изданию материалов этой конференции.

По издательскому делу в отделе работают три группы: первая – под редакторством Шоты Салакая, осуществляет подготовку к изданию в 12-ти томах памятников «Абхазского народного поэтического творчества». В этом году сдали в издательство 11-й том «Современный фольклор». Его составители: Валентин Когониа, Арда Ашуба. Вторая группа – под моей редакцией, осуществляет подготовку и издание научного наследия Риммы Хашба. В конце года в издательство будет сдан 1-й том. Третья – под редакцией Зураба Джапуа, занимается подготовкой и изданием научных трудов Артура Аншба. Группа создана в этом году.

В отделе работают 12 ученых. Это академики АНА Шота Салакая, Зураб Джапуа, член-корреспондент Валентин Когониа, ведущий специалист Владимир Агрба, старшие научные сотрудники Иван Шамба, Адгур Какоба, Тыжын Чурей, научные сотрудники Щазина Джапуа, Наала Барцыц, заведующая фольклорной лабораторией Хибла Чатанаа, старший лаборант Сусанна Таниа. Большая часть из них ведет преподавательскую деятельность. Благодаря зав.кафедрой «Абхазской литературы» АГУ Диане Джинджолиа наши фольклористы имеют возможность читать курсы лекции по своим научным трудам. Также большинство ученых отдела фольклора в свое время читали лекции на телевидении, в передачах Ирины Агрба и Мананы Куакуаскир.

– Есть у ученых индивидуальные темы, над которыми они работают? Если да, назовите некоторые из них.

– Конечно, каждый ученый занимается своей темой. Всего у нас 11 индивидуальных тем, в числе которых абхазские причитания, танцевальная культура абхазской диаспоры (Турция, Сирия и т. д.), абхазская поэзия и устно-поэтические традиции, мифологическая модель мироустройства абхазов, сюжетно-тематическая и художественно-стилевая системы абхазской народной поэзии, аспекты исследования абхазского нартского эпоса, абхазские народные песни Очамчырского и Гудаутского районов и другие.

– Есть в абхазском фольклоре темы малоизученные, требующие всестороннего комплексного исследования?

–У нас много фундаментальных работ по главным аспектам фольклора, однако недостаточно изучены приметы, нет их единого сборника, не исследованы абхазские тосты. По этой теме есть отдельные хорошие статьи абхазских ученых, но тоже нет единого сборника. Еще одна малоизученная интересная тема – это сны и сновидения. В связи с этим находкой для отдела стала запись сна (на 35 страницах) Мкана Барцыц. Этот сон связан с мотивом попадания души еще живого человека в потусторонний мир и возвращения с новыми знаниями, с советами, как надо жить на земле, чтобы не понести наказание в потустороннем мире. Это необычный сон с пророческими мотивами, сон назидательного характера. Он приснился Мкану Барцыц в ночь с 13 на 14 января. По его словам, он не просто лег и заснул, его втянуло в сон, и проснулся он на другой день, когда солнце стояло высоко. Я собирала много материалов, связанных с этой темой, и обратила внимание, что есть один объединяющий момент – обычно человек попадает в потусторонний мир случайно, вместо другого человека, срок жизни которого истек на земле. В данном случае это не так, Мкан Барцыц просто впал в сон. Он едет на арбе и встречает людей, среди которых есть еще живые (они уйдут из жизни после возвращения Мкана Барцыц из сна). Вообще, арба в снах абхазов – это смертоносец. По поверьям абхазов, души людей за три года до своей смерти попадают в тот мир, обретают там свое место. Мкан Барцыц рассказал, что за грехи, совершенные на земле, в том мире ждут определенные наказания, и даже назвал, какие именно. Поэтому его сон еще и поучительный. Там он узнал и про свой грех. Оказывается куница, которую он однажды убил на охоте, была беременной. Он заслужил прощение, но когда уйдет из жизни, будет в том мире ухаживать за беременными куницами и не родившимися детьми. Вечно. Потому что там вечная жизнь. Можно сказать, что это утверждает и абхазское слово «дыпсит» – умер. Если разложить его на составные части, получается – душа родилась. В мире, в котором побывал, он видел маленькую девочку. Она носила воду двумя ведрами. На вопрос: «Почему она таскает такую тяжесть?», он получил ответ: «Потому что ее мама все время плачет». Это лишь небольшие фрагменты из сна Мкана Барцыц, которые, возможно, приоткрывают завесу тайны, связанной с потусторонним миром.

Требует глубокого изучения и смеховая культура абхазов – юмор и сатира. Есть хорошая статья Риммы Хашба, обозначена эта тема и в нашем отделе. Ею занимается Щазина Джапуа. Она подготовила сборник собственных записей абхазских юмористических сказаний, и теперь стоит задача издать их и продолжить исследование. Наши ученые собирали юмористические материалы, но единого сборника на академическом уровне подготовлено не было. Недостаточно изучена и абхазская мифология.

– В отделе фольклора под вашим редакторством ведется работа над «Абхазским мифологическим словарем». Вы, насколько я знаю, являетесь и автором проекта. Кто участвует в проекте и когда работа будет завершена?

– В проекте участвуют ученые из разных отделов: фольклористы, этнологи, историки. Всего 6 человек. Текстологическая работа завершается в этом году. В следующем году займемся художественным оформлением словаря: будут представлены 50 форматных картин. Издание этого словаря станет большим вкладом в науку.

– Есть ли у вас сегодня возможность проводить собирательскую или экспедиционную работу?

– Последние несколько лет мы не имеем возможности проводить экспедиции в районы республики. А без экспедиции, как известно, не бывает пополнения мифологического фольклорного материала. Одно поколение сменяет другое, и многие знания в этой области утрачиваются, так как мы не успеваем произвести соответствующие записи, выявить обладающих такой ценной информацией людей. Безусловно, ученые старшего поколения сделали очень многое. У них не было таких возможностей, как у нас. В большинстве своем они делали записи вручную, карандашом или ручкой. Основной фонд, который есть у нас, – это собранный ими фонд, пополнения его были незначительными.

Два года назад была организована экспедиция в Турцию. В ней участвовали Щазина Джапуа и я. Щазина подготовила материалы к изданию. В будущем они увидят свет. У нас в основном проходит много экспедиций на собственные средства, то есть это индивидуальные экспедиции по инициативе ученых, которые хотят двигаться дальше, развиваться.

– Как я поняла, проблем у вас непочатый край. Назовите самые болезненные из них.

– Проблема – мизерная зарплата, но еще большая проблема – очень мало денег выделяют на командировочные за пределы республики, суточные на питание и проживание очень низкие. Вы знаете, о чем мы мечтаем? О самой лучшей технике для отдела. Мы мечтаем о компьютере с видеокартой. Такого компьютера в институте нет. Очень важно оснащение техникой лаборатории. Необходим трансскрайбер. С ним легче слушать и воспринимать записи тому, кто их переписывает. Мы мечтаем реализовать комплексный проект: «Экспедиция за рубеж (Турция, Сирия, Иордания)». Он должен быть совместным с отделами этнологии, фольклора, истории, абхазского языка. Экспедиция должна быть ежегодная и рассчитана на 10 лет. Директор готов поддержать идею. Надеемся, поддержит и руководство страны. Кроме того, в перспективе желательно, чтобы наши молодые ученые могли учиться в аспирантуре в России.

– Какая работа проводится в области подготовки кадров?

– На днях Тыжын Чурей представила свою докторскую диссертацию на тему: «Обрядовая и песенно-инструментальная традиция абхазо-адыгской диаспоры в Турции».

В течение будущего года будут представлены две кандидатские работы Хиблы Чатанаа и Наалы Барцыц.

– Вы рассказали о перспективных проектах, а есть такие, к реализации которых вы приступите в ближайшее время?

– В будущем году мы начнем работать над новым международным проектом «Фольклор народов Кавказа: Историческое наследие и современное бытование». Первый сборник «Мифоэпический аспект абхазо-адыгской фольклорной традиции» будет посвящен памяти академиков Сергея Зухба и Аскера Гадагатля. Это будет совместный труд абхазских и северокавказских фольклористов.

– Спасибо за интервью, Цира Смаиловна. Пусть все ваши планы и мечты претворятся в жизнь.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ