СОВЕРШЕНСТВУЯ НАВЫКИ

По результатам подведенных итогов за летний период обучения разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии повысили уровень и качество боевой подготовки более чем на 10 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Под руководством опытных инструкторов соединения летняя пятимесячная боевая учеба разведчиков проводилась в условиях горно-лесистой и прибрежной местности трех полигонов – «Цабал», «Гудаута» и «Нагвалоу».

На занятиях военнослужащие совершенствовали навыки по различным направлениям профессиональной подготовки, в т.ч. организации наблюдательных постов, тактике устроения засад и налетов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, а также задачи по поиску и взятию в плен снайперов и офицеров условного противника.

Также в ходе учебы личный состав разведподразделений с применением современных бронетранспортеров БТР-82АМ и бронированных разведывательных машин «Дозор» провел около 40 тактико-специальных учений, в их числе по розыску и ликвидации маскирующихся диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Кроме того разведчики не реже 1 раза в месяц отрабатывали контрольные нормативы по специальной, инженерной и огневой подготовке. Выполняли упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

На всех учениях и занятиях по боевой подготовке военнослужащие совершенствовали навыки по использованию современных штатных средств разведки – переносные комплексы разведки и связи «Стрелец», лазерные приборы разведчика, радиолокационные станции ближней разведки СБР-3 и другую технику.

В завершение летнего периода обучения разведчики военной базы успешно сдали итоговую проверку по боевой подготовке.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа