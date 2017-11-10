По сообщениям информагентств

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Азербайджан занимает первое место в мире по показателю теневой экономики, объем которой составляет 67,4% от ВВП страны, сказано в исследовании международной ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА).

На втором месте оказалась Нигерия – 48,37%, а замыкает тройку Украина – 45,16%. Авторы доклада исследовали теневые экономики 28 стран.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ «РОМАН» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Азербайджаном имеет 15-летнюю историю. По данным Регистра обычных вооружений ООН, с 2002 по 2012 годы Баку приобрел у Беларуси 153 танка Т-72 (из 271 поставленного Минском на экспорт), 120 буксируемых артиллерийских систем Д-30 калибра 122 мм, 12 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 60 колесных бронетранспортеров БТР-70, 11 штурмовиков Су-25.

Это означает, что Азербайджан лидировал по закупкам у Белоруссии различных видов вооружения – танков, артиллерии, бронетехники и самолетов. В целом оружия и вооружений было закуплено на 170 млн долларов.

Теперь в этом сотрудничестве наступает новый этап. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), состоялась сделка по закупке азербайджанской стороной реактивной системы залпового огня «Полонез».

На Апшероне считают, что эти ракеты могут «сбалансировать» недавние поставки российских «Искандеров» Армении.

Эксперты, впрочем, утверждают, что ни по каким параметрам (дальность полета, точность и пр.) «Полонезы» с «Искандерами» сравниться не в состоянии.

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета