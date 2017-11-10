КАК РАБОТАЮТ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Шел дождь, плохая погода не располагала к долгому нахождению под открытым небом, однако журналисты не пропустили приглашение МУП г. Сухума «Водоканал» побывать на очистных сооружениях сточных вод в селе Нижней Эшере. Автомобиль «Газель», присланный, чтобы отвезти всех на объект, был заполнен. И потом по прибытии на место мы, следуя по лужам, под дождем и пронизывающим ветром, внимательно и с интересом слушали начальника участка комплексных очистных сооружений при Водоканале Мирона Чачхалия. На замечание одного из журналистов, что после такой «прогулки» легко заболеть, от другого прозвучало оптимистическое: «Если работники объекта ежедневно находятся здесь, невзирая на погоду, и здоровы, с нами тоже ничего не будет». Красивая панорама на окрестности и величавость сооружения, вызывающие любопытство, сглаживали непогоду. Когда-то об этих очистных сооружениях писала моя коллега Заира Цвижба. Она тогда так основательно, красиво и подробно рассказала о них, что теперь, когда я попала сюда, у меня возникло ощущение, что я бывала здесь раньше.

Мирон Чачхалия с энтузиазмом рассказывает нам о назначении очистных сооружений и показывает их работу на месте. По его словам, комплекс начал действовать в полную силу с марта 2016 года. Попадающие сюда сточные канализационные воды проходят четыре этапа очистки: это механическая, биологическая, отстаивание и обеззараживание гидрохлоридом натрия. Во время механической очистки вода в резервуаре очищается от мусора. Сначала по большой трубе она поступает в приемную камеру, проходит через решетки, мусор собирается в контейнере и подлежит утилизации. Другой резервуар предназначен для очистки воды от нефтепродуктов, но так как нефтеперерабатывающих заводов у нас нет, в нем отходов мало. Второй этап проходит в резервуаре для биологической очистки, выполняющем функцию первичного отстойника. Здесь находятся бактерии, которые питаются грязью, и таким образом очищают воду. Бактерии необходимо обогащать воздухом, чтобы они могли дышать и не погибли. Такой процесс очистки воды практикуют во многих странах из-за его высокой эффективности. На третьем этапе очистки, как только ил осядет, его выкачивают специальными насосами, но перед этим добавляют в воду вещество «флокулянт», отделяющее ил от воды. Часть ила возвращают в резервуар с бактериями для их питания. На четвертом этапе воду обеззараживают гидрохлоридом натрия, который в течение 30-40 минут убивает все бактерии. В сутки из очистных сооружений выходит 30 тысяч кубометров очищенной воды. Она уходит в море, куда проложена труба на глубине свыше 90 метров. Она тянется от берега на расстояние почти 2 километра. «У нас есть опасения, что эта труба, которая проложена еще в 80-е годы, имеет утечки, – говорит Мирон Чачхалия. – Их, конечно, надо устранять, но это довольно дорогостоящий проект, пока нам его не потянуть».

По его словам, после запуска очистных сооружений море стало чище, инфекционных заболеваний среди населения стало меньше. Однако хорошо очищаются лишь сточные воды, попадающие в этот комплекс очистных сооружений. А в городе есть речушки, куда подводят канализацию местные жители, не задумываясь о последствиях. И все эти нечистоты уходят в море. Необходим совместный контроль всех служб, и в первую очередь экологической, чтобы такого не происходило.

В лаборатории комплекса работают молодые ответственные специалисты. Здесь вода подвергается различным исследованиям (более 30-ти), в числе которых: на тяжелый метал, на уровень содержания хлора, сравнивают показатели поступающей и выходящей воды. Здесь утверждают, что в настоящее время вода очищается на 85%, а это очень высокий показатель.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ