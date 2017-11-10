ЯЗЫК – КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНАЯ

27 октября ежегодно в Республике отмечается День абхазского языка. В этот же праздник во всех столичных школах завершилась яркими музыкальными и литературными постановками посвященная этому дню Неделя абхазского языка. Всю неделю, с 23 по 27 октября, в сухумских школах проходили открытые уроки по родному языку и литературе, школьники читали стихи и прозу на абхазском языке, готовили доклады, встречались с абхазскими поэтами и писателями. В эти дни не осталась в стороне и редакция газеты «Республика Абхазия», ее корреспондент побеседовала с экспертами абхазского языка, которые рассказали нам о том, как прививать любовь к абхазскому языку, который считается одним из древнейших в мире.

Надежда Мания, преподаватель абхазского языка и литературы в младших классах Сухумской десятой средней школы им. Н. Лакоба:

«Абхазский язык и литературу я преподаю уже 36 лет, и хочу отметить, что проблема с языком началась не сегодня. Она существовала и в то время. Когда я пришла на работу, у нас было два сектора – русский и абхазский. В абхазский сектор приходили ученики с хорошим знанием абхазского языка, а в русский – не только не знающие его, но и дети абхазских поэтов, писателей, политиков, общественных деятелей, потому что русский всегда считался языком интеллигенции. Через какое-то время русский сектор был закрыт, но в школу все также приходят дети, не знающие языка. Учителям бывает сложно, потому что на уроках мы не обучаем детей разговаривать на абхазском языке, здесь они учатся чтению, письму, умению рассказывать на родном языке. У ребенка, приходящего в школу, должна быть начальная база, то есть дома с ним должны разговаривать на абхазском языке. К сожалению, многие дети приходят, не имея никакой языковой базы. Это и создает нам большие трудности. Учителям бывает сложно рассказать на уроке тему, связанную с селом или же с растениями, животными, поскольку много слов на абхазском языке они не знают. Приходится выполнять огромную словарную работу, но запомнить эти слова детям сложно, потому что сегодня практически никто из них с деревней не связан. Они даже не знают, как выглядят многие предметы быта, которые используются в повседневной сельской жизни. В школах, конечно, делается все, чтобы дети знали свой родной язык, но когда человек не пользуется им дома и на улице он не слышит родную речь, ему очень сложно ее освоить. Хотелось бы, чтобы родители говорили со своими детьми на абхазском языке. К сожалению, в последнее время, они этого не делают, если даже знают абхазский. Спрашивается, почему?! Сейчас, казалось бы, никто нам не мешает говорить на родном языке. Когда меня спрашивают, как решить проблему, с чего начать, я всегда вспоминаю Владислава Ардзинба, который говорил, что нужно разговаривать с ребенком на родном языке всегда. Все остальное – и чтение, и письмо, – если есть языковая база, можно отточить. Кнутом ситуацию не изменить. Мы просто-напросто должны понимать, что абхазский – это наш родной язык. И как мы можем его знать, если не будем говорить на нем?! И это нужно внушать детям с раннего возраста. Ребенок должен любить свой язык и понимать, что человек без знания родного языка (без языка о каком государстве может идти речь?) – по большому счету никто. Где бы абхаз ни жил, он должен знать свой родной язык. Считаю необходимым пропагандировать семьи, в которых говорят красиво на родном абхазском языке: писать статьи, снимать репортажи, приглашать их на телевидение. И пускай человек, занимающий ответственный пост в правительстве, но при этом не говорящий по-абхазски, почувствует, что из-за незнания родного языка к нему не особо уважительное отношение. А те, кто знает язык, должны говорить на нем, чтобы и остальные подтягивались.

Хочется также отметить, что во всех школах Сухума на хорошем уровне прошла Неделя абхазского языка. За неделю, конечно, мы не решим проблему языка. Но бывает такое, когда благодаря мероприятиям, которые проводятся в школах в эти дни, у детей пробуждается любовь к абхазскому языку. Кто знает, вдруг кто-то из детишек в будущем будет преподавателем абхазского языка и литературы? А кто-то – продвигать абхазское музыкальное творчество. Кстати, в этом году открытый урок провела и учительница пения. Дети исполняли песни на абхазском языке. Это же здорово! У нас богатая песенная культура.

Считаю также правильным нововведением экзамен по абхазскому языку, который сдают ученики с четвертого по одиннадцатый классы. Это подтягивает детей к изучению родного языка. Если ребенок не подготовится по всем билетам, он все равно выучит несколько произведений, стихов и грамматических правил абхазского языка. В школе мы проводим и проверочные работы по абхазскому языку, чтобы узнать, чему научились дети за четыре года учебы в начальной школе. Результат, конечно, есть, но он мог быть еще лучше. Если бы среда была говорящая, дети лучше бы говорили на абхазском. Поэтому говорите с детьми на родном языке!»

Игорь Марыхуба, старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа:

«Язык – не только средство для общения, это ещё и историческая память народа, воплощённая в слове. В языке находит своё отображение духовная культура народа, важнейшие этапы её развития. Генетически родственный хаттскому языку – абхазский сохранил следы всей древнейшей, многовековой истории абхазского народа.

Хочу заметить, что у наших античных и средневековых предков была своя национальная письменность: иероглифы, пиктография, клинопись, алфавиты, поэтому абхазский не является младописьменным языком! Если наши мужественные предки сквозь тысячелетия смогли сохранить и донести до нас абхазский язык, то наш священный долг – сохранить и обогатить его!

Я считаю, что абхаз, знающий родной язык, может смело утверждать, что он абхаз, и говорить: «сара са8суоуп!», а не знающий языка – не может сказать о себе этого, ибо национальный язык предопределяет сознание человека. Только через мышление на родном языке формируется национальная принадлежность человека, самость к абхазскому народу, морально-этическому Кодексу – Апсуара.

Язык – основной признак любого этноса, паспорт народа. Уровень культуры народа во многом определяется знанием и уважением к своему родному языку. Здесь уровень культуры упирается в национальное самосознание абхазской нации. Отсюда большая ответственность стоит перед родителями – воспитать своих детей знающими абхазский язык, мыслящими на нём, чтобы они были полноценными членами абхазского народа.

Для этого не нужны огромные деньги. Необходимо дома со своими детьми говорить на родном абхазском языке. Дети меньше должны смотреть дома иностранное телевидение, видео в интернете! Надо проследить, какова методика обучения абхазскому языку в детских яслях и садах, в школах, где в основном формируются знания по родному языку. Проинспектировать тех, кому поручено обучать абхазскому языку наших детей, достаточно ли они занимаются с ними. Ведь от них зависит судьба сохранения и развития абхазского языка, значит, и судьба абхазского народа!

В условиях Республики Абхазия русскому языку ничего не угрожает. Он стал естественным международным, межнациональным языком общения в многонациональном народе Абхазии. Абхазу с детства легко усвоить русский язык, но он, в первую очередь, обязан знать родной абхазский язык. Пусть даже посредством репетиторства! Ведь, когда хотят родители, они обучают же таким путём своих детей английскому, испанскому, французскому и другим языкам?!

Абхазскому государству надо использовать могущественные возможности Абхазского телевидения: необходимо показывать детские мультфильмы на сюжеты и тематики абхазского фольклора, Нартского эпоса, абхазских сказок, новелл писателя Михаила Лакрба.

Кто не обучает своих детей абхазскому языку, тот игнорирует, нарушает Конституцию (Основной Закон) Республики Абхазия, Закон о государственном абхазском языке лишает своих детей карьерного роста, беспрепятственного приёма на работу в Парламент, госструктуры своей страны».

Диана Шамба, эксперт по абхазскому языку, филолог:

«Уровень интереса к языку, по моим наблюдениям, немного стал спадать. Мы должны были появившийся интерес к языку поддержать всеми силами. Особенно этот интерес наблюдался у молодых семей, молодые мамы разговаривали с детьми на абхазском языке. А вот сейчас я вижу обратный процесс, этот уровень спал, и интерес к языку теряется. Это от нашего безделья, от того, что мы неправильно подходим к обучению языка. Для того чтобы решить проблему, нужны конкретные шаги. Я все время говорю, что для молодых мам, для детей должно быть место, куда они могли бы приходить и общаться на родном языке. Многие нуждаются в этом. Не только молодые семьи, но и просто молодые люди. Многие хотят иметь практику разговорной речи и ходить на языковые курсы, но дальше им не с кем разговаривать. А если они могли бы ходить в языковые центры, где могли бы общаться с людьми с учетом своих интересов, мне думается, ситуация с языком улучшилась бы. На все эти программы, проекты нужна финансовая поддержка, ее тоже в последнее время мало. Интересные проекты остаются без поддержки. Но говорить о том, что молодые люди не хотят изучать язык, не интересуются им, это тоже неправильно. Люди хотят знать свой язык, но для этого необходимы условия и поддержка. Нужны и хорошие учебные пособия, по которым будет интересно изучать абхазский язык. Насильственно обучать языку не нужно. Обучаться языку и говорить на нем – должно быть престижно и интересно. И вообще, необходимо работать над улучшением имиджа языка, реклама нужна хорошая. Можно было бы больше рекламировать молодых людей, которые умеют красиво говорить на родном абхазском языке. И не только абхазов, но и представителей других национальностей, говорящих на нем. Необходимо, чтобы такие люди постоянно были на виду. Разговоры о том, что нужно развивать язык, не помогут, нужны конкретные дела, шаги, действия. Например, необходимо, чтобы курсы для изучения абхазского языка были доступны всем. Нужно выпустить столько учебников и учебных пособий по абхазскому языку, чтобы они могли быть у всех, кто желает по ним обучаться. Я не могу сказать, что у нас мало учебников и учебных пособий, есть определенная литература для тех, кто хочет обучаться языку, но она не общедоступна. Необходимо, чтобы таких книг было много. Разнообразия тоже мало. И в школах должны быть хорошие учебники. С Анбана необходимо начинать, он должен быть современным, красочным, с другим содержанием, чтобы дети не хотели отрываться от этой книжки и с удовольствием хотели бы учиться по ней. Учебники должны быть по уровням знания языка (есть несколько уровней изучения языка: начальный, несколько базовых и высокий). Для всех этих этапов должны быть программы. Под программы должны быть сделаны учебные пособия. Над этим работают многие специалисты, и я думаю, такие пособия в скором времени появятся в Абхазии.

Чтобы молодой человек хотел изучать абхазский язык, необходима также мотивация. Если молодой абхаз, к примеру, будет знать язык, то продвинется по служебной лестнице. Почему люди хотят обучаться английскому языку? Кто-то – чтобы увидеть мир, кто-то – потому, что ему нравятся англичане, Великобритания, или у него великолепный педагог по английскому языку, а многие – потому, что друзья у них говорят на английском. Подобным образом нужно мотивировать изучение абхазского языка. Необходимо также, чтобы образованные, современные, модно и красиво одетые люди, знающие и другие языки, заговорили на абхазском! Остальным, глядя на них, захочется делать то же самое!

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Накануне праздника – Дня абхазского языка – Президент Рауль Хаджимба провел встречу с руководителями Государственного комитета по языковой политике. Во время совещания глава государства отметил, что без знания языка не будет Абхазского государства и этноса, поэтому наши граждане должны говорить на родном языке. Он отметил важность работы, которую выполняет Госкомитет по языковой политике, где сейчас работает творческая молодежь, которая в течение короткого времени создала для детей несколько информационных продуктов на абхазском языке (переведено восемь познавательных мультфильмов для детей младше пяти лет).

Президент напомнил, что первые шаги в отношении языковой политики были сделаны еще под руководством Владислава Ардзинба. В настоящее время для усиления дисциплины изучения языка в школах стоит отметить работу и Министерства образования и науки (экзамен по государственному языку сдают школьники с четвертого по одиннадцатый класс и абитуриенты, поступающие по лимитам в высшие учебные заведения Российской Федерации), и Абхазского телевидения (начала выходить передача о национальной экономике (на абхазском языке!), которая еще раз подтверждает, что возможности абхазского языка не ограничены), и Госкомитета по репатриации (проводит работу по обучению государственному языку).

В числе самых главных вопросов глава республики назвал подготовку к школьным реформам. По его словам, для того чтобы родители с радостью отправляли своих детей в абхазские школы, к процессу обучения необходимо подходить с новой методикой. Недавно начатые курсы абхазского языка для госслужащих, по его мнению, должны получить должную поддержку со стороны всех районных администраций и Кабинета министров.

В свою очередь председатель Госкомитета по языковой политике Нурбей Ломия рассказал о проектах, над которыми сейчас работает ведомство: открыты курсы по изучению языка в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Ткурчалском районах. В 2018 году курсы по изучению языка появятся и во всех городах и районах Абхазии.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ