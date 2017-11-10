В Пицунде продолжается демонтаж незаконных построек

Вице-премьер Правительства Абхазии Аслан Кобахия рассказал о ходе демонтажа в Пицунде: «Мы пошли не по пути разрушения объекта, а производим его демонтаж, так как это деревянное строение. Вчера вынесли всю мебель. 80% постройки уже демонтировано, работы продолжаются второй день».

А.Кобахия проинформировал, что 90% материалов после проведенной разборки объекта пригодны для последующего использования. Хозяева вывозят стройматериалы в ангар. «Они уже нашли землю для постройки гостиницы, все будет оформлено по закону», – сказал А.Кобахия.

Он также прокомментировал ситуацию: «Считаю, что у нас должно быть много гостиниц и домов отдыха, так как мы прибрежная страна, но строительство должно проходить строго по законодательству. Порой мы строим объект, а потом начинаем его оформлять».

Аслан Кобахия отметил, что наряду с незаконным строительством существуют и факты затягивания процесса оформления участков и разрешительной документации. «Есть чиновники, которые месяцами не оформляют земли тем, где действительно нет причин для отказа. Надо жестко следить за этим!» – сказал он.

В Верховном суде находятся еще два дела о незаконном строительстве.

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс