РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

В Кабинете Министров РА состоялось совещание, посвященное проблемам профилактики и ликвидации йододефицита среди населения. В обсуждении проблемы приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки и Комитета Народного Собрания – Парламента по социальной политике, труду и здравоохранению.

Премьер-министр Беслан Барциц отметил: «В 2016 году Министерством здравоохранения РА при финансовой и технической поддержке ЮНИСЕФ и Глобальной сети по йоду было проведено обследование детей школьного возраста для оценки обеспеченности их питания йодом. Результаты дают основания заключить, что в отношении обеспеченности питания населения Абхазии йодом сложилась непростая ситуация. Выраженность йодного дефицита можно расценивать как пограничную между тяжёлой и средней степенями тяжести.

Как отметил Премьер, специалисты признали проблему йододефицита в Абхазии существующей и имеющей последствия для здоровья населения. По их мнению, необходимо комплексное решение проблемы. «Мы должны к информированию о проблеме активно привлекать СМИ, организовывать круглые столы и другие площадки, вести серьёзную разъяснительную работу. Со стороны Минобразования в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях нужно перейти на йодированное питание».

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал: «Йододефицитное состояние, особенно в детском возрасте, может стать причиной заболевания центральной нервной системы, нести осложнения умственного развития и т.д. Проблему можно решать профилактическим путем, употребляя йодированную соль, как это делается во всем мире».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РА Дмитрий Шамба сообщил о конкретных мерах решения проблемы: «Предлагается отменить ввозную таможенную пошлину на йодированную соль, то есть стимулировать поставщиков соли экономическим путем. Также планируется со следующего года везде, где существует централизованное питание, обязать при приготовлении пищи использовать йодированную соль. Нужно стимулировать частные объекты общественного питания, пищевой промышленности, в первую очередь хлебопекарни, использовать йодированную соль. Мы выбрали меры менее затратные, но эффективные для решения этой проблемы».

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс