10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В Советской Социалистической Республике Абхазия, в соответствии с указанием Ревкома, приказом НКВД ССР Абхазии за № 65 от 18 мая 1921 года создана Рабоче-крестьянская милиция. Изначально это было формирование в виде организации полувоенного типа, которая пользовалась уставами Революционного комитета Красной армии. В ноябре этого же года Рабоче-крестьянская милиция переформирована в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил штаб Главмилиции. На этот период времени общий штат милиции составлял всего 400 единиц. Несмотря на то что на территории республики наиболее распространенными видами преступлений были убийства, разбои, грабежи, изнасилования, растрата и хищение госимущества, поджоги, сотрудники милиции достойно выполняли свой служебный долг, и раскрываемость преступлений с каждым годом возрастала.

Основную тяжесть милиция перенесла в период репрессий в 1936-1937 годах и в годы Великой Отечественной войны, когда сотрудники милиции плечом к плечу сражались с врагом на передовой, но на работниках, оставшихся в тылу, тоже лежала большая ответственность. Численность милиции сократилась, а преступники продолжали творить зло.

Испытанием мужества и преданности служебному долгу, Родине и своему народу стал период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Большинство сотрудников милиции с оружием в руках защищали Родину. В этой борьбе пали смертью храбрых на полях сражений 42 сотрудника. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 13 сотрудников были удостоены высшего звания страны «Герой Абхазии», из них пятеро посмертно, более 110 были награждены боевыми орденами и медалями.

Несмотря на все эти испытания, сотрудники милиции с честью и достоинством продолжали стоять на страже защиты Родины и правопорядка. В послевоенное время предстояла огромная работа по восстановлению правопорядка в Абхазии.

Сотрудники милиции группами направлялись на абхазо-грузинскую границу, проводили зачистки. Тогда погибло 64 работника милиции. В 2008 году снова стало неспокойно, Грузия начала военные действия против Южной Осетии. На границе по реке Ингур было тревожно. Сформированные отряды из сотрудников милиции были направлены в Кодорское ущелье и Гал.

Пройдя страшный путь войны и преодолев трудности послевоенного времени, сегодня многие сотрудники остаются в рядах милиции.

Молодые сотрудники милиции учатся у старшего поколения, прошедшего серьезную школу жизни и имеющего богатый опыт работы, готового поделиться своим опытом и знаниями.

Мы сердечно благодарим за бескорыстный труд наших ветеранов, которые в тяжелейших условиях выполняли и некоторые из них продолжают выполнять свой гражданский долг.

В наше время милиция оснащена техническими и специальными средствами, продолжает дело, начатое старшим поколением, – служит Отечеству. Раскрытие преступлений – и сегодня главная задача сотрудников внутренних дел и основной показатель их профессионального мастерства. Неизменной задачей остается использование силы законов в борьбе с преступностью и другими правонарушениями, чтобы люди чувствовали заботу государства и были уверены, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного наказания.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА!

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: МВД РА