Сирийская Арабская Республика, Администрация Президента. Его Превосходительству Президенту Республики Абхазия г-ну ХАДЖИМБА Р.Д.

Уважаемый Рауль Джумкович!

Я с радостью получил Ваше письмо, в котором выражались добрые чувства в отношении меня лично и моей страны Сирии. Хотел бы Вас поблагодарить за теплые слова по случаю моего дня рождения и пожелать крепкого здоровья Вам лично, а народу Республики Абхазия – прогресса и процветания.

Прочитав Ваше послание, я понял, что Вы прекрасно осведомлены о том, что происходит в моей стране, особенно о том, что касается ужасных нападок со стороны тех стран, которые ведут политику уничтожения для подрыва волеизъявления свободных народов, вместо цивилизованного диалога о сотрудничестве и взаимодействии между народами без использования угроз терроризма.

Мы высоко ценим Вашу позицию по отношению к нашей армии, а также Вашу оценку успехов и достижений наших Вооруженных сил и их союзников в борьбе против терроризма. Выражаю благодарность за Вашу поддержку в решении кризиса, затронувшего нашу страну, путем национального диалога.

Примите, уважаемый Рауль Джумкович, уверения в моем высоком уважении и почтении.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад

Номер: 120Выпуск: 3581Рубрика: политикаАвтор: Президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад