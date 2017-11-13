АБХАЗИЯ – СТРАНА ВОДНАЯ. И ИСТОЧНИК НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

На днях в Абхазии завершился научный форум, посвященный 20-летию Академии наук Абхазии. Десятки известных ученых приехали на празднование дня рождения нашей Академии. Многие в Абхазии впервые. А вот человек, о котором пойдет речь на нашей странице «Рица» сегодня, наверное, уже и не сможет сосчитать, сколько раз она приезжала в Абхазию. Сотню раз точно, не меньше.

Нафиса Мансуровна Мингазова – доктор биологических наук, зав. кафедрой природообустройства и водопользования, профессор Казанского федерального университета и почетный профессор Академии наук Абхазии.

Ее выступление, а по сути доклад на заседании круглого стола в рамках торжественного собрания приковал к себе внимание всех присутствующих. Потому что для Нафисы Мансуровны, для ее студентов и аспирантов работа в Абхазии – не формальность, не отработка намеченного учебного задания, а причастность к природному естеству нашей Родины.

– Еще в 2004 г. на основе договора о сотрудничестве между Казанским и Абхазским университетами зародилась идея проведения в Абхазии гидроэкологической практики и исследования. Лаборатория природозащиты организовала для студентов экологического колледжа КГУ первую водную практику в Абхазии, – рассказала Нафиса Мингазова. – Тогда мы и познакомились с Романом Дбар – в то время руководителем экологической службы Абхазии, зав. кафедрой зоологии и экологии АГУ, страстным спелеологом, экологом и гидробиологом. С тех пор – а сотрудничеству уже более десяти лет – Роман Дбар является идейным вдохновителем всех наших экспедиций.

Сегодня Роман Дбар – директор нового института в системе АНА – Института экологии. Институт оказывает постоянную помощь в обсуждении программы и объектов исследований в самих исследованиях. В экспедициях с абхазской стороны участвуют сотрудники института, магистры, студенты АГУ. Абхазская сторона предоставляет транспорт, оборудование, проводит гидрохимические анализы, помогает с размещением, решением организационных вопросов.

В конце августа – начале сентября 2007 г. сотрудниками лаборатории водных экосистем факультета географии и экологии КГУ (лабораторией также руководит профессор Мингазова) была проведена первая экспедиция по изучению карстовых водных объектов Абхазии – в Гегской пещере.

– Следующим нашим объектом стало горное озеро Малая Рица. Оно тоже наполовину карстовое, – делится Нафиса Мингазова. – Само озеро оставило сказочное впечатление.

Высокая прозрачность, изумительная синева вод, и внизу на глубине, как маленькие лохнесские чудовища, плавают тритоны. Мы на лошадях затащили к озеру катамаран, и можно было работать с него.

Так и зависли над водой на несколько часов с батометром и дночерпателем.

Работали мы и на реке Репруа. Для тех, кто не знает, – это самая короткая река мира – всего 18 м.

В ходе полевых экспедиционных исследований Казанского федерального университета в Республике Абхазия в 2013-2014 гг. в устьевых участках 35 рек Черноморского побережья выявлено неоднородное экологическое состояние ряда устьевых участков рек Абхазии, что, несомненно, влияет на состояние прибрежной зоны Черного моря.

Выявленные неоднородности связаны с типологией рек и характером антропогенного воздействия на них как в нижнем течении, так и в устьевых участках. По результатам гидрологического изучения рек Абхазии выявлено, что реки сильно отличаются друг от друга по водности и площади водосборного бассейна, а также по выносу твердого стока. Наиболее крупные реки по годовому стоку – это Кодор, Бзыбь, Келасур, Гумиста, Аалдзга.

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Раз уж речь идет о научных исследованиях, не лишним будет привести и результаты некоторых исследований.

В отобранных пробах на взвешенные вещества мутность составляла 0,003-0,006 г/м3 для малых рек, 0,009 г/м3 для р. Бзыбь, 0,010 г/м3 – для створов канала Акуна, реки Аалдзги, 0,28 г/м3 – для реки Келасур. Кроме того, для Келасура еще характерен максимальный расход наносов.

Состояние рек Гумисты и Келасура вызывает серьезное опасение природоохранных служб Абхазии в связи с сильной эрозией берегов, высоким выносом взвесей и угрозой наводнения. Для Кодора в его нижнем течении природоохранными службами проводятся мероприятия по мягкому регулированию стока (восстановление старых русел и меандр, создание искусственной поймы), что снижает угрозу затопления территории и сдерживает вынос взвесей и твердых веществ в море.

В большинстве водоемов Абхазии превышений допустимой концентрации нитратов, нефтепродуктов, кадмия и свинца ученые не обнаружили. Тем не менее в воде таких рек, как Гнилушка, Бзыбь, Дгамш, Моква, Репруа, Хашипсы, Басла содержание нитратов соответствует классу «загрязнённых» и «грязных вод».

Превышение предельно допустимой концентрации по фосфатам наблюдается в воде рек Сухумка, Гнилушка, Гумиста, Псырцха, Мчишта, Басла.

Величины перманганатной окисляемости (это показатель содержания в воде органических веществ) достигали наибольших значений в воде Гнилушки и устьевом притоке Дгамша.

Наилучшим качеством воды в 2013 г. характеризовалась Аалдзга («очень чистая»).

«Очень чистыми» по индексу загрязненности вод и «вполне чистыми» являются также реки Репруа, Гвандра, Хашипса.

Наиболее загрязнёнными оказались реки Гнилушка, Сухумка и приток реки Дгамш.

В 2014 г. ухудшение качества воды устьевых участков очевидно на реках Басла, Мчишта и Аалдзга.

• В видовом составе фитопланктона исследованных устьевых участков рек выявлено 84 таксона рангом ниже рода. Наиболее богат видами отдел диатомовые – 44 вида, что составляет 52,3% от общего числа таксонов. Затем следуют зеленые водоросли – 17 таксонов (20,2%), эвгленовые – 10 таксонов (12%), по 5 таксонов принадлежат отделам сине-зеленые и золотистые (по 6%), 2 таксона принадлежит отделу динофитовые, 1 – к отделу криптофитовые.

• Проведенная оценка экологического состояния рек по показателям фитопланктона показала, что большая часть (около 80%) исследованных устьевых участков водотоков Абхазии характеризуются олиготрофным статусом с высокими классами качества воды «предельно чистая – чистая». Как правило, эти реки имеют большой расход воды и, в основном, слабое рекреационное и сельскохозяйственное (выпас и водопой домашнего скота) воздействие. Около 16% устьевых участков рек (Псырцха, Агудзера, устьевой приток р. Дгамш) характеризуются мезотрофным статусом и классом качества «удовлетворительной чистоты», для этих рек характерна большая степень антропогенного воздействия в виде рекреации, использование русел рек в качестве дорог и водопоя домашнего скота, а также попадание неочищенных сточных вод. Река Сухумка, протекающая непосредственно в г. Сухуме и являющаяся приемником неочищенных коммунальных сточных вод, обладает эвтрофным статусом и самым низким классом качества воды среди исследованных водотоков («загрязненная вода»).

Зоопланктон из всех обследованных рек был обнаружен только в устьевом притоке реки Дгамш, а также в реках Псырцха, Аалдзга, Хыпста, Маниакуара, Пшап, Сухумка, Аапста, Гнилушка и в канале Акуна.

Всего выявлено 19 видов зоопланктона (5 – коловраток, 8 – ветвистоусых рачков, 6 – веслоногих рачков), с очень низкими количественными показателями. По устьям рек выявлено от 1 до 5 видов зоопланктона.

Наибольшее количество видов (5) отмечено в реке Гнилушке (г. Сухум) – (численность зоопланктона 0,18 тыс. экз/м3, биомасса – 0,003 г/м3).

В составе зообентоса водных объектов Абхазии было определено 110 таксонов рангом ниже рода, из них моллюски – 13 видов, планарии – 2 вида, пиявки – 3, олигохеты – 4, ручейники – 15, стрекозы и веснянки – по 8, хирономиды – 9, двукрылые (кроме хирономид) – 13, бокоплавы – 4, поденки – 27, жуки – 1, клопы – 2, декаподы – 1.

По показателям зообентоса в соответствии с индексом Майера чистыми водами первого класса качества воды обладают реки Кодор, Бзыбь, Аалдзга, Келасур, Басла. К водам второго класса относятся реки Моква, Цеера, Ряпшь, река в селе Агараки, Лдзаа, Аапста, Шыцкуара, Гвандра, Хашипсы. К водам третьего класса относятся реки Мааникуара, Гумиста, Дгамш, Пшап, Хыпста, Мачара, Мчишта, Псоу.

К водам 4 – 7 класса относятся реки Репруа и Сухумка.

В соответствии с индексом Вудивисса к водам 3 класса качества относятся реки Гуандра, Басла, река в селе Агараки, Хыпста, Хашипсы, Аапста, Галидзга, Псоу, Келасур, Моква, Шыцкуара, Кодор, Гумиста, Бзыбь, Мачара, Пшап, Дгамш. К водам 4-5 класса качества относятся реки Репруа, Лдзаа, Мчишта, Ряпшь, Цеера, Мааникуара. К водам 5-7 класса качества относятся воды реки Сухумки.

К первому и второму классу качества воды относятся реки Мчишта и Лдзаа. Ко второму-третьему классу качества воды относится река Дгампш. К 3 классу качества воды можно отнести реку Мачару. Согласно биотическим индексам по организмам зообентоса, Бзыбь, несущая в своем потоке большой объем воды высокого качества, способствует разбавлению морских вод и, следовательно, создает благоприятные условия в прибрежной зоне.

Своего рода удачным экспериментом для озера Скурча стал период 2013 – 2016 годов. Через озеро был пропущен рукав реки Кодор, таким образом был открыт канал, соединивший озеро с морем. В результате в озере появились виды морских обитателей, повысилась соленость. (Об этом в газете «РА» будет отдельная публикация.)

Отдельным направлением исследований было изучение устьев рек Абхазии.

Устья, поступающие наносы из которых в несколько раз превышают объем потока вдоль берега. Как правило, такие устья образуются при преобладании речных факторов.

Если устья рек, размер поступающих наносов которых сопоставим по объему с потоком наносов вдоль берега, то речные или морские факторы являются относительно равнодействующими. А если устья рек, из которых в морской бассейн поступают наносы, по количеству значительно меньшие, чем наносы вдоль морского берега, то в данном случае очевидно преобладание морских факторов.

Наибольшее количество наносов в крупных реках выносится преимущественно во время весеннего половодья. В средних реках одним из значимых факторов выноса наносов являются паводки, характерные для осенне-зимнего сезона.

Подводя итоги работы за прошедшие годы, казанские ученые подсчитали, что ими исследовано более 70 водных объектов разных типов (реки, озера, пещерные водные объекты, водопады). На многих водных объектах ежегодно осуществляется мониторинг.

В ходе экспедиций исследуются гидрологические показатели водных объектов, физико-химические показатели воды, состав донных отложений, а также сообщества фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, ихтиофауна.

По результатам изучения установлено биологическое разнообразие гидрофлоры и гидрофауны Абхазии, редкие и фоновые виды, качество вод. Начаты работы по установлению гидрологических характеристик и объемов водных ресурсов с использованием данных космоснимков Абхазии.

Участники экспедиций от Казанского федерального университета (КФУ) ежегодно докладывают результаты на российских и международных конференциях, издаются совместные публикации российских и абхазских коллег.

Особую ценность публикациям придает то, что в каждой из них или докладе указывается как Институт экологии Академии наук Абхазии, так и в целом Республика Абхазия. И имя Абхазии звучит на крупнейших международных форумах. Звучало на мировых озерных конференциях в Китае (2010 г.), США (2012 г.), Италии (2014 г.), Индонезии (2016 г.), международных конференциях по озерным экосистемам в Беларуси (2012, 2016 гг.), биотехнологической конференции в Японии (2013 г.) и др.

Это крайне важно в условиях современной политической ситуации в мире, это работает на имидж и позиционирование Абхазии на мировом уровне.

По результатам многочисленных исследований сданы 17 отчетов, 5 разработок в виде паспортов и проектов, защищены более двух десятков курсовых и дипломных работ, подготовлен вариант монографии и опубликовано более 20 совместных публикаций.

Завершая свое выступление на собрании по случаю юбилея АНА, Нафиса Мингазова призвала научное сообщество Абхазии обратить внимание на главные факторы загрязнения рек – на недопустимость выпаса скота в неположенных местах, близ малых рек, а также новые современные виды туризма, пагубно влияющие на экологию.

– Путь Абхазии – экотуризм, – сказала ученая. – Абхазия – страна водная. И надо беречь это богатство.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА