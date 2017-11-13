СУД НЕ ПОЩАДИЛ

Читая газеты других республик

Долгоиграющее «дело уборщиц», наконец, дошло до финальной точки. Суд общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк Мараш вынес приговор сотрудникам компании «Центр чистота».

Семь с половиной лет тюремного срока получил ответственный ЗАО «Центр чистота» Арутюн Ованнисян. Его брат Самвел Ованнисян, в прошлом руководивший компанией, приговорен к пяти годам. Зам.директора Армен Хачатрян и главбух Гагик Арутюнян осуждены на пять с половиной лет. По пять лет получили сотрудники Грайр Акопян и Роберт Хачатрян. Единственная женщина в этой «банде» мужчин, пожилая Гюлизар Шамоян приговорена к пяти годам заключения. Столько же досталось руководителю очистных работ Самвелу Егояну.

...Суд, вопреки ожиданиям общественности, не пощадил 70-летнюю Г.Шамоян, которой вменяли в вину «хищение в особо крупных размерах». Как пожилая женщина, занимавшая столь мелкую должность, могла загрести крупные средства, остается загадкой, ведь «особо крупный размер» – это 625 000 рублей и больше. Представить, что уборщица, пусть и выдвинутая на «должность» бригадира, могла заграбастать такие деньги, просто невозможно. Невольно напрашивается вывод – либо несчастная стала очередным «стрелочником», который ответит за чужие прегрешения, либо ее «замели» под общий шумок, а, может, просто за компанию...

Впрочем, согласно материалам дела, женщина принимала вполне серьезное участие в растрате. Целых 9 лет, с 2004 по 2013 годы, она вместе с Самвелом Егояном собирала «мертвые души» – в списках лиц, занимающихся уборкой, были зарегистрированы люди, которые на самом деле не работали, а их зарплата уходила в карманы организаторов этой аферы. Гюлизар же, скорее всего, и не понимала, что ее подставляют, да и неизвестно, проверяли ли уборщицу на грамотность, не факт, что она умеет толком читать-писать, тем более вникать в документы...

А цифры, которые фигурируют, действительно крупные. Согласно материалам дела, Егоян и Шамоян присвоили 3 717 623 рублей. Более того, они присоединились к более масштабной группе и уже в ее составе из средств ереванской общины «Центр» и столичной мэрии присвоили 3 139 968 рублей.

Однако Шамоян так и не признала своей вины. На суде с трудом изъясняющаяся старушка пыталась объяснить, что, работая уборщицей, никак не могла заниматься хищением, так как не имела доступа к денежным средствам и полномочий решать кадровые вопросы. Гюлизар уверяла, что все решения о зарплате сотрудников, о внеурочной работе были согласованы с зам.директора предприятия. Бригадиры были в курсе, кто кого заменяет, кто вместо кого работает, но суммами оперировали в бухгалтерии. Из всех 12 человек, проходящих по делу, менее всего прав и возможностей в компании было у Гюлизар. Тем не менее ее приговорили к сроку. 5 лет на нарах для 70-летней женщины могут оказаться неподъемными.

Газета «Голос Армении»

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: обществоАвтор: Газета «Голос Армении»