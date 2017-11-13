БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ И ПЕРЕДАВАТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

На этнографическом фестивале «Амшен»

Уже второй раз в начале ноября в Гулрыпшском районе (в прошлом году 3 ноября в селе Пшапе, в нынешнем – 2 ноября в Цкыбыне (Шаумяновка) Армянская община Абхазии и благотворительный фонд «Амшен» провели этнографический фестиваль «Амшен», посвященный самобытной национальной культуре амшенских армян, названных так по имени своей исторической родины – княжества Амшена, существовавшего с середины VIII века до 1480 года на территории от Трапезунда до устья реки Чорох, ныне входящей в состав современной Турции.

По мнению заместителя главы Администрации Гулрыпшского района Дмитрия Габлия, праздник «Амшен» стал традиционным и будет иметь продолжение. А продолжится «Амшен» в Гагрском районе – такое предложение сделал глава района Заур Бганба. Сама идея праздника «Амшен» принадлежит неутомимому Хачику Тиграновичу Минасяну, как и проведение ежегодного майского фестиваля армянской музыки.

Проведение таких фестивалей имеет важное значение не только для сохранения и распространения традиций народа и его фольклорного богатства, но и для полноценного, гармоничного развития государства, ведь они сближают представителей тех многочисленных народов, которые проживают на территории Абхазии. И именно это разно(много)образие дополняющих друг друга культур является самым выдающимся достижением народа Абхазии, чрезвычайным (хотя и очень хрупким) богатством многонациональной страны. И надо дорожить этой уникальностью, беречь ее как зеницу ока.

Скажем откровенно: мы мало знаем друг друга, хотя наши исторические судьбы тесно переплетены вековыми религиозными, политическими и культурными связями. Учащиеся армянских школ изучают историю Абхазии, абхазский язык и литературу и имеют хоть какое-то представление об абхазском народе. А что знает об армянском населении Абхазии, не говоря уже вообще об армянском народе, выпускник абхазской школы (и не только об армянском)? Практически ничего (вот об этом должны подумать авторы и составители учебников истории Абхазии и абхазской литературы). Это – большое упущение.

И это незнание порой порождает сомнения, опасения, недовольства, становится поводом для несправедливых и серьезных обвинений, обоюдных обид и споров, иной раз дело доходит до маразматических умозаключений.

Стоит ли удивляться, что этот пробел на протяжении многих лет в полной мере используют недоброжелатели абхазского государства. Кстати, сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии грузинская сторона официально заявила, что между грузинами и абхазами нет неразрешимых проблем, а вот армяне должны покинуть территорию Абхазии. С целью разжигания межнациональной розни в Абхазии «материалы» антиармянского содержания распространяются специальными интернет-ресурсами (например, Кавказплюс). И это им, к огромному нашему сожалению, удается! Некоторые граждане Абхазии с удовольствием смакуют такие фальшивки и верят, тиражируя в соцсетях весь этот бред (не могу представить, что в Арцахе с таким же удовольствием верили бы азербайджанской «заботе» о светлом будущем Карабаха). Об этом не раз с болью писала газета «Республика Абхазия», об этом говорил ее корреспонденту председатель совета Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян, отметивший на фестивале: «Мы помним те трагические годы геноцида армянского народа, когда наши предки оказались на благодатной абхазской земле. Сегодня мы делаем все, чтобы достойно представлять армянский народ в Абхазии».

Именно такие праздники помогают понять душу народа, его глубинные чувства и качества, его дух и психологию.

Вице-спикер Народного Собрания – Парламента РА Левон Галустян рассказал собравшимся историю появления армян на древней абхазской земле: она «трагична, и в то же время величественна. Трагична, потому что наши предки оказались здесь в результате кровавых событий конца XIX – начала XX веков, когда был совершен первый в истории человечества геноцид. А величественна, потому что мы смогли сохраниться и заложить основу для возрождения нашей самобытной амшенской культуры. О ее богатстве и разнообразии красноречиво говорят экспонаты, представленные на фестивале».

Амшенские армяне бережно и трепетно хранят традиции предков и, как это было на протяжении многих веков, передают их молодому поколению.

...Стояла прекрасная погода. День выдался солнечным, царили доброжелательность и веселье, потому что, как отметила Анна Керопян в своей записи, Бог любит армян, а армяне любят Бога.

И было очень много гостей не только из всех районов Абхазии, но и из России. Были Президент страны Рауль Хаджимба, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Абхазии Семен Григорьев и, конечно же, духовный пастырь армян Абхазии тер Седрак Азнавурян, руководители районных администраций.

Регионы были представлены отдельными палатками и столами, до отказа заполненными всевозможными, удивительно вкусно приготовленными национальными блюдами. Это тот случай, когда чрезмерная перегрузка столов радует глаз. Перед палатками постоянно было многолюдно, иногда приходилось становиться даже в очередь. Здесь же демонстрировались предметы старинной домашней утвари.

Мне кажется, что руководству Армянской общины надо серьезно подумать об открытии этнографического музея предметов культуры и быта амшенских армян.

Мой старый друг Арам улыбнулся, приветствуя меня: «Мы, оказывается, умеем улыбаться, радоваться, дружить!» На первый взгляд как-то странно прозвучали его слова, но, вспомнив весь негатив последнего времени, я невольно согласился. Об этом сказала и Сирануш Согбатян: «Бог видит все. Спасибо всем, кто организовал этот грандиозный праздник. Как приятно, когда люди дружелюбно общаются, без злобы».

Горели веселые костры. Плотный голубой дымок поднимался в такое же голубое небо. Это варилось мясо в огромных котлах с булькающей водой. Рядом жарился веселый шашлык, распространяя густой аппетитный аромат, когда на угли попадали капельки жира… Разве сможешь удержаться и с такой закуской не поднять рюмку с кристально чистой чачей или «изабеллой» с легкой кислинкой?!

Вот и мы с моим другом Арамом Ходжикяном не смогли! Потом не смогли с Мануком Джидаряном, потом с Андраником Кейяном… Потом…

Признаюсь, от такой внушительной для меня, неоднократного инфарктника, дозы я должен был схватиться за сердце, присесть в тени высокого дерева и посыпать свою седую голову проклятиями за очередное позволение слабости характера. Но я не схватился за сердце и не присел в тени высокого дерева, дело не дошло до собственного проклятия, потому что я чувствовал себя не то что хорошо, я чувствовал себя отлично! Потому что праздник был в моей душе, в моем сердце. И я вдруг вспомнил слова моего ныне покойного друга Евгения Евтушенко: «Позволяем слабости себе – проявляем твердый наш характер».

И мы пошли дальше проявлять свой твердый характер.

В центре стадиона проходил шахматный турнир: вот стоят, наклонившись над шахматными досками во главе с тренером Робертом Кейяном, задумчивые наши интеллектуалы, обдумывая свои действия на несколько шагов вперед. Экспромтом на ум приходят следующие строки:

Им не нужны толма, турша,

И слой йоки, вкус танапура,

Вознат не нужен, сочный шмат

С дымящего пока шампура.

Ну дай им встать в серьезный ряд,

Начать игру, где мат – конец!

Здесь нужен очень острый взгляд,

И ум здесь нужен, наконец…

Мне очень нравится, когда люди думают на несколько ходов вперед и видят хотя бы немного дальше собственного носа.

Подошел я к стенду Благотворительного фонда Эмилии Казанджян «Madonna Lily». Наша газета писала о нем. Я с особым уважением отношусь к благотворителям. Много добрых дел на счету этого замечательного фонда: оказание спонсорской помощи, поддержка малоимущим семьям, лечение больных детей, всевозможные развлекательные детские программы… Одним словом: милосердие является основой деятельности фонда «Madonna Lily», которому я желаю новых успехов и процветания. Кстати, президент фонда Эмилия Казанджян известна в российском шоу-бизнесе как автор нашумевшего романа «Александр Македонский. Страсть и Разум».

Отрадно отметить, что в мероприятии приняла участие Торгово-промышленная палата Абхазии во главе с руководителем Геннадием Гагулия. Посетители ее павильона могли попробовать блюда абхазского застолья и продукцию местных производителей. ТПП Абхазии очень плодотворно и успешно работает на международной арене, пропагандируя не только достижения абхазских производителей, но и способствуя росту авторитета Республики Абхазия.

Остается добавить, что этот замечательный день сопровождался песнями и танцами, юмористическими сценками. Выступали взрослые и дети, гости праздника, который завершился большим амшенским круговым танцем «Срапар», олицетворяющим единение и сплоченность народа, взаимопонимание и преемственность поколений: это тот «постоянный танец» (сра – постоянно, пар – танец), когда молодые и старые, хозяева и гости танцуют вместе, взявшись за руки.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН