В ДОБРЫЙ ПУТЬ И НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ В НАУКЕ!

Институт ботаники АНА испытывает острый недостаток специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. За послевоенный период защищена лишь одна кандидатская диссертация. Учитывая сложившуюся обстановку, дирекция Института ботаники делает все возможное для подготовки молодых научных кадров. В последние годы обучаются в аспирантуре АНА пять аспирантов. На сегодняшний день под руководством российских ученых подготовлены к защите три диссертационные работы. В связи с этим возникла необходимость создания разового Диссертационного совета на базе Института ботаники с привлечением известных российских ученых – докторов наук с соблюдением Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Президиумом Академии наук Абхазии.

Из России были приглашены для участия в разовом Диссертационном совете по защите кандидатских диссертаций 12 докторов наук. Среди них известный ученый не только в Российской Федерации, но и далеко за его пределами – председатель Совета ботанических садов России, президент Ассоциации ботанических садов стран СНГ, доктор биологических наук, профессор А. Демидов.

Необходимо отметить, что по всей необъятной России всего четыре совета по защите кандидатских и докторских диссертации по специальности «ботаника». И нам удалось на хорошем уровне провести заседание разового Диссертационного совета, где были защищены соискателями три диссертации: В.Гулия – по морознику, В.Лейба – по олеандру, Р. Хварцкия – по магнолии. Все участники Диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение кандидатских степеней этим диссертантам.

Ни в довоенный, ни в послевоенный периоды не было возможности защитить кандидатские диссертации в Институте ботаники. От имени научного сообщества хочу выразить огромную благодарность известным российским ученым, согласившимся поддержать нас в подготовке специалистов высшей квалификации.

Да, пришлось провести выплаты за командировочные – транспортные, проживание и суточные за счет специальных средств института, но это оправдано. Молодежь, которая закончила или учится в аспирантуре АНА, воспряла духом – появилась возможность и надежда защитить кандидатские диссертации в стенах Института ботаники. В добрый путь и новых свершений в науке!

Эдуард ГУБАЗ, директор Института ботаники АНА

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: обществоАвтор: Эдуард ГУБАЗ, директор Института ботаники АНА