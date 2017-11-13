КАК КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ МИЛИЦИИ?

С расширенной коллегии Министерства внутренних дел РА

Коллектив МВД нашей республики вновь находится на перепутье. Произошла очередная смена министра и некоторых руководителей рангом ниже. Общество ждет, что сможет сделать ныне эта силовая структура в сложившейся в Абхазии ситуации: найдутся ли у неё силы и воля если уж не искоренить, то хотя бы заметно снизить преступность и наркоманию?

Когда объявили, что проводится расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы органов внутренних дел РА за 9 месяцев 2017 года, то первый возникший вопрос был такой: «А кто будет отчитываться? Не новый же министр?» Выход нашли оптимальный: отчетный доклад прочитал заместитель начальника штаба МВД майор милиции Д.Тания.

А в заседании коллегии, прошедшем 3 ноября с.г., принимали участие Президент Р.Хаджимба, вице-премьер А.Кобахия, секретарь Совета безопасности М.Килба, председатель СГБ З.Маргания, и.о. председателя Верховного суда О. Берулава, зам. Генпрокурора Э.Какалия и новый министр внутренних дел Республики Абхазия Г.Аршба.

Заслушанный отчет за 9 месяцев 2017 года свидетельствует о сложной криминальной обстановке в стране и работе сотрудников милиции при повышенных требованиях к службе органов внутренних дел.

Оперативный отчет

Сравнительный анализ криминальной обстановки свидетельствует о повышении массива совершенных преступлений общеуголовной направленности. Так, за отчетный период совершено 634 преступления, или на 85 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост преступлений произошел в г. Сухуме – 179 против 153 в 2016 г. (+26), в Гагрском районе – 153 против 126 (+27). Несколько повышен он в Сухумском районе (+13), Гудаутском (+7), Гулрыпшском районе (+7), в Очамчырском районе (+6).

Снижение количества совершенных преступлений отмечается в Галском (– 4) и в Ткуарчалском районах (– 6). В числе совершенных преступлений, которые вызывают особую негативную реакцию у населения, – это преступления против личности: убийства и покушения на них. За анализируемый период совершено 17 убийств, из которых не раскрытым остается 1 (убийство Бения Р.В.). Покушений на убийство совершено 10, из которых 5 раскрыты. Эти преступления произошли в г. Сухуме – 10, в Сухумском районе – 4; в Гудаутском, Очамчырском, Галском и Гагрском районах – по 3, в г. Ткуарчале – 1.

При принятии своевременных превентивных совместных мер силовыми структурами республики удалось раскрыть разбойное нападение, совершенное в отношении семей Чижикова Н.А. и Кабанова А.Н., и убийство последнего. К сожалению, таких примеров совместной слаженной работы, приносящей положительный результат по раскрытию преступлений и изобличению преступников, пока очень мало, как констатировал докладчик.

Тяжелое положение в текущем году с разбойными нападениями с целью завладения чужого имущества.Так, за 9 месяцев 2017 г. по Республике Абхазия совершено 31 такое преступление, 4 из них раскрыты (за аналогичный период прошлого года – 21, из них 7 раскрыты).

Наибольшее количество разбойных нападений совершено в г. Сухуме – 10, причем все они остались нераскрытыми, 8 совершены в Гудаутском районе, одно раскрыто, 6 разбоев совершено в Гагрском районе, одно раскрыто, по два разбойных нападения совершены в Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах и одно – в Галском районе, которое раскрыто.

Уровень тяжких преступлений по-прежнему высок. Так, за отчетный период совершено 326 тяжких видов преступлений (против 263 за 9 месяцев 2016 года). В основном рост отмечается в г.Сухуме – на 11 фактов больше (96 против 85) и в Гагрском районе – на 23 (88 против 65).

Эти и другие резонансные преступления свидетельствуют о возросшей дерзости у преступников и необходимости менять методы противодействия с целью пресечения их преступной деятельности.

В целом в структуре преступности преобладают имущественные преступления: кражи (188/81), грабежи (17/10), угоны автотранспорта (4/2), хищение оружия и боеприпасов (4/-), мошенничество (5/4), поджоги (7/-).

Анализ показывает, что каждое пятое тяжкое преступление совершается с применением оружия – как огнестрельного, так и холодного, в том числе и охотничьего.

Органы внутренних дел активизировали деятельность по изъятию незаконно хранимого оружия. Так, за отчетный период изъято 58 стволов огнестрельного оружия (против 22 за 9 месяцев 2016 г.), однако, как показывает состояние преступности, необходимо наращивать усилия в этом направлении, сказано в докладе.

В текущем году общее количество раскрытых преступлений по Республике Абхазия больше и составляет 445 преступлений общеуголовной направленности. За аналогичный период прошлого года было раскрыто 378 преступлений, или 68,9%.

Однако если учесть, что нераскрытыми остались 159 тяжких преступлений и, в целом, 189 преступлений общеуголовной направленности, то ситуация с раскрываемостью преступлений неудовлетворительная.

В целом по Абхазии нераскрытыми остались 1 убийство и 5 покушений на них, 4 тяжких телесных повреждений, 7 поджогов чужого имущества, 4 факта хищения огнестрельного оружия, 1 факт мошенничества, 107 краж чужого имущества, 7 грабежей, 27 разбоев, 2 угона автотранспорта, 5 фактов незаконного оборота наркотиков.

Во многом на деятельность оперативных служб в этом направлении отрицательно влияет низкий уровень работы с подсобным аппаратом, недостаточная и неэффективная работа с источниками оперативной информации.

Несмотря на то что разыскано в текущем году больше лиц, подозреваемых в совершении преступлений (51 против 36 за 2016 г.), в настоящее время в розыске остаются 306, которые «гуляют» по России, Грузии и другим странам СНГ, как отмечалось и позже на заседании коллегии. Так, уклоняющихся от следствия и суда в Галском районе – 108 человек, в г. Сухуме – 61, в Гагрском районе – 42, Гудаутском – 45, Ткуарчалском – 44, Очамчырском – 26, Гулрыпшском –14, Сухумском районе – 2 и за УУР МВД числятся 12 розыскных дел.

Преступления против отдыхающих

Значительное увеличение населения в курортный сезон активизирует как местный криминальный элемент, так и приезжий. В прошедшем летнем сезоне было меньше отдыхающих, чем за последние годы, но в шести курортных районах Абхазии против отдыхающих лиц с мая по сентябрь текущего года совершено 90 преступлений, или на 4 преступления меньше, чем за 2016 год. Раскрыто за прошлогодний период 54,2% преступления, а в текущем году – 45,7%.

Преступления против приезжих лиц в основном совершены в Гагрском районе – 45, в Гудаутском районе – 28 и в г. Сухуме – 14.

УКОН

Руководство страны и МВД РА определило как одну из приоритетных задач правоохранительной системы борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и профилактику их потребления.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют об увеличении количества наркотических средств, поступающих с сопредельных территорий.

За прошедший период выявлено 134 факта незаконного оборота наркотиков против 85 за 9 месяцев 2016 г. За незаконное хранение, распространение, ввоз, культивирование наркотиков возбуждено 124 уголовных дела, по которым к уголовной ответственности привлечены 144 человека, среди них 13 граждан РФ.

Изобличены 7 преступных групп, 4 из которых состоят из граждан РФ, две группы местных жителей и одна – смешанная. Каждый из нас понимает, что за этими людьми огромное количество реализованных наркосодержащих веществ и сколько на их совести жизней молодых людей.

В республике было изъято 347,772 г метадона, 4 кг 198,53 г каннабиса (марихуаны), 9,288 г маковой соломки. На территории Абхазии обнаружены и изъяты 121 саженец растений мака и 447 корней конопли. Учитывая повсеместное распространение, употребление, выращивание и доставку в Абхазию наркотических средств, необходимо усилить контроль за незаконным оборотом наркотиков, выявлять лиц, занимающихся культивированием запрещенных к возделыванию растений в больших или малых объемах.

Вызывают серьезную озабоченность факты потребления наркотиков несовершеннолетними.

В связи с этим в 2017 году под кураторством правового управления МВД по подготовке специалистов ПДН УОБ МВД и информационной поддержке отдела информации и общественных связей МВД запущен проект «Здоровый образ жизни» в общеобразовательных учреждениях республики. В проекте принимают участие специалисты наркодиспансера, психологи, сотрудники УКОН МВД РА, педагоги средних школ и общественные деятели районов. Наблюдается большой интерес к новой и современной форме работы с подростками. Дети идут на контакт, проявляют интерес к специфике работы профильных специалистов, в диалоговом режиме обсуждают проблемы социального, медицинского и правового характера.

УБЭП

Службой УБЭП МВД РА выявлено и направлено в СУ МВД РА 14 материалов экономической направленности, из которых отказано в возбуждении уголовного дела 10. По двум материалам возбуждены уголовные дела по ст.331 «Изготовление, сбыт и использование акционерных марок» и по ст. 157 «Присвоение и растрата», и два материала находятся в производстве.

За отчетный период выявлено 325 фактов административных правонарушений, что на 245 больше, чем в прошлом году, причем основное количество правонарушений – 160 – выявлено сотрудниками центрального аппарата УБЭП МВД, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения отделов УБЭП в районах, констатировал докладчик.

УГАИ

За отчетный период, по данным УГАИ МВД РА, было совершено 125 дорожно-транспортных происшествий против 139 за 9 месяцев 2016 года. На дорогах и трассах республики погибли 54 человека (в прошлом году столько же) и получили ранения – 172 (213 в 2016 г.). Наибольшее количество аварий совершено людьми в возрасте от 25 до 30.Основная часть ДТП совершается в дневное время – 56%, и совершаются они практически каждый день, причем наибольшее количество – в субботу.

Далее докладчик Д.Тания остановился на деятельности других подразделений МВД, каждое из которых является важным звеном, способствующим необходимой слаженной работе органов внутренних дел по республике. Естественно, и в них множество недостатков.

Затем начал выступать начальник Управления внутренних дел г. Сухума З.Гицба, который стал приводить цифры и факты, например, о 10 разбойных нападениях, из которых ни одно не раскрыто. Но его остановил Президент, а позже и новый министр (как был остановлен и последующий выступавший в прениях – руководитель УВД по Гагрскому району О.Чанба), попросившие не общеизвестные факты приводить, а сказать о проблемах и путях их решения. Что помешало целому подразделению оставить без раскрытия столько разбойных нападений и как они оказались возможными в столице? Ведь любое разбойное нападение совершается с применением огнестрельного оружия, значит, оно – организованное. Вообще отчетное собрание было характерно тем, что требовали от выступавших конкретных предложений – люди-то в этой службе в основном опытные и знают, наверное, как надо противостоять криминалу. Только, к сожалению, в последние годы это делается мало или, скажу иначе, вяло – по ряду обстоятельств.

И многие действительно говорили о том, что мешает, – а это субъективные и объективные причины (что касается сухумских разбоев, то З.Гицба заверил, что несколько (?!) из них могут быть раскрыты).

Например, когда с докладом о работе следственных подразделений МВД РА на трибуну вышла и.о. начальника следственного управления Министерства полковник милиции Д.Кварчелия, министр Г.Аршба попросил её рассказать о том, что сделать, чтобы по горячим следам раскрывались преступления, а оперативные группы не мешали друг другу при этом, чтобы с места преступлений доставлялись именно необходимые вещдоки. И отставив доклад, она начала рассказывать, что похвалиться нечем. Что опергруппы должны выезжать в полном составе, а не разрозненно, выезжать оперативно, но для этого нет транспорта. Что многое нужно реорганизовать. Например, информационный центр работает по давно устаревшему положению 1989 года. В районах работает много следователей со стажем один или два года, а это означает, что у них нет никакого опыта. Никого из следователей и оперативников не посылают на повышение квалификации. Д.Кварчелия попросила руководство страны помочь создать в приграничной зоне комнату для проведения мероприятий с людьми, задерживаемыми с наркотиками.

Не скрывал недостатков и советник министра, работник с большим стажем полковник Л.Габлия. Он продолжил мысль о небрежности в работе оперработников, которые на местах преступлений порой ограничиваются записями свидетельских показаний (а это может сделать любой участковый), но не собирают вещественных доказательств. Нет взаимодействий между оперативниками и следователями. В уголовных преступлениях, совершенных одной и той же группой, много идентичных фактов и вещей, но они не анализируются и не обобщаются для раскрытия этих преступлений. Кадры малоквалифицированны, хотя имеют академическое образование, нет у них навыков работы. Оперативного хозяйства как такового тоже нет. Говорил и о существующем двурушничестве, утечке информации, о несоблюдении режима секретности.

Министр Г.Аршба зачитал решение коллегии, в котором нашли отражение те задачи, которые стоят сегодня перед органами ВД по совершенствованию оперативно-служебной деятельности, и предполагаемые пути их преодоления.

В заключение заседания коллегии выступил Президент Р.Хаджимба. Отталкиваясь от предыдущих выступлений, он особо подчеркнул, что у многих работников МВД болит душа за работу, и то, о чем они говорили сегодня с этой трибуны, имеет место быть. Так относиться к работе нельзя. Но имеем то, что имеем, и надо исходить из этого. Он выразил возмущение по поводу разговоров вокруг совместного Информационно-координационного центра. Такие центры создавались и в других странах, в которых потом оставался хороший пласт и подготовленных кадров, и многое другое, а мы здесь занимаемся дискуссиями, мол, кто-то будет нами управлять. Мы суверенное государство, и никто нами управлять не будет, и никто наше государство не отменяет, отметил Президент.

Из-за бессилия правовых органов, говорил далее Р.Хаджимба, поднимается авторитет криминальных элементов, у нас их почти что лелеют, и тем самым расширяется круг смотрящих, увеличивается количество разборок, и пострадавшие граждане республики чаще обращаются не к милиции, а к криминальным авторитетам. И когда таким образом возвращается похищенное, преступник уходит от наказания. Криминал стремится внедриться и в экономическую среду.

В рядах МВД нет единства, здесь больше идет дискуссия по политическим вопросам. И ещё: где нет работы, там и опыта не будет, особенно у молодых. Руководству МВД стоит пересмотреть кадровую политику, найти резервы. Если бы все 1662 человека работали с полной отдачей, то были бы совершенно иные результаты в борьбе с преступностью.

Слаба или практически её нет, также отметил Р.Хаджимба, работа с агентурой – это не секрет, что она должна быть. Поэтому это тоже сказывается на состоянии преступности: преступники перемещаются по городам и районам и спокойно решают свои задачи, которые не под силу оперативникам.

Говоря о работе ГАИ и борьбе с наркотиками, Президент не преминул остановиться и на том, что волнует общественность: люди в погонах часто сами больше нарушают, больше употребляют наркотики. Подчеркнул, что найдутся возможности и средства, чтобы выявить таких и устранить их от должностей, и добавил, что из органа Государственной службы охраны за последнее время уволены 12 человек, употребляющих наркотики. Что такая чистка пройдет во всех структурах. Предложил провести год 2018-й под лозунгом борьбы с наркотиками, с вовлечением в движение всех неравнодушных.

В конце, немного смягчившись, Президент сказал, что все критические замечания, здесь высказанные, не означают, что МВД совершенно не работает, иначе не было бы и тех положительных цифр, которые здесь приводились. Да, не все устраивает, и не все имеющиеся возможности используются для положительной работы. И государство должно лучше технически оснащать службу, и машинами в том числе, помогать с кадрами, которые формировались в большинстве после войны из слабо подготовленных людей, и повышать зарплату. Но самое главное – сотрудник милиции должен быть нацелен на улучшение работы, на снижение преступности, на выполнение конституционных законов.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА