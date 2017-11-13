ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведра с днем рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От имени народа Абхазии и от себя лично позвольте поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения.

Руководство и народ Абхазии высоко ценят Ваш значительный вклад в процесс международного признания нашей республики в качестве суверенного и независимого государства.

Взаимоотношения между Абхазией и Никарагуа успешно развиваются в разных направлениях. Хочу Вас заверить, что мы приложим все усилия для еще большего укрепления всесторонних связей между нашими республиками на благо наших народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а народу Никарагуа – мира и процветания».

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс