МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Президент Рауль Хаджимба встретился с Президентом Науру Бароном Дивавеси Вака, который прибыл в Абхазию с рабочим визитом.

Приветствуя гостя, Рауль Хаджимба подчеркнул: «Отношения Науру и Абхазии начали развиваться с 2009 года, после установления дипломатических отношений, которые позволили выстраивать наше сотрудничество в духе дружбы и делового партнёрства. За этот период состоялось несколько рабочих визитов делегаций Республики Науру в Республику Абхазия. И сегодня есть возможность поговорить о тех направлениях двустороннего взаимодействия, которые наиболее интенсивно развиваются». Президент Абхазии высказал сожаление, что визит Президента Науру очень краткий: «Думаю, что во время следующего Вашего приезда будет больше времени, и вы сможете осмотреть достопримечательности Абхазии и познакомиться с нашими людьми».

Президент Науру поблагодарил за тёплые слова и заверил, что Науру по-прежнему привержена принципу развития тёплых, дружественных отношений с Абхазией. «Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в Абхазии. Мы готовы оказывать поддержку всем начинаниям и идеям, которые направлены на развитие страны. Все вызовы, стоящие перед Абхазией, характерны не только для наших стран, но и для многих других, а также для всего тихоокеанского региона. Я уверен, что решение общих проблем приведёт к улучшению наших отношений и создаст дополнительные возможности для участия в глобальных процессах. Я разделяю оптимизм, с которым сегодня Абхазия смотрит в будущее, и искренне уверен, что в скором времени мы увидим возродившуюся Абхазию. Хочу видеть вашу страну в качестве нашего лучшего друга в этой части мира! Хочу заверить, что народ Науру хорошо знает Абхазию, и знает, прежде всего как друга Науру. У вас есть искренний друг в нашем лице. Уверен, что у нас будет возможность научиться у вас многому. Мы хотим, чтобы наши отношения оставались партнерскими по всем вопросам, чтобы наша дружба длилась вечно», – сказал Барон Дивавеси Вака.

Подытоживая встречу, Рауль Хаджимба отметил: «Все, что было сделано за предыдущие годы, и последний договор, который был подписан в сентябре 2016 года, нацелены на то, чтобы двусторонние отношения развивались в том русле, о котором вы говорили. Для нас важны эти отношения, и мы выражаем благодарность вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете».

В завершение стороны обменялись памятными подарками.

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В рамках визита в Абхазию Президент Науру в парке Боевой Славы возложил цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В состав делегации, возглавляемой Президентом Республики Науру, входили депутат Парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат Парламента, советник Президента по особым поручениям Милтон Дьюб, Постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес.

Номер: 121Выпуск: 3582Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс