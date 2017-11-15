Мнение политолога

ГРУЗИЯ И АБХАЗИЯ – ДВА РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВА

Открытое письмо И.П.Гиоргадзе

(Продолжение. Начало в № 120)

Не менее интересны ваши высказывания относительно признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Здесь вы демонстрируете двойную позицию. С одной стороны, вы понимаете действия России, согласны со сделанным ею шагом. Но при этом вы заявляете: «Никогда не соглашусь с признанием Абхазии и Южной Осетии как независимых государств», считаете, что законное место Абхазии и Южной Осетии – под небом Грузии. Но как вы говорите, «конфигурацию этого нахождения надо искать. Сегодня об этом говорить – это значит, взять в кулак соли и посыпать на рану. Нельзя сейчас ставить такие вопросы…». Вы заявляете, что у вас есть идея, программа как это сделать, но обнародуете ее тогда, когда нынешнее грузинское руководство пригласит вас на родину. Судя по вашим суждениям, решение территориальной целостности Грузии зависит от России. То есть если Грузия сможет подружиться с Россией, то вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии в лоно Грузии будет решен. В этих целях вы ратуете за сближение Москвы и Тбилиси. Говорите о том, как простой грузинский народ обожает русских, подчеркнув, что грузинам ментально свойственно никогда не забывать сделанное для них добро. Мне представляется, что вы здесь несколько лукавите, поскольку русофобия явно имеет место в Грузии. Вы прекрасно знаете о том, как там принято во всех своих бедах и проблемах винить Россию и русских (как ныне на Украине). Сколько злых слов, проклятий высказано в адрес России в Тбилиси! И сейчас это имеет место, хотя может быть несколько приглушенно. Потому что это стало невыгодно… Больше скажу: даже в эпоху СССР – в период великой дружбы народов – это проявлялось, правда, несколько закамуфлированно. Помнится, как на бытовом уровне злила грузин тяга абхазов к России и русскому языку. Ныне же в Грузии русский язык явно не в почете, почти отсутствуют русские школы и русскоязычные издания. (В то время, как в соседнем Азербайджане все это есть, а в Киргизии русский является вторым государственным языком.) Но при этом ведь никто не протестует против такого положения. При этом интересно, что ныне очень важным для Грузии стало изучение украинского языка. Во время визита лидера киевского режима Порошенко в Тбилиси, было подписано соглашение о содействии изучению украинского языка в Грузии.

В своем интервью вы заявили, что в Грузии сегодня не говорят о НАТО, тема эта здесь не актуальна. Но ведь это не так. НАТОлюбцы в Грузии не перевелись. Они мечтают войти в этот альянс, контакты с которым постоянно поддерживаются. Достаточно сказать, что широкомасштабные учения в формате Грузия – НАТО проводятся систематически. В начале августа с.г. вице-президент США М.Пенс приурочил свой визит в Тбилиси к началу учений НАТО с участием грузинских вооруженных сил. В грузинской столице полагали, что они в шаге от вступления в этот альянс. А по словам главы Центра грузинских исследований В.Арькова, они уж и вовсе там. По его утверждению, «в Грузии военная база НАТО и вовсе существует де-факто с 2015 года в Крцаниси под видом совместного с Минобороны Грузии учебного центра». Но все-таки до настоящего членства Грузии в этой организации далеко. Не возьмут ее туда, будут долго держать в «предбаннике». Ее, равно как Украину, держит Запад как военно-политический фактор и не более. В то же время очевидно, что в американские планы, наряду с Украиной, входит и превращение Грузии в антироссийский военный плацдарм. А население последней, большинство которой, по вашим словам, придерживается пророссийской ориентации, не возражает против этого. Тот же Арьков утверждает, что «в грузинском обществе все больше людей начинает склоняться к мысли о желательности размещения в стране военной базы США. А раньше такого настроя не было». То же самое твердит и грузинский эксперт В.Папава, по мнению которого, если американцы надумают разместить свои РСМД в Грузии, «они встретят массовую поддержку среди населения».

С другой стороны, кто спрашивает мнение простого народа? Его же дурачит элита. Вы прекрасно помните о том, как накануне войны с Абхазией представители креативной части грузинской интеллигенции самым бессовестным образом распространяли слух о том, будто абхазы с помощью северокавказских представителей готовят акции геноцида населяющих Абхазию грузин, даже обнародовали график порайонного проведения этой акции. Казалось бы, тактика очень примитивная, но на удивление она сработала. Провокация эта была использована для мобилизации карателей против абхазов по всей Грузии. Интересно, что генеральный прокурор Бабилашвили, вскоре после поражения Грузии в войне с Абхазией, на заседании грузинского парламента слушателей убеждал в «правдивости» этой бессовестной выдумки, тем самым, оправдывая указанную агрессию. А простой народ в это поверил. Он также поверил в правомерность затеянного Саакашвили разрушения величественного памятника в Кутаиси, посвященного участникам ВОВ. А ведь сотни тысяч грузин погибли в той войне, и над их памятью так надругались. А где был простой народ? Народ везде одинаков, им часто манипулируют, его обманывают, зомбируют политики. Вот вы говорите о ментальности, присущей грузинам – быть благодарными за поддержку в нужное время. В связи с этим вспомним Георгиевский трактат, двухсотлетие которого так торжественно отмечалось в Грузии в свое время. Какие возвышенные слова были высказаны тогда в адрес России о том, что она спасла грузин от исчезновения и т.д. Простой грузинский народ поверил в это. А потом, когда грузинская элита начала поносить этот акт за то, что он якобы положил начало закабалению Грузии русскими, народ принял и эту версию тоже.

И еще. Вы отметили в своем интервью как парадоксальный факт, созданный в Тбилиси Саакашвили Музей оккупации Грузии. Вы справедливо считаете это глупостью, провокацией, поскольку в советское время Грузия была самой процветающей республикой в СССР. Могла бы загнанная, оккупированная страна иметь такие результаты?! На самом деле, советский проект в истории народов СССР при всех известных его издержках, был самым прорывным, в том числе и для Грузии. Народ-то может и вспоминает об этих добрых делах, но Музей же в Тбилиси продолжает функционировать, пробуждая у посетителей чувства неприязни к «русским оккупантам». Почему же большинство грузин, по вашим словам, пророссийски ориентированное, мирится с этим провокационным детищем Саакашвили?!

Пишу об этом, чтобы обратить ваше внимание на невозможность полного поворота Грузии в сторону России. Не произойдет такого поворота в течение обозримого будущего по той простой причине, что Грузия находится на внешнем управлении, как Прибалтика и Украина. Карлом Марксом сказано, что самой неприступной крепостью является человеческий череп. Однако, как показывает практика, эту крепость можно разрушить при интенсивном и тотальном штурме, особенно, если такой натиск ведется изнутри. И вы очевидно не меньше меня знаете, как Запад, особенно англосаксы, с помощью технологии «мягкой силы» могут влиять эффективно на внутриполитическую жизнь других стран. Для свержения неугодных им режимов они действуют ювелирно, соответствующим образом подготовив массы, лишив их возможности думать и принимать самостоятельные решения, внедрив в них нужную идею, добиваясь изменения их социального сознания, что позволяет им привести к власти нужных и управляемых персон, пусть даже не слишком популярных в своей стране. Разве не американцы, как сказано, привели в свое время Саакашвили во власть в Грузии? Если захотят и нынешнюю власть заменят. Вы тогда справедливо говорили: «…В Грузии власть управляется из одного центра» – то бишь из Вашингтона. Разве что-либо изменилось после этого? США и их европейские союзники вложили слишком много сил, энергии и средств в процесс развала СССР и противопоставление Москве ряда бывших республик, в первую очередь Грузии, что рассчитывать на то, что они дадут им отмашку на сближение с Россией, по меньшей мере, наивно. Эти бывшие республики не могут самостоятельно выстраивать свою политику, не имеют права ни быть самими собой, ни теми, что им навязывает Запад.

Такой факт. Вы знаете Нино Бурджанадзе. Она в свое время в паре с Саакашвили неистово клеймила Россию. Но после разрыва отношений с ним, ее русофобская риторика приутихла, она повернулась лицом к России. Даже поддержала крымский референдум. Стала ратовать публично за сближение с Россией, разъясняя насколько это соответствует интересам Грузии. Накануне последних парламентских выборов в Грузии она ездила в Москву, ее хорошо приняли в высших инстанциях, об этом говорилось на ТВ и прессе. В итоге каков результат? Не только ее партия, но и она сама не попали в парламент. Спрашивается, где это большинство рядовых граждан, которые, по вашему утверждению, являются пророссийскими? Почему не отдали свои голоса пророссийской кандидатуре?.. Дело в том, что все внимание официальных кругов Грузии, вся пропаганда работают на интеграцию с Западом, считая его земным раем. Однако и там не все является таким, каким его представляют.

Ясно, что вас интересует налаживание дружеских отношений между Москвой и Тбилиси главным образом для решения грузино-абхазской проблемы, точнее для возвращения Абхазии в лоно Грузии. Но это же нереально! Великая Россия в кошки-мышки не играет. Вчера признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а сегодня возьмет и откажется от этого. Руководство России не раз ясно заявляло: вы сами там договаривайтесь, а мы согласимся с тем, к чему вы придете. Москва не может выкручивать нам руки в угоду Тбилиси. Если гипотетически допустить это, она столкнется с проблемой на Северном Кавказе, а добровольцы оттуда сражались с грузинскими агрессорами и многие погибли. В таких делах все надо хорошо продумать, все взвесить, прежде чем принять решение. Шеварднадзевское авантюрное руководство не сделало этого, и потому получился такой результат.

(Продолжение в следующем номере)

Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ