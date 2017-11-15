КАК Я ПОБЫВАЛА НА АБХАЗСКОМ ЗАСТОЛЬЕ…

Сельский туризм

Вот уже 15 лет семья Руслана Кокоскерия в своем гостеприимном доме – абхазской усадьбе в селе Дурипше – принимает гостей. А принимает гостей необычных. Люди приезжают к ним из разных уголков России и собираются здесь, чтобы прикоснуться к абхазской культуре и быту, попробовать нашу национальную кухню, повеселиться, полюбоваться красотой абхазского танца и научиться поднимать самые настоящие абхазские тосты! Это – экскурсия «Абхазское застолье», или же «Абхазское гостеприимство», которая уже успела стать популярной среди российских туристов. Недавно на этом празднике побывала и я, и не только глазами туриста, но и журналиста увидела, что же представляет из себя эта необычная для многих экскурсия.

Идея знакомить российских туристов с абхазским гостеприимством появилась у самого Руслана Львовича Кокоскерия, который после войны работал экскурсоводом, а сегодня является директором Национальной туристической компании. Экскурсии в те времена проводились по немногим маршрутам. Туристов в основном возили в Пицунду, Гагру, Новый Афон и на озеро Рицу. После каждой поездки гостей Абхазии ожидал приятный сюрприз. Это был пикник, где любознательные туристы знакомились с искусством ведения абхазского застолья. Но как-то, возвращаясь из экскурсионной поездки на озеро Рицу, Руслану не удалось организовать «поход на природу с шашлыком», и по дороге в Сухум группа заехала в село Дурипш. Здесь, как подобает истинному абхазу, Руслан пригласил туристов домой, где его родные накрыли для гостей небольшой стол. Впечатления от абхазского гостеприимства у туристов были самые приятные, такого, как отмечали они, нигде раньше они не встречали. С того самого дня экскурсия в село Дурипш, а именно на «Абхазское застолье», стала традиционной частью вышеназванных маршрутов.

В тот день, когда я решила поехать в село Дурипш, в доме Руслана Кокоскерия собралось более 350 человек. (Хотя желающих побывать там, особенно в летнюю пору, бывает и больше.) Многие туристические группы приезжали на микроавтобусах в село после других экскурсий. Кто-то с утра успел побывать на озере Рице, а кто-то в Новом Афоне, и они теперь мечтали провести вечер, окунувшись в абхазскую культуру и обычаи. Многие присутствовали на этом празднике впервые, а кто-то ездит на застолье в Дурипш уже десять лет – видимо, все-таки по душе туристам абхазское гостеприимство.

...Как только наша группа выехала из Сухума, молодая экскурсовод Яна начала рассказывать о красотах и достопримечательностях Абхазии: о Новом Афоне, селе Приморском, Гудауте (даже легенду о Гуде и Утте рассказала), о селе Лыхны. Кстати, мы посетили Лыхненский храм Успения Богородицы, где гостям Абхазии показали древнее абхазское святилище, огромную Лыхненскую поляну, развалины Лыхненского дворца абхазских князей. Все это, безусловно, вызвало у экскурсантов бурю эмоций и восхищение.

По дороге в Дурипш Яна рассказывала об истории села, какие знаменитости здесь бывали, о чайных плантациях, о блюдах, которые подаются к любому торжественному столу, о традиционной абхазской свадьбе. Еще она заметила, что на обратном пути ее веселят уже сами туристы: шутят, танцуют и поют, и попросила всех нас поддержать эту традицию.

А вот и усадьба семьи Кокоскерия. Красивый дом с традиционным абхазским двором, где красовались уютные апацхи, амацурта и казарма находятся, как мне показалось, в одном из живописнейших мест села Дурипша. Рядом чайные плантации, огромные кукурузные поля, виноградники, дома с ухоженными дворами других жителей Дурипша. В общем, для российского туриста – все это необычно и вызывает неподдельный интерес. И кто-то после абхазского застолья, бывает, решает вернуться сюда, чтобы до конца прочувствовать прелести сельской жизни. Жители Дурипша с удовольствием принимают гостей – ведь это хороший заработок, особенно в летний период.

Во дворе дома нас встречает молодой мужчина в абхазском национальном костюме. Как мне объяснили позже, это младший брат Руслана, Осман. Он приглашает всех нас на экскурсию по абхазскому подворью. Пройдя мимо больших столов, которые только-только накрывались блюдами абхазской национальной кухни, мы направились в дальнюю часть двора. Здесь Руслан Львович рассказал гостям о том, чем занимаются абхазы в селе, что выращивают и едят. Оглядываясь по сторонам, я вижу, что здесь не менее красиво. Ухоженный сад, рядом виднеется огород, чуть дальше – семейное кладбище, а рядом с домом – амацурта, куда можно было зайти, чтобы посмотреть, как обустроен винный погреб. Семья к тому времени успела собрать урожай винограда, из которого уже сделали вкуснейшее вино для российских туристов (на будущий летний сезон или на зиму), разлили виноградный сок для акалмышьа и аджинджуха и чачу. Здесь же можно было зайти в апацху и амацурту, чтобы посмотреть, как на кухне хлопочут хозяева: мужчины жарят мясо, варят фасоль и мамалыгу, а женщины – накрывают на столы.

Слышу, как кто-то из туристов поинтересовался у Руслана Львовича: «Почему могилы у абхазов расположены в дальней части двора?»

– Чтобы иметь возможность чаще посещать могилы и не забывать об усопших, – ответил он. Задавали и множество других вопросов, но, честно сказать, пока мы ходили и любовались всем этим хозяйством, успели сильно проголодаться. И хозяева, будто почувствовав это, пригласили нас к столам, которые уже были накрыты. Оставалось только подать мамалыгу – горячую, как это делается на любом абхазском застолье. И вот перед нами фасоль, соусы из красной и зеленой алычи, домашние сыры, соленья, свежие овощи, зелень, мясо, рыба, лаваши. Из напитков – вино, чача, вода и местные лимонады. И все очень вкусно. Застолье ведет тамада – сам хозяин дома Руслан Львович, который пообещал в скором времени веселье и танцы. Подняв вместе с гостями традиционные абхазские тосты, он рассказал, что для абхаза тост – это не просто пить вино и говорить, а самая настоящая молитва. (С абхазского слово «аныщъа=а» так и переводится.)

– Абхазы, произнося тосты, обращаются к Всевышнему, благодарят его за все и просят помочь им в благих делах, – пояснил он. И подняв последний бокал вина за здоровье каждого присутствующего, он поинтересовался: кто откуда приехал. Гости выкрикивали из своих мест: Москва, Сочи, Ростов, Абакан, Армавир, Барнаул, Задонск, Каменногорск, Сахалинская область, Камчатка, то есть в тот день собралась почти вся Россия – от Юга до Дальнего Востока. Ну, а какие же остались впечатления у наших гостей от «Абхазского застолья»?

– Мы очень рады, что посетили его, – поделилась со мной Марина Патрушкина из Челябинской области. – Мне очень понравилось абхазское гостеприимство и сам хозяин дома, видно, что все делает от души.

Москвичка Татьяна Ткаченко рассказала мне, что ей очень понравилась идея проведения «Абхазского застолья». Традиции народа необходимо продвигать. Если в наше время это будет в такой форме, то это очень хорошо.

Пообщалась я и с экскурсоводом Вадимом Соловьевым, который приехал в Абхазию из Кавказских Минеральных Вод, из города Пятигорска: «Мне все понравилось, многое узнал, увидел. Здесь впервые я попробовал абхазскую чачу, она мне очень понравилась, так что купил ее и в качестве сувенира».

Застолье продолжалось, гости ели и пили, шутили и любовались красивыми абхазскими танцами мужских и девичьих танцевальных групп. И все отмечали, что это самая настоящая абхазская свадьба! Разве что не хватало жениха и невесты. Даже я, уроженка этих мест, выросшая в соседнем селе Лыхны, почувствовала себя на этом празднике счастливой гостьей.

Эсма АРДЖЕНИЯ

P.S. Как рассказал позже мне Руслан Кокоскерия, экскурсия «Абхазское застолье» является одним из направлений сельского туризма. Развитие в Абхазии этого вида туризма, по его словам, помогло бы нам укрепить экономику села, создать рабочие места для местных жителей, уменьшить отток сельского населения в города, повысить культурный и интеллектуальный уровень сельчан. Есть и другие приятные моменты: владельцы усадеб в сельской местности будут содержать свои хозяйства в надлежащем порядке и производить экологически чистые продукты питания.

Э. А.

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ