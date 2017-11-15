ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ – НЕИССЯКАЕМАЯ КЛАДОВАЯ

К 100-летию Михаила Маметовича Трапш

Михаил Маметович Трапш вошел в историю абхазской и советской науки как первый профессор археологии – абхаз. Он – заслуженный деятель науки Абхазской АССР, много лет заведовал отделом археологии АбИЯЛИ. И даже сегодня, спустя много лет после его ухода из жизни, трудно переоценить его вклад в науку.

Родился будущий ученый 10 октября 1917 г. в посёлке Абгаюара села Куланырхуа Гудаутского района в семье крестьянина.

Окончив семь классов Гудаутской школы и Гудаутский сельскохозяйственный техникум, с 1935 года он продолжает учебу на историческом отделении Сухумского государственного педагогического института. В 1939 году М.М. Трапш с отличием завершает учебу в институте и поступает в аспирантуру Института истории им. И.Джавахишвили Академии наук Грузинской ССР, по рекомендации своего научного наставника С.Джанашиа. Михаил Трапш – перспективный, подающий большие надежды молодой человек становится аспирантом-археологом. Однако в том же 39-м его призывают в армию. Он проходит военную службу в Крыму, в г. Симферополе.

В рядах Советской армии и застает его Великая Отечественная война. Михаил Трапш отправляется на фронт, в январе 1942 г. участвует в боях за освобождение Ленинграда. Демобилизовался и вернулся на родину солдат из Абхазии только в конце 1945-го, а по возвращении – снова за учебу там же, в аспирантуре Института истории им И.Джавахишвили. Его научным руководителем становится профессор Г.Ниорадзе. В 1951 году М. Трапш защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему: «Куланурхуский древний могильник».

Однако к самостоятельным археологическим раскопкам Михаил Маметович приступает уже в 1948 году. В то же время в селе Куланырхуа он выявляет могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа колхидской и скифской культур. Куланырхуский могильник раннего железного века, исследованный М.Трапш в 1948, 1951 и 1952 гг., фактически и стал основой не только его кандидатской диссертации, но и в дальнейшем – монографии «Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланырхуа Абхазской АССР».

Благодаря исследованиям М.Трапш могильник доантичного периода стал первым научно изученным памятником этого периода на территории Западного Закавказья.

Безусловно, большим успехам во многом способствовали годы серьёзной археологической практики – ведь Михаил Трапш принимал активное участие в многочисленных археологических экспедициях под руководством очень авторитетных ученых. Он был участником Мцхетской экспедиции (руководитель – А.Апакидзе), Таманской (руководитель – В. Блаватский), Кармирблурской (руководитель – Б.Пиотровский) и др. Научные работы М.Трапш отличаются скрупулезностью, они выполнены со знанием дела, неторопливо и потому, бесспорно, фундаментальны.

М. Трапш впитывает опыт старших коллег, прислушивается к их советам, анализирует стиль работы каждого. Он сотрудничает с такими известными археологами, как А.Иессен, Е.Крупнов, Б.Тереножкин, А.Халиков и др.

Впоследствии А. Халиков написал статью о М. Трапш как о первом археологе-абхазце и опубликовал ее, сопроводив солидной библиографией.

Систематические и исключительно плодотворные полевые исследования, что ведутся из года в год в разных уголках богатой в археологическом отношении Абхазии, а порой и за её пределами, позволяют М.Трапш накопить огромный научный материал, большую часть которого составляют сведения, обнаруженные впервые, прежде неизвестные. На основе собственных исследований Михаил Маметович пишет целую серию статей, очерков, несколько монографий.

В процессе изучения богатого научного наследия, оставленного первым археологом-абхазом, невозможно оставить без внимания, что в начале научной деятельности ученый интересуется вопросами истории населения Абхазии в переходный период от эпохи бронзы к эпохе раннего железа.

Отдельной темой, которую М.Трапш изучает детально и с особым пристрастием, является древняя история главного города Абхазии Сухума (Акуа). Впоследствии его внимание приковывают археологические памятники Цебельдинской культуры в период Средневековья. Но об этом позже.

М. Трапш внёс большой вклад в дело изучения истории города Сухума. Комплексное исследование города, начатое им в 1951 году, продолжалось до 1959 г. Следует также отметить плодотворные исследования М. Трапш в селе Куланырхуа, которые заложили фундамент для выделения на территории Абхазии следов колхидской культуры. Эти же памятники имеют большое значение и при исследовании истории Сухума. Они позволяют определить, что первые поселения в районе современного Сухума появились в эпоху неолита.

Исследовательскую работу в этом направлении Михаил Маметович начал с раскопок на Сухумской горе. Именно в этих местах ему впервые в Абхазии удалось обнаружить бронзолитейные мастерские эпохи поздней бронзы. Это означает, что Сухум в эпоху поздней бронзы и раннего железа являлся одним из главных центров железной металлургии на всём Западном Закавказье.

В 1956 –1960 гг. в поселке Красный маяк М. Трапш раскопал крупный могильник XII–II вв. до н.э., очевидно, принадлежавший поселению солеваров. Это был самый большой могильник на территории Абхазии того периода, содержащий к тому же богатый инвентарь – выполненные из бронзы предметы.

Изучение древних могильников Сухума привели М.Трапш к исследованию процессов греческой колонизации, и он начинает углубленно изучать памятники раннеантичной эпохи, главным образом связанные с территорией Сухума.

Детальные раскопки 1956–1959 гг. на территории города дали богатейший материал по культуре населения древнего Сухума. Двумя годами ранее, в 1954-1955 гг., в окрестностях Сухума М. Трапш изучает средневековое укрепление XI–XII вв. на горе Баграта, проводит раскопки башни с остатками стен римского времени и нескольких довольно богатых раннеантичных погребений в усадьбе семьи Одынца в северо-западной части современной абхазской столицы.

Таким образом, на основе значительных фактических данных, полученных в 1958-1959 гг., в результате археологических раскопок в Сухумской крепости и других археологических памятников, выявленных ранее в районе Сухума, М.Трапш приходит к выводу, что на месте современного Сухума располагался город Себастополис.

Несомненный интерес представляет материал, выявленный археологической экспедицией под руководством М.Трапш в окрестностях села Цебельда (Цабал). Цебельдинская экспедиция Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа работала в юго-западной части Цебельдинской долины в 1960–1964 и 1966–1967 годах. Для Михаила Маметовича эти археологические исследования имели большое значение. За семь лет в этих местах им было выявлено свыше 180 захоронений.

М.Трапш был первым исследователем, очертившим круг проблем истории Апсилии и выделившим Цебельдинскую культуру, которую считал, что ее можно отделить от других одновременных с ней соседних культур Кавказа I–V вв. н. э.

Почти в то же время М.Трапш занимается исследованием Нового Афона, одного из интереснейших его объектов – Анакопийской цитадели. Большие археологические исследования Анакопийской крепости он начинает в 1957 г. И здесь участники его экспедиции обнаруживают уникальные материалы, позволяющие изучать разновременные памятники от эпохи неолита до зрелого Средневековья.

Михаил Маметович был первым руководителем разведочного отряда Пицундской археологической экспедиции 1951 года. Именно с его участием группой археологов в Пицундской роще был найден и раскопан целый ряд памятников, среди которых особое место занимает большое каменное сооружение и могильник раннехристианского времени, установлены контуры городища Питиунта.

Вклад М.Трапш в археологию Абхазии не поддаётся оценке. О том, каким он был неутомимым и талантливым ученым, свидетельствуют его научные достижения – его труды, экспедиционные дневники. Параллельно с научной деятельностью он ведет большую работу как педагог. С 1955 г. до последних дней жизни М. Трапш читает лекции по археологии студентам Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького (ныне – Абхазский государственный университет). В 1967 году за большие заслуги в области исторической науки М. Трапш был удостоен звания «Заслуженный работник науки Абхазской АССР».

Уже после кончины Михаила Маметовича 28 февраля 1968 года Совет Министров Абхазской АССР принимает решение об издании его трудов – бесценного наследия его научной деятельности.

Аркадий ДЖОПУА, кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа, директор Абхазского государственного музея;

Валентин НЮШКОВ, кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, директор Госмузея, Валентин НЮШКОВ, сотрудник АбИГИ