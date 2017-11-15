ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ в РА и СГБ РА регулярно проводятся рейды по поиску и изъятию средств поражения.

10 ноября 2017 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы и профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов на приграничной территории Галского района сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ в РА и СГБ РА на окраине населенного пункта Алакумхара Галского района был обнаружен тайник с оружием.

После проведения необходимых мероприятий из тайника изъят РПГ-26 и обрез двухствольного оружия 16-го калибра.

По данному факту проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия