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15.11.2017
Номер: 122
Выпуск: 3583
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия
ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ в РА и СГБ РА регулярно проводятся рейды по поиску и изъятию средств поражения.
10 ноября 2017 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы и профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов на приграничной территории Галского района сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ в РА и СГБ РА на окраине населенного пункта Алакумхара Галского района был обнаружен тайник с оружием.
После проведения необходимых мероприятий из тайника изъят РПГ-26 и обрез двухствольного оружия 16-го калибра.
По данному факту проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия
Номер: 122
Выпуск: 3583
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия