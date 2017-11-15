ШКОЛЕ 120 ЛЕТ – ВОЗРАСТ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Наши села

Применительно к людям – в этом возрасте принято подводить некие итоги. Относительно юбиляра – Ачандарской средней школы им. Таифа Аджба – здесь лишь строят планы на будущее и не без оснований гордятся прошлым. Говорить о школе и ее учениках, их успехах и возможностях в настоящем времени невозможно, не вспомнив, как все начиналось. А было это еще в позапрошлом веке, в 1897 году. Тогда, 120 лет назад, в селе Ачандаре открылась первая двухклассная церковно-приходская школа. Размещалась она в маленьком здании, а первыми ее учениками были всего пятеро детей, которых обучал, одновременно руководя школой, Расим Самаа. Это был образованный человек и являлся родоначальником в череде будущих директоров, которых за эти годы было немало, но каждый в отдельности и все вместе воспитывали новые поколения сельчан. Как сохранили история и документы, в селе после открытия школы отношение к обучению изменилось, возникла необходимость открывать следующие классы. А вот кто будет руководить школой и обучать детей, решали на сходе старейшин села.

В 1910 году по инициативе очередного директора Ильи Чамагуа школа стала четырехклассной, и это было настоящим прорывом в образовании сельских детей. Всего 40 дней продержалась Советская власть в Абхазии в 1918 году, но именно в эти дни противники новой власти подожгли школу, которая сгорела дотла. Парадокс, но восстанавливал школу на свои средства потомок дворянской семьи Ачба, родом из этого села, и вскоре новая деревянная школа принимала учеников. Когда в школе было 7 классов, ею руководил Мыстафа Чамагуа, потом – Кутия Чамагуа, она тогда стала уже 8-классной. Таких учебных заведений в районе было немного, потому дети из близлежащих сел, и не только, приезжали в Ачандару и здесь получали достойное образование. Об этом говорит и тот факт, что выпускники этой школы потом учились в Сухумском педагогическом институте, многие из них могли продолжить образование в Тбилиси и Москве. Руководил школой и ее выпускник, окончивший тбилисский университет. Это – заслуженный учитель Абхазской АССР Мирод Царгуш. То были непростые 50-е годы, когда даже одно неосторожное слово могло повлечь за собой серьезные последствия. Ачандарская школа в те годы носила имя Ниношвили, но кто этот человек, не знали ни учителя, ни ученики. Так вот, Мирод Царгуш и завуч школы Хараз Чамагуа, патриоты своей страны, решили, что в абхазском селе школа не может носить неизвестное имя. Сказано – сделано, а объяснение они придумали такое: потерялась печать, а когда создавали новую, просто забыли указать прежнюю фамилию. Такую «забывчивость» им, конечно, припомнили. Но к их счастью и к счастью всех советских людей, попавших в сталинские жернова, наступил 53-й год, который поставил точку в судьбе Берия и Сталина. Позже и до конца своих дней Мирод Кадырович Царгуш был директором гудаутской средней школы №5. А имя Хараза Хаджаратовича Чамагуа сегодня носит гагрская средняя школа №1, директором которой он потом был. В самое сложное время, когда сыновья и дочери Абхазии с оружием в руках сражались за будущее своей родины, руководила школой Лариса Ахба, которая никогда не прерывала связи со своей родной школой.

Ачандарцы чтут имена своих сыновей, передают новым поколениям добрую о них память и добрые их дела.

Сегодня школа носит имя абхазского поэта Таифа Аджба. Он родился в этом селе, здесь впервые услышал родной абхазский язык, на котором стал писать свои замечательные стихи. Классик абхазской детской литературы, из-под его пера вышло множество стихов и сказок-поэм. В 1992 году во время оккупации Сухума грузинскими бандами, Таифа Аджба арестовали. Дальше о его судьбе ничего не известно. Сейчас по его стихам наши дети учатся любви к Родине, учатся ценить прекрасный миг, который выпадает каждому в жизни.

С первых лет, когда в селе появилась возможность обучать детей грамоте, огромную роль в жизни школы играли образованные и материально обеспеченные люди, которые в прямом смысле этого слова несли свет и просвещение в массы. И эта традиция, которая зародилась более 100 лет назад, продолжается. Окончив школу, ее выпускники разлетаются по городам и странам, но они всегда помнят о школе и в меру своих возможностей помогают ей. Но обо всем последовательно и по порядку. Особенно заметной и ощутимой такая меценатская помощь была оказана школе после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Учителя не получали заработной платы, да и родители не имели никакой возможности оплачивать труд учителей. Так, первым выразил желание поддержать педагогов Виктор Джения (Абаза). Он на протяжении трех лет выдавал зарплату всем учителям этой школы. Затем эстафету принял выпускник этой школы Тариэл Аджба. Его помощь не ограничивалась только выплатой зарплаты, он помогал ремонтировать дороги, мосты, в приобретении школьного автобуса и т.д. Любовь к родному селу, неразрывная связь со своими корнями, наверное, – это те чувства, которые двигали сердцами и поступками этих людей.

В Ачандарской средней школе работали и сегодня работают, преимущественно ее выпускники, это уже сложившаяся добрая традиция. Константин Царгуш, окончив университет в Тбилиси, вернулся в родную школу в 70-х годах и возглавил педагогический коллектив. И это благодаря его усилиям и стараниям началось строительство новой школы в селе. А помогал ему и поддерживал Владимир Кварчелия, в те годы министр культуры и, как вы догадались, выходец из этого села. Словом, новая, красивая, современная школа стала подарком для всех и украшением знаменитой ачандарской поляны – Мидара, откуда открывается величественный вид на Главный Кавказский хребет и одну из семи почитаемых в Абхазии святынь – аныха. И лишь в 2016 году, после капитального ремонта, школа начала новый отсчет в новом столетии. Теперь это – современная школа с компьютерными классами, спортивным залом, кабинетами и лабораториями, столовой, отоплением и всем тем, что делает школу родным и уютным домом.

Уровень школы в первую очередь оценивается составом учителей. Это должны быть самые преданные, собранные, всегда готовые, любящие своих детей. Скорее – любящие детей как своих родных! Если практически всех директоров, которые здесь работали, мы вспомнили, то назвать всех учителей нет никакой возможности. И пусть они и их ученики простят нас за это.

После окончания грузино-абхазской войны особенно сложно было вновь наладить работу, просто перейти из войны в мир. Эта миссия вновь легла на плечи учителей. Приглашали на работу и тех, кто уже был на пенсии, но никто не отказывался, хотя первое время работали без зарплаты. Но ведь эти трудности были ничтожны по сравнению с тем, что многие потеряли своих детей, отцов, братьев. И кто этого не понимал?! Поэтому никто ни разу не сказал, что он устал или не может.

Дона Малия ныне директор Пицундской средней школы. А в 1978 году, после института, молодой специалист переступила порог этой ачандарской школы, где работала до 1989 года завучем. «Все, чем я владею сегодня, я обязана нашей замечательной школе. Здесь меня встретили прекрасные педагоги, поверили в меня, оберегали и каждый день учили меня жизни. Огромное спасибо за все, чему я научилась в этих стенах», – говорит она.

Выпускница этой школы, ныне директор сухумской горской средней школы им.Н.Лакоба Аида Кварчелия на правах хозяйки встречала всех, кто приехал разделить с ними радость, она приветствовала их словами: «Добро пожаловать в нашу родную школу!» Несмотря на то что она уже сама руководит школой, в присутствии своих учителей вновь мысленно вернулась в свое прекрасную школьную юность. И до сих пор, приезжая в отчий дом, она приходит к родным стенам, которые дали ей и сотням детей путевку во взрослую жизнь.

Зинаида Царгуш, как и ее братья Энвер, Мирод, Щурбей, посвятила свою жизнь воспитанию и обучению детей. Окончив эту школу в 1958 году, поступила на физико-математический факультет Сухумского педагогического института, и в 1962 году, что вполне логично, вернулась в свою школу педагогом. Зинаида Кадыровна все эти 55(!) лет работает в родной школе. И таких судеб много. Видимо, школа – это образ жизни, по-другому или как-то иначе учителя уже не могут.

С 1994 года Валерий Авидзба руководит ачандарской средней школой. И он не просто хорошо знает историю своей школы, он вместе со своими коллегами продолжает ее. В эти юбилейные для школы дни здесь отмечали еще несколько дат. Директору, стаж которого в школе составляет 40 лет, исполнилось 60! Отмечала свой день рождения и учитель химии и биологии Зинаида Сакания. Всех юбиляров поздравили министр образования РА Адгур Какоба, заведующая отделом образования Гудаутского района Инна Джугелия, заместитель министра образования РА Медея Ченгелия, доктор филологических наук Лили Хагба. Были отмечены почетными грамотами Министерства образования и словами благодарности за их труд Сусанна Хашиг и Роза Аристава, учительницы начальных классов, Наварбей Лазба, учитель физической культуры, Джон Аджба, учитель математики, Славик Гунба, завуч школы.

В школе уже на следующий день, когда улеглись волнения и эмоции, вновь продолжился учебный процесс. И он не прерывается благодаря учителям, которые всегда с гордостью и чувством собственной причастности говорят: «Это мои ученики!» И через сто лет кто-то напишет о тех, кто стал спортсменом, инженером, учителем, но с одной общей строкой в биографии: окончил ачандарскую среднюю школу. И пусть будет так!

МАРИНА ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району