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15.11.2017
Номер: 122
Выпуск: 3583
Рубрика: политика
Автор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» поздравляет боевого товарища, воина и ученого, добровольца, кавалера орденов Леона и «Ахьдз-Апша» III степени, доктора исторических наук Бгажнокова Барасаби Хачимовича с семидесятилетним юбилеем!
Искренне желает крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и благополучия!
И.ГУНИЯ, председатель
Номер: 122
Выпуск: 3583
Рубрика: политика
Автор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»