ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» поздравляет боевого товарища, воина и ученого, добровольца, кавалера орденов Леона и «Ахьдз-Апша» III степени, доктора исторических наук Бгажнокова Барасаби Хачимовича с семидесятилетним юбилеем!

Искренне желает крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и благополучия!

И.ГУНИЯ, председатель

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»