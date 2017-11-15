XI СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУНАКИ» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

С 15 по 21 ноября в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба пройдет XI Северокавказский международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки», получивший свое название от старинного кавказского обычая – куначества, означающего гостеприимство и дружбу. Именно поэтому организаторы фестиваля стремятся собрать лучшие фильмы о жизни разных народов России.

Учредителями фестиваля выступают союзы журналистов и кинематографистов РФ, а также директор Центра этноконфессиональной проблематики при Союзе журналистов России Сулиета Кусова.

«Кунаки» является единственным фестивалем на Юге России, который предоставляет площадку для общения и творческого конкурса не только региональным производителям телевизионных программ, но и режиссерам и тележурналистам из других регионов страны и зарубежья. Фестиваль, созданный по общественной инициативе, за годы своего существования превратился в международное мероприятие и стремится стать одним из самых ярких творческих форумов.

Для участия в фестивале профессиональной комиссией отобраны лучшие фильмы, в том числе и работы абхазских режиссеров – «Возвращение имени» В. Кураскуа и «Мурзаканцы» Э.Хурхумал.

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс