СОЗДАТЬ ГРУППУ ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи с Президентом Республики Науру Бароном Дивавеси Вакой выступил с инициативой создания Группы друзей Абхазии: «В условиях отсутствия дипломатических отношений с другими государствами Тихоокеанского бассейна считаю возможным, если это будет приемлемо для вашей стороны, создание Межпарламентской группы дружбы между Республикой Абхазия и Республикой Науру либо Группы друзей Абхазии, куда вошли бы Науру, Вануату, Тувалу. Такая группа могла бы лоббировать интересы Абхазии в этом регионе. Мы хорошо понимаем, что признание – это нескорый процесс, но возможности лоббирования интересов через такого рода структуры позволят выстраивать отношения на уровне гуманитарных, экономических связей с рядом государств. Считаю также возможным выстроить отношения с Форумом тихоокеанских островов, куда входит Науру. Это даст больше информации об Абхазии в регионе».

Президент Абхазии поблагодарил руководство Республики Науру и Постоянного представителя при ООН госпожу Марлен Моузес за поддержку Абхазии во время обсуждения темы беженцев в Генассамблее ООН. «К сожалению, у Абхазии нет пока возможности представлять свою позицию на этой площадке. Но наши друзья дают нам возможность говорить и доносить до мирового сообщества информацию о ситуации, которая складывается в Абхазии», – сказал Рауль Хаджимба.

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс