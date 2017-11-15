НАЧАЛСЯ СБОР ЦИТРУСОВЫХ

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства РА Владимир Дауров, комиссия по предварительному определению количества цитрусовых плодов в 2017 году провела обследование цитрусовых плантаций в общественных хозяйствах республики и определила ожидаемый урожай текущего года: при плане 5 264 тонны, ожидаемый урожай – 2 318 тонн.

По словам Даурова, низкая урожайность цитрусовых обусловлена тем, что в последние годы во многих хозяйствах не проводятся в полном объеме необходимые агротехнические и защитные мероприятия: «Отдельные участки насаждений находятся на стадии высыхания, цитрусовые плоды поражают мраморные клопы. Арендаторы не уделяют достаточного внимания восстановлению разреженных цитрусовых плантаций и качественному лечению от вредителей и болезней».

В.Дауров сообщил, что в Минсельхоз уже поступали заявки на заключение договоров и контрактов с хозяйствами по поставкам цитрусовых.

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс