МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

В Паспортном управлении МВД РА введен в эксплуатацию мобильный комплекс по приему документов на получение и обмен общегражданского паспорта гражданина Абхазии и вида на жительство.

Начальник информационно-технического отдела штаба МВД Эдуард Сиргинава проинформировал о его возможностях: «Данный передвижной мобильный комплекс полностью заменяет автоматизированное рабочее место сотрудника паспортного отдела и оснащен всем необходимым оборудованием. Если человек не дееспособный, больной и не может сам прийти в паспортный стол и сдать документы, то осуществляется выезд по адресу и прием документов для получения общегражданского паспорта на месте».

Э.Сиргинава пояснил метод работы комплекса: «Инспекторы паспортного подразделения во всех городах и районах республики выезжают по адресу требования и на месте осуществляют прием необходимых документов для получения или обмена общегражданского паспорта. Там же граждане могут сдать отпечатки пальцев и сделать специальное фото».

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс