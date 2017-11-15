РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПРЕЦЕДЕНТ В ПИЦУНДЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРИМЕРОМ – ДОПУСКАТЬ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕЛЬЗЯ»

Об этом заявил Президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге, на котором шла речь о демонтаже незаконной постройки на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что в течение длительного времени многие люди, практически никого не спрашивая, не получая разрешительных документов, возводили строения.

Строящиеся незаконно объекты на территории Пицунда-Мюссерского заповедника Рауль Хаджимба осмотрел в апреле 2017 года и провел выездное совещание. Глава государства распорядился снести все нелегальные постройки. В октябре 2017 года Президент Абхазии провел совещание по вопросам исполнения судебных решений, на котором заместитель Генпрокурора республики Георгий Аршба сообщил о том, что пять исков по незаконному строительству на территории Пицунда-Мюссерского заповедника было направлено в суды разной инстанции. Все иски были удовлетворены.

– Так получилось, что желание заработать привело к тому, что на территории Пицунда-Мюссерского заповедника возникают объекты, строительство которых противоречит существующим требованиям. И принятые решения нацелены на то, чтобы привести в порядок этот процесс, – сказал Рауль Хаджимба. – Одно из незаконных строений было демонтировано самим хозяином. По другому строению принято решение о сносе. Соответствующим структурам были даны указания, и они выполнили поставленную задачу. Думаю, это единственно правильное решение, других каких-либо шагов быть не может.

Президент подчеркнул, что проверки продолжатся. Государство должно защищать свои интересы, и там, где будут приняты судебные решения по сносу строений, все необходимые действия должны быть доведены до логического завершения. Р.Хаджимба заявил, что понесли наказание и те лица, которые выдавали неправомерные разрешительные документы.

– Кто-то уже снят с работы, возбуждены уголовные дела, – проинформировал журналистов глава государства. – Имеют место и нарушения другого рода, а именно – затягивание процесса выдачи разрешительных документов. Но это никому не дает права без соответствующих документов начинать строительство. Никто не должен уходить от закона. Это территория реликтового парка, и никто не согласится с тем, чтобы здесь строились те или иные объекты. Было решено демонтировать объект, чтобы в последующем эти материалы были использованы в строительстве. Прецедент в Пицунде должен стать примером, чтобы не допускать незаконного строительства.

В завершение Рауль Хаджимба пояснил:

– Никакой компенсации со стороны государства не будет. Все счета по процессу демонтажа постройки предъявят хозяевам, и они выплатят эту сумму. Никаких других подходов быть не может. Мы воевали и наши ребята погибали не для того, чтобы в государстве был беспредел. Этот беспредел когда-то должен быть остановлен.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 122Выпуск: 3583Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ