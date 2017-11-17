Мнение политолога

ГРУЗИЯ И АБХАЗИЯ – ДВА РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВА

Открытое письмо И.П.Гиоргадзе

(Окончание. Начало в № 120, 122)

Вы переживаете по этому поводу утраты Грузией Абхазии, и очень желаете ее возвращения. Здесь приходит на память заявление, сделанное Т.Пааташвили, членом госсовета Грузии, в ходе войны: «…Мы… не должны уступить такую территорию, как Абхазия». Но при этом он подчеркнул, что ради этого можно даже пожертвовать жизнью «половины населения Грузии». Но вы, очевидно, исходите из утверждений грузинской историографии. Весьма остроумно об этом высказался известный французский поэт прошлого века Поль Валери: «История – это самый опасный продукт, выработанный химией интеллекта… Она заставляет мечтать, она опьяняет народы, порождает у них ложные воспоминания, вызывает у них манию величия, делает нации желчными, высокомерными, нетерпимыми и тщеславными». Представляется, что такими свойствами грешит грузинская историография. Там принято считать, что территория Абхазии является исконно грузинской. Приведу такой пример. В Тбилисском университете в советские годы на филологическом факультете в рамках программы «Литература народов СССР» было предусмотрено определенное количество часов для абхазской литературы. Для чтения лекций из Сухума приглашали профессора Шоту Салакая. На третьем курсе во время лекции одна студентка задала вопрос: «Мы не изучаем отдельно кахетинскую, гурийскую, имеретинскую литературу. Почему же сделано исключение для абхазской литературы?» Лектор дал исчерпывающий ответ: «Кахетинцы, гурийцы, имеретинцы – этнографические группы внутри одного этноса, в данном случае – грузинского, и говорящие на одном языке – грузинском, хотя и со своими диалектами, а абхазы – совершенно самостоятельный, самобытный древний этнос со своим языком, своими обычаями, нравами и территорией». Однако ни студентка, задавшая этот вопрос, равно как и ее ровесники не виноваты в таком восприятии Абхазии. Им это внушали: «Абхазия – это просто название, то же самое, что другой грузинский район – там все грузинское». Этот миф проистекает от «генетики», изначально заложенной в организм грузинского народа со времен разгула бериевщины, под эту «генетику» подведена «теоретическая» база. Ее автором являлся разрекламированный в то время в Грузии П.Ингороква. Опираясь на его «теорию», грузинская элита вдалбливала в сознание своих граждан миф о том, что абхазы – это пришлый на грузинской территории народ, который присвоил себе название грузинского племени «абхаз». Этот маховик лжи послужил основанием для закрытия абхазских школ в Абхазии и осуществления других мер, направленных на ассимиляцию абхазов. Впоследствии теория Ингороквы была осуждена, была раскрыта ее лживость, она была признана вредной, а извращения национальной политики в отношении Абхазии были во многом исправлены. Однако этот ложный постулат, глубоко въевшийся в умы и души картвелов, с началом горбачевской перестройки вновь оживил старые мифы, которые стали инструментом разжигания антиабхазских страстей. На пьедестал вновь были подняты Ингороква и его лживая теория, ранее осужденная в первую очередь известными грузинскими учеными. Эти мифы широко стали распространяться не только в Грузии, но и за ее пределами.

Идейные вдохновители войны, сидя в грузинской столице, изгаляясь по ТВ, в прессе, на многотысячных митингах требовали, чтобы «задержавшиеся гости» (т.е. абхазы) покинули территории… Осмысливая все это, невольно подумаешь, что грузинские мифотворцы в подходе к истории абхазов, очевидно, руководствуются постулатом: раз я верю, значит это так и есть.

Абхазия исторически не является частью Грузии. Грузины здесь не жили до XIX века. Поверим грузинскому ученому К.Мачавариани, хорошо знавшему Абхазию, он писал, что до середины 1850-х годов в Галском районе приграничном с Грузией, не было слышно никакой другой речи, кроме абхазской. Так было по всей Абхазии до периода махаджирства. Существует множество свидетельств об этом. Не буду углубляться и в вопрос заселения Абхазии картвелами. Это хорошо известно.

Уход Абхазии из Грузии естественен и тем, что, мягко говоря, она туда никогда и не рвалась. Она оказалась там по воле грузинских властителей – Сталина, Орджоникидзе, Берия, совершенно игнорировавших волю абхазов, коренных жителей этой земли. Ныне, после того, что произошло, абхазы и грузины уже не могут проживать в одном государстве, вопреки вашему оптимистическому тезису: «Не все еще потеряно!» Как-то грузинский политолог П.Закарейшвили вспоминал, как на него и И.Хаиндрава обрушились представители грузинской элиты сразу после войны за то, что они сказали о невозможности вернуть быстро Абхазию – для этого потребуется не менее десяти лет. Их упрекали: «Как так долго можно ждать!», заявляли, что в течение двух-трех лет эту проблему можно решить. В их представлении то, что совершили грузинские агрессоры в Абхазии, это какие-то «мелочи», которые можно не брать в расчет. И они не испытывают чувство вины за содеянное. (К слову, немцы 70 лет продолжают каяться за те беды, которые принес другим народам немецкий фашизм.) Их не тяготят ужасы, которые натворили их соплеменники на этой земле, они не хотят понять, какого джина Шеварднадзе и его сподвижники выпустили из бутылки, развязав войну с нами.

Игорь Пантелеймонович, если вы думаете, что Тбилиси пообещает исправить свои «ошибки» в отношении Абхазии, продекларирует готовность предоставить ей широкие права и возможности для процветания и т.д., а абхазы, поверив в эту сказку, взявшись за руки, побегут вместе с грузинами вперед, то вы непростительно ошибаетесь. Этого никогда не произойдет. Не произойдет и возвращение тысяч грузинских беженцев. Ибо слишком хорошо памятны их совместные с оккупантами преступные деяния. Дж. Иоселиани, руководитель карательного формирования «Мхедриони» после войны писал о том, как группа из местных грузин не раз бывала в Тбилиси с настойчивой просьбой ввести войска в республику и «проучить» абхазов. Понятно и то, с каким упоением и безумной радостью они встречали оккупантов в Абхазии… Убегая после поражения, многие из них испытывали жажду мести. Имели место не единичные случаи убийств. (Владимир Маан, заслуженный деятель культуры Абхазии, солист Госансамбля республики, высокочтимый в народе, в возрасте без малого 80 лет, был убит в г.Сухуме.) Хочу обратить ваше внимание на то, что история не знает случая, чтобы военным путем, путем огромных жертв этнос, отделившийся со своей территорией от угнетавшего его государства, вновь вернулся бы в лоно последнего. Абхазия не может стать исключением. Ненависть и недоверие, порожденные войной, не преходящи. Только такие чувства могло породить варварское насилие Тбилиси в отношении нашего народа. Ощущения эти, несомненно, будут сохраняться в течение жизни нескольких поколений. Возьмем, к примеру, т.н. хамидийскую резню, учиненную в Османской империи над армянами в начале прошлого века. Несмотря на то что с тех пор прошло более 100 лет, и поныне в сердцах армян эта трагедия остается кровоточащей раной. Разумеется, количество жертв этой акции не сопоставимо с жертвами грузинской агрессии в Абхазии, но суть от этого не меняется – там и здесь имел место геноцид, истребление народа по национальной принадлежности. Именно поэтому воссоединение Абхазии с Грузией будет означать надругательство над могилами погибших в войне, надругательство над их памятью. В Тбилиси, очевидно, многие понимают, что Абхазию и Южную Осетию уже не вернуть. Но об этом там не говорят, не проводят социологические опросы. Нам известно, что в Тбилиси немало тех, кто вынашивают реваншистские настроения, включая и руководство страны. Иначе, чем объяснить нежелание подписать договор о неприменении силы друг против друга?!

Руководство Грузии просто, как всегда, обманывает свой народ. Так, в связи с прибытием с рабочим визитом Президента России В.Путина в Абхазию 8 августа с.г., советник грузинского президента по внешним вопросам Т. Пхаладзе заявил, что «территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена… поддержкой друзей, и это недавно было выражено в ходе визита вице-президента США в Грузию. Неужели в Грузии думают, что с помощью западных покровителей, прежде всего, США, вернут себе Абхазию и Южную Осетию?! Уже была такая попытка при Мишико вернуть Южную Осетию и всем известно, чем она закончилась. Может в Тбилиси хотят вновь испытать судьбу? На это могут пойти только сумасшедшие… Путин во время визита в Абхазию заявил, что Россия гарантирует безопасность Апсны и Южной Осетии. Поэтому пора бы в Тбилиси одуматься. Точка возврата пройдена. Грузия и Абхазия – уже разные государства. Можно по этому поводу возмущаться, рыдать, сокрушаться, угрожать, продолжать нагнетать обстановку, но от этого реально ничего не изменится.

Собственно говоря, Игорь, зачем вам Абхазия? Она же будет для вас вечной проблемой. Вы же обходитесь без нее сейчас. В исторических рамках вашей территории вам хватит жизненного пространства, и вы вполне можете наладить здесь нормальную жизнь. Тем более, что в Грузии, как и в ряде других бывших советских республиках, особенно в прибалтийских, имеет место подвижность населения. Немалое число граждан Грузии в поисках счастья уезжает в другие страны. Обладая предвидением, можно сказать, что проблемы грузино-абхазских отношений не могут сами собой со временем устаканиться. Поэтому, чтобы избежать кризиса, надо договариваться на базе тех реалий, которые сложились в итоге войны. Вариантов других не существует. То есть, необходимо признание Грузией де-факто независимости Абхазии. Только это спасет сложившееся положение.

Возможно, Игорь Пантелеймонович, не все мои оценки вам покажутся приятными, но, думается, что даже если предельно смягчить формулировки, от этого суть описываемых событий мало изменится. При всем этом я бы хотел получить ваш ответ на данное мое откровение. Пусть даже нелицеприятный.

Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ