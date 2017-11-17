ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ ДРУЖНОЙ СТОЛИЧНОЙ КОМАНДЫ

Военно-спортивная игра «Аиааира»

В течение 4-х дней на базе артполка Минобороны РА и нижнеэшерского стрельбища проходила XIII республиканская военно-спортивная игра «Аиааира» среди учащихся общеобразовательных школ Абхазии. Соревнования проводились в соответствии с планом Министерства образования и науки по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения при поддержке Минобороны РА.

Нынешняя игра «Аиааира» собрала 80 школьников в составе 8 команд из всех районов Абхазии и города Сухума.

Участникам игр необходимо было показать свои умения и навыки в десяти видах общей программы: разборка и сборка автомата; стрельба из автомата; бег на 100 метров; кросс на 1000 и 1500 метров; перетягивание каната; подтягивание на перекладине; метание гранаты; строевая подготовка и комбинированная эстафета.

В соревнованиях по стрельбе отличилась команда Гагрского района. В личном зачете среди юношей лучший результат показал представитель Гагрского района Джон Рабая. Среди девочек самой меткой стала Диана Самсонова из сборной команды города Сухума.

В разборке и сборке автомата I место заняла сборная команда города Сухума. Лучшее время в личном зачете среди юношей у представителя команды Гулрыпшского района Кесоу Кишмария. Среди девочек первенствовала сухумчанка Алина Борцова.

В беге на 100 метров в командном зачете победила столичная сборная. В личном зачете среди юношей I место у Анри Гогохия (Сухум), среди девочек первенствовала Эдита Кешишян (Гагрский район).

В кроссе в командном зачете I место у сборной команды Гагрского района. В личном зачете победили Нарт Званба (Сухум) и Алина Ханикерян (Сухумский район).

В командном зачете лучшими в метании гранаты стали представители Сухума. В личных соревнованиях дальше всех метнул гранату Денис Гаделия (Очамчырский район). Среди девочек первенствовала Сабрина Мамед-оглы (Сухум).

В подтягивании на перекладине отличилась столичная сборная, участник которой Нарт Званба стал победителем в личном зачете.

В строевой подготовке I место у сборной команды Гагрского района.

В комбинированной эстафете ребята продемонстрировали свои знания и навыки в экстремальных ситуациях. Здесь лучшее время показала сборная команда Гагрского района, а в перетягивании каната на I месте оказалась команда Очамчырского района. Достойно проявили себя Айнар Вартагава (Гудаутский район) и Сабрина Мамед-оглы (Сухум): они стали победителями в многоборье «Аиааира».

Итоговые места распределились следующим образом (в скобках указаны общекомандные очки): I место – город Сухум (128); II место – Гагрский район (112); III место – Очамчырский район (86); IV место – Гулрыпшский район (80); V место – Ткуарчалский район (76); VI место – Гудаутский район (70); VII место – Сухумский район (52); VIII место – Галский район (44).

Победители и призеры игр награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками Министерства образования и науки РА.

АСЛАН ТАРКИЛ, главный судья игр, заслуженный учитель и заслуженный работник физической культуры и спорта РА

На снимке: А.Таркил награждает победителей игр.

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: спортАвтор: АСЛАН ТАРКИЛ, главный судья игр, заслуженный учитель и заслуженный работник физической культуры и спорта РА