ОТДЫХ В АБХАЗИИ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? КАК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТА

На протяжении многих лет отдых и туризм продолжают оставаться одними из важных сфер деятельности экономики Абхазии. В их развитии заинтересованы и государственные структуры, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, экскурсионные объекты и объекты отдыха, отельеры, сотрудники общепита, владельцы магазинов, граждане, сдающие жилье в наем и многие, многие другие. В преддверии курортного сезона все они планируют заработать определенные средства именно за счет гостей республики.

Но всегда ли эти планы удается реализовать? И почему год от года количество прибывающих в Абхазию уменьшается, хотя, по идее, должно только расти?

Сотрудники Управления по туризму Торгово-промышленной палаты сделали анализ деятельности туристической отрасли республики за 2017 год, рассматривались как положительные, так и отрицательные моменты, сопровождающие отдых в Абхазии. Мы думаем, что читателю будет интересно ознакомиться с их выводами.

Что мы ожидали от курортного сезона и что в итоге получили

На фоне закрытия ряда зарубежных туристических направлений в Абхазии произошел прирост турпотока в 2016 году, и многие рассчитывали закрепить этот результат летом 2017 года.

Начало года, действительно, выглядело весьма оптимистично: россияне достаточно активно бронировали отдых на абхазских курортах. К примеру, с января по февраль рост бронирований на летний сезон превышал показатели 2016 года на 50%. И если в прошлом году в январе туристы активно бронировали туры на август, сентябрь и октябрь, то в 2017 году наибольшим спросом пользовались июнь и июль, в том числе и туры в «топовые» объекты, которые традиционно начинают бронироваться с января. Вероятно, это было связано с тем, что в новом сезоне тур-операторы предлагали как традиционные полные пакеты, включающие перелет, трансфер и отель, так и наземное обслуживание, подразумевающее только бронирование отелей.

Однако с марта начался спад продаж: с открытием турецких направлений спрос на отдых в Абхазии, по сравнению с 2016 годом, сократился на 30%. Потом на первый план вышли неблагоприятные погодные условия в мае-июне, а далее туристов отпугнули резонансные ЧП, в том числе криминального характера.

По оценкам туроператоров, спрос на турпродукт в Абхазии летом 2017 года снизился на 15-20%.

Некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма», учредителем которого является Торгово-промышленная палата РА, во время сезона провело ряд круглых столов и заседаний, на которых было озвучено, что заполняемость абхазских отелей в 2017 году упала по сравнению с 2016 годом: от 30 до 80%.

Согласно проведенному анализу, предпочтения по выбору курортов в 2017 году в целом не изменились. Наибольшим спросом пользуются Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум. Туристы преимущественно выбирают отели среднего и эконом-уровня с питанием. Длительность тура варьируется от 7 до 14 дней.

По оценке экспертов, основная аудитория туристов на абхазском направлении – это семейные пары с детьми и молодёжные компании. Часть турпотока составляют «возвратные» туристы.

Как правило, в Абхазию едут на море или экскурсии. Оздоровительный отдых в республике среди россиян не популярен из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и базы для предоставления санаторно-курортного лечения.

Преимущественно туры в этом году бронировали постоянные туристы, определившиеся с местом и временем отдыха. Предпочтение традиционно отдавалось самым популярным объектам размещения с хорошей инфраструктурой. Спросом пользовались «Сосновая роща», «Литфонд», «Курорт Пицунда».

Эти объекты грамотно сформировали цены и на этапе раннего бронирования показали хорошую загрузку. Также на пике продаж находились номера в отеле «Амра Плюс» в городе Гагре. Данные объекты расположены на первой линии и предлагают трёхразовое питание.

Все туристические объекты Абхазии в 2017 году предлагали акции с наиболее выгодными ценами (по сравнению с 2016 годом снижение составило 15-20%) и улучшенными условиями проживания. Они надеялись, что новая ценовая политика позволит им увеличить загрузку в осенние месяцы, но все эти меры были приняты слишком поздно и, как следствие, сезон этого года не был столь успешным, как в 2016 году.

Согласно анализу, спрос на экскурсионные и активные туры в 2017 году был незначительным. По словам директора Рицинского реликтового национального парка Риты Лолуа, к концу сентября парк посетило более 360 тысяч человек, что на 26% меньше, чем в 2015 году, и на 45% меньше, чем в прошлом году. То есть в этом году сезон на Рице можно назвать неудачным, но если сравнивать с 2014 годом, то доходов получено в два раза больше.

Фирмы экскурсионных обслуживаний РА также отметили снижение потока туристов на 30-35%, за счёт чего снизился и спрос на экскурсии и трансфер.

Факторы, тормозящие развитие туриндустрии Абхазии

Судя по отзывам туристов, это, прежде всего, высокие цены и низкий уровень сервиса. Гости утверждают, что цены не соответствуют качеству. Они также жалуются на грубость и хамское отношение, на антисанитарию в местах общего пользования и общепите. Огромное влияние на снижение интереса к Абхазии оказала и криминогенная обстановка.

Не последнее место в отказе отдыхать в Абхазии занимают общий экономический кризис в России и повышение спроса на дешёвый и комфортабельный отдых в Турции по принципу «все включено», в том числе и недорогой авиаперелет.

В свою очередь президент «Гильдии отельеров» при ТПП РА Игорь Жигун отметил 3 основных фактора, тормозящие развитие отрасли:

1) системные проблемы для потенциальных инвесторов в туриндустрию республики (отсутствие кадастра недвижимости – поле для манипуляций с правами собственности; инвестиции слабо защищены законодательно, а исполнение законов крайне вариабельно; растущее фискальное давление на объекты, работающие «в белую»; о новых налогах-пошлинах, изменениях в законодательстве информируют по факту нарушения, с риском применения финансовых или административных санкций) и др.;

2) локальные сложности курортной инфраструктуры (разрушенные, заброшенные здания, отсутствие набережной в Гагре; сброс канализационных и прочих стоков практически на пляжи; прогулочные катеры и скутеры ходят практически «по головам» купающихся; с разрешения администраций очень громкая музыка из кафе и дискотек минимум до полуночи; перебои с энерго- и водоснабжением; вспышки кишечных инфекций вкупе с перегруженными и давно не ремонтированными больницами; дорогие, на 25-50% дороже, чем в Краснодаре, продукты питания; потребительское и зачастую пренебрежительное отношение к отдыхающим со стороны граждан РА;

3) проблемные аспекты с российской стороны (резкий рост стоимости авиа- и железнодорожных билетов в Адлер-Сочи при отсутствии чартерных (бюджетных) перевозок в Адлер-Сочи; по-прежнему значительные «пробки» на пешеходной и автомобильной границах; формирование негативного имиджа Абхазии в СМИ и интернете; массированные инвестиции в Крым и перспектива открытия моста; снижение финансового благосостояния россиян).

Как привлечь туристов

Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов Абхазии создают благоприятные условия для развития круглогодичного познавательного, спортивного и экстремального туризма. Абхазия представляет собой страну с большим потенциалом развития новых туристических направлений, таких как сельский туризм (агротуризм), экотуризм, гастрономический и горный туризмы.

Агротуризм способствует знакомству с традициями и обычаями народа, его гостеприимством и укладом сельской жизни. Для Абхазии это направление может стать одним из важных источников получения доходов для сельских территорий и рыночной нишей для многих сельских предпринимателей.

Экотуризм у нас пока не сформирован как полноценный вид туризма, но есть все предпосылки и условия для его дальнейшего развития. Восточная часть республики обладает комплексом природных условий, в перспективе выводящих регион в успешные участники экотуристической деятельности. Существует множество предпосылок для развития данного направления в Рицинском реликтовом национальном парке, Пицунда-Мюссерском и Псху-Гумистинском заповедниках и в других отдаленных районах Абхазии, которые занимают 10 % территории Абхазии.

У нас есть интересные горные вершины, уникальный субтропический снег, что делает регион перспективной площадкой для развития высокогорного туризма. Столь превосходная ландшафтная основа является отличным плацдармом для развития таких видов зимнего туризма, как ски-тур, хели-ски, сноукайтинг, кэтскиинг, бэккантри и другие. В горной Абхазии можно разработать множество эколого-туристических маршрутов, включающих как восточную, так и западную территории страны. Данные маршруты будут пролегать по живописнейшей местности горной зоны со слабо измененной и почти дикой природой. Здесь же можно будет встретить древние историко-архитектурные памятники, такие как языческие святилища, культовые места, башенные ансамбли. Таким образом, горный туризм может гармонично сочетаться с культурным туризмом.

Гастрономический туризм в мире набирает большие обороты, и партнеры готовы продвигать его на российских рынках как новое направление туристической отрасли. Сегодня в республике уже существует популярный экскурсионный маршрут «Гостеприимная Абхазия», кульминацией которого является абхазское застолье, где туристы имеют возможность познакомиться с сельским бытом абхазов, попробовать национальную кухню и услышать фольклорный концерт. В связи с востребованностью данного туристического направления целесообразно развивать данный вид туризма в РА.

Достаточно богатое культурно-историческое наследие позволяет организовывать широкий спектр мероприятий: от фестивалей до турниров для разной аудитории, в том числе и для туристов. Также нельзя не учитывать возможность привлечения частных инвестиций «профильных» компаний, занятых в сфере туризма и рекреации (для строительства и эксплуатации гостиниц, ресторанов, магазинов, SPA-отелей, аквапарков и т.д.).

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из главных задач социально-экономического развития санаторно-курортного и туристского комплекса страны. Для реализации поставленной задачи в первую очередь необходимо наличие в республике законодательства, гарантирующего прозрачность инвестиционного процесса, стабильность и полноту правовой базы, защиту прав инвестора в качестве собственника. В этой связи необходимо продолжить работу по совершенствованию законодательства РА, стимулирующего инвестиционную деятельность.

Но все это невозможно без человеческого фактора. Например, в «Сосновой роще» весь сезон был аншлаг.

– В своей работе мы придерживаемся трех критериев: хорошее отношение к приехавшим на отдых людям, качественное и разнообразное питание и, что весьма важно, снижение цен на путевки. За последние годы контингент отдыхающих серьезно изменился: люди хотят сервиса. В условиях жесткой рыночной конкуренции качественное обслуживание – это единственное, чем можно привлечь клиента. На Западе культуру обслуживания создают целенаправленно, там в числе прочего учат сервису и рассматривают его как один из важнейших стратегических инструментов. Сегодня, когда большинство курортных объектов предлагают одинаковые услуги по схожим ценам, сервис стал тем конкурентным преимуществом, которое помогает выделиться и занять доминирующее положение на рынке. Без радушия, хорошего питания и снижения цен мы не сможем удержаться на туристическом рынке, – считает директор пансионата «Сосновая роща» Людмила Лолуа.

Не успеешь обернуться, и наступит новый курортный сезон, который, как предполагают специалисты, на фоне открытия Турции станет еще более сложным в плане привлечения туристов. Представителям объектов отдыха и туризма уже пора задуматься, что нужно сделать, чтобы вернуть Абхазии былую популярность среди отдыхающих.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА