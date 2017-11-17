ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС И ВОПРОСЫ

Многие наши читатели интересуются, что такое криптовалюта и как с ней жить.

Перепечатка из газеты «АиФ» даст некоторые разъяснения об этих новых, виртуальных деньгах.

Единица любой криптовалюты представляет собой строчку шифрованного (криптографического) кода из цифр, букв, танков. Количество кодов, а значит, и единиц таких денег, строго ограничено. Криптовалюта никому не принадлежит, никем не управляется (только заложенным в неё алгоритмом), ничем не обеспечена, но имеет свой обменный курс на бирже. Чем больше людей пользуются этими деньгами, тем они дороже. Чтобы воспользоваться криптовалютой, нужно завести программу-кошелёк. А добывают эти деньги в процессе майнинга: чтобы получить денежку, нужно предоставить свой компьютер для проведения цепочки расчётов этой валютой. «Что такое майнинг? Компьютер работает, нагревается так, что в помещении тепло становится, чтобы произвести сложные расчёты, – пояснил министр связи и массовых коммуникаций РФ Н.Никифоров. – Результат – формирование новой единицы, она вовлекается в оборот».

Крипторубль будет отличаться прежде всего использованием отечественной криптографии, а также невозможностью добывать его самостоятельно. Можно предположить, что крипторубли, то есть коды, будут выпускать как обычные рубли – майнинг не предусмотрен. «Крипторубль, скорее всего, будет закрытым, с определённым объёмом регулируемой эмиссии», – сказал Н. Никифоров. Современные технологии, утверждает министр, позволяют сделать выпуск крипторубля регулируемым и подконтрольным государству, сохранив при этом все важные свойства криптовалюты: международный характер, быстроту и удобство переводов.

Крипторубль предполагают использовать в РФ, странах ЕАЭС и БРИКС. «Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕАЭС, – объяснил министр. – Тогда это будет «открытая форточка» (для утечки капиталов. – Ред.)».

Владельцам крипторублей придётся платить налоги. «Если ты не можешь объяснить, откуда на тебя упало счастье обладания крипторублями, и переводишь их в обычные российские рубли, это будет НДФЛ с полной суммы 13%, – предположил Никифоров. – Если покупал и продавал криптовалюту, то 13% с разницы, которую заработал».

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы