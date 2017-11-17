По сообщениям информагентств

АНКАРА ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЕ С-400

Вопрос с закупкой Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов С-400 решен, при этом Анкара нацелена на развитие собственного производства систем ПВО, заявил министр обороны Нуреттин Джаникли.

«ЗРК С-400 приобретены. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции на отечественных предприятиях», – сказал министр. В этой связи достигнуто предварительное соглашение с франко-итальянским консорциумом Eurosam. Оно предусматривает совместное производство и поставку Турции системы ПВО нового поколения.

ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ С АНКАРОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНЫ

«Наши отношения с Турцией можно считать восстановленными практически в полном объеме, – заявил Президент России Владимир Путин.– За прошлый год у нас были потери в товарообороте на 30%, в этом году рост уже на 38%. Мы работаем практически по всем направлениям.

Эрдоган согласился с тем, что нынешние «двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве».

КУРС ЛАРИ УПАЛ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Грузинский лари, который держался на определенной отметке до выборов в органы местного самоуправления, сразу после выборов стал падать в цене.

По данным Национального банка страны, теперь доллар стоит уже более 2,53 лари. В этой связи со стороны оппозиции уже посыпались обвинения в адрес правящей партии. Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили даже провел пресс-конференцию, на которой объяснил, что обесценивание нацвалюты обусловлено «сделками, которые победившие на выборах партии заключили с банкирами».

Это, по мнению политика, приведет к повышению цен на бензин и коммунальные услуги.

ЕВРОПА ЗАДУМАЛАСЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ГРУЗИИ

Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить предварительную авторизацию перед тем, как отправиться в Европу без визы.

В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены шенгенских виз весной текущего года, а с другой – не желает открыто портить отношения с грузинскими властями. Безвизовый режим с ЕС до сих пор считался главным достижением Тбилиси на пути евроинтеграции.

Для прохождения предварительной авторизации гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить 10 евро и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону. Ответ вполне может оказаться отрицательным.

По мнению бывшего ректора дипломатической академии Тбилиси Иосифа Цинцадзе, «предварительная авторизация» – это не что иное, как форма визы, но с другим названием: «Отказывать людям непосредственно на границе, в европейском аэропорту для европейских служб всегда хлопотнее, чем в ходе электронной переписки», – считает Цинцадзе. По его мнению, Евросоюз «не хочет открыто оскорблять Грузию восстановлением визового режима, поэтому действует мягче».

ИРАН СОЗДАЕТ ПОСТОЯННУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ ПОД ДАМАСКОМ

Тегеран приступил к созданию собственной постоянной военной базы в Сирии, на 14 км к югу от Дамаска. При этом спутниковая съемка подтвердила проведение строительных работ в этом районе. Ранее в МИД Саудовской Аравии заявили о готовности ответить на «враждебные действия» со стороны Ирана. А в Израиле открыто дали понять, что ни под каким видом не допустят существования в Сирии иранской базы.

Известный российский эксперт Семен Багдасаров уже предупредил о высокой степени вероятности военного столкновения между Израилем и Ираном на территории Сирии.

Подборку подготовил Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Подборку подготовил Артавазд САРЕЦЯН