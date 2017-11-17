ПРОБЛЕМЫ РЕПАТРИАЦИИ И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЙ

Свершилось. Состоялась первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблемы репатриации абхазо-абазинского народа». Необходимость проведения такой конференции назревала давно, ведь возвращающиеся на историческую родину потомки махаджиров сталкиваются с множеством проблем, от решения которых зависит, захотят ли и другие пройти этот сложный путь. Поэтому живой интерес в среде ученых и общественности вызвала конференция, организованная Государственным комитетом Республики Абхазия по репатриации, Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, Абхазским государственным университетом, Международным центром кавказоведения, федерациями – абхазских культурных центров и кавказских культурных центров Турции, Международным фондом «Апсны», Международным абхазо-абазинским конгрессом, межрегиональной организацией «Адгылара». Прошла она в столице Абхазии.

В зале Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации собрались представители общественности, научных учреждений, в том числе и потомки махаджиров, прошедшие сложный период адаптации на исторической родине, делегаты из России, Сирии, Турции, Голландии. Перед началом работы конференции ее участники возложили цветы к мемориалам: Первому Президенту РА Владиславу Ардзинба в Эшере, в парке Боевой Славы – погибшим в грузино-абхазской войне 1992-93 гг., к памятнику абхазским изгнанникам 19 века. Открыл и вел конференцию совместно с замдиректора АбИГИ Гурамом Гумба председатель Госкомитета РА по репатриации Беслан Дбар.

Конференция, проходившая в течение двух дней, с 1 по 2 ноября, раскрыла очень важные проблемы, связанные с возвращением репатриантов на историческую родину и их адаптацией, социально-культурной интеграцией, этнодемографией. Выступавшие подчеркивали, что успешная интеграция – это путь к решению двух проблем: экономического подъема страны и укрепления ее независимости. Прозвучало 18 докладов на абхазском, русском и турецком (с переводом на русский) языках. Для человека, несведущего в данной области, трудно выделить какие-то из них, но судя по тому, какой интерес они вызывали, какие актуальные темы поднимали, каждый из докладов был подготовлен на высоком уровне. Депортация абхазов в Османскую империю в 19 столетии: причины и последствия; репатриация и проблемы национально-культурного сознания; упущенные возможности и предстоящие задачи репатриации; социально-экономические процессы в современной Абхазии, нужна ли Абхазии репатриация абхазов, если да, то что нужно для этого сделать? – к этим и другим вопросам обращались исследователи. Ученые Абхазии, России, Турции, Сирии, Голландии, научные сотрудники, кандидаты и доктора наук, профессора и академики обозначили свое видение проблем. Никого не могла оставить равнодушным поднятая на конференции проблема российских абазин. В свое время большинство абазин Северного Кавказа записывали черкесами, адыгейцами, кабардинцами, в зависимости от места, где они жили, а сегодня они из-за этого не могут получить абхазское гражданство. Член Русского географического общества в г. Сочи В. Пшеноков зачитал письмо, которое в этом году было отправлено Президенту Абхазии. В нем совет межрегиональной общественной организации «Адгылара», ее отделения в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии обращаются к Президенту Р.Хаджимба с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении абхазского гражданства представителям народа абаза, проживающим на Северном Кавказе, в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, но не имеющим в свидетельстве о рождении запись: абхаз, абазин или убых. В письме отмечается: «Для репатриантов с территории РФ Комитет по репатриации Республики Абхазия требует дополнительно свидетельство о рождении гражданина, что в определенных условиях создает проблемы. В судебном порядке надо решать эту проблему, доказывать это в Российской Федерации». Можно себе представить, каково чувствовать себя изгоями людям, желающим приобщиться к Абхазии, свободой которой они гордятся, где воплотилась и их мечта о независимости. Присутствующий на конференции, советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантариа, а также один из ведущих конференции Гурам Гумба заверили, что это письмо рассматривается, и проблема будет решена.

Кстати, по данным Госкомитета по репатриации, в настоящее время в Абхазии постоянно проживает около трех с половиной тысяч репатриантов. Государство по мере возможности старается помочь всем, кто решился обосноваться на исторической родине, трудоустроить, однако многие уезжают, столкнувшись с проблемами адаптации.

На конференции была принята резолюция, обозначившая ряд актуальных проблем, решение которых ее участники считают важным и необходимым.

Теперь общенациональная научно-практическая конференция «Проблемы репатриации абхазо-абазинского (абаза) народа» станет традиционной. Следующая пройдет 25-26 октября 2018 года.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ