УЧЕБА ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА

В Минобороны РА

В Министерстве обороны РА с 14 по 15 ноября на базе 2-го отдельного мотострелкового батальона прошли инструкторско-методические занятия по предметам боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

По словам первого заместителя министра обороны Беслана Цвижба, «инструкторско-методические занятия проходили в соответствии с планом подготовительного периода в целях повышения методической подготовки офицерского состава Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, воинских частей и подразделений».

Военнослужащих ознакомили с методикой проведения занятий по предметам боевой подготовки.

К занятиям привлекались офицеры управлений, отделов, служб и учреждений Минобороны и Генштаба ВС РА, командиры и начальники штабов воинских частей и отдельных подразделений и их заместители, а также командиры рот и взводов.

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс