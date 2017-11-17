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ЗАЯВЛЕНИЕ
Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
Посол Грузии в Великобритании, используя все свои возможности, вынуждает мэрию шотландского города Килмарнок демонтировать установленный там мемориал в память о погибших в абхазо-грузинской войне 1992-1993 годов. Это даже не варварство, а скорее истерика. Есть абхазская пословица о человеке, не обуздавшем коня, который срывал свою злость на седле.
Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» обращается к руководству внешнеполитического ведомства Грузии – не уподобляйтесь, пожалуйста, тем, кто борется с сёдлами, на Кавказе таких не уважают.
И. ГУНИЯ, председатель
Номер: 123
Выпуск: 3584
Рубрика: политика
Автор: И. ГУНИЯ, председатель