ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

Посол Грузии в Великобритании, используя все свои возможности, вынуждает мэрию шотландского города Килмарнок демонтировать установленный там мемориал в память о погибших в абхазо-грузинской войне 1992-1993 годов. Это даже не варварство, а скорее истерика. Есть абхазская пословица о человеке, не обуздавшем коня, который срывал свою злость на седле.

Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» обращается к руководству внешнеполитического ведомства Грузии – не уподобляйтесь, пожалуйста, тем, кто борется с сёдлами, на Кавказе таких не уважают.

И. ГУНИЯ, председатель

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: И. ГУНИЯ, председатель