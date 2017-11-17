МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В ПЯТИГОРСКЕ

Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проводят Международный форум «Кавказ в начале XXI века: роль публичной дипломатии в противодействии международному терроризму».

Форум посвящен обсуждению вопросов эффективного использования инструментов публичной дипломатии в регулировании совместной работы государства и общества в борьбе с террористическими угрозами на Кавказе на региональном и глобальном уровнях.

Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии на этом мероприятии представляют студенты-международники Астанда Жиба и Сария Бутба.

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс