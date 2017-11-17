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17.11.2017
Номер: 123
Выпуск: 3584
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В ПЯТИГОРСКЕ
Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проводят Международный форум «Кавказ в начале XXI века: роль публичной дипломатии в противодействии международному терроризму».
Форум посвящен обсуждению вопросов эффективного использования инструментов публичной дипломатии в регулировании совместной работы государства и общества в борьбе с террористическими угрозами на Кавказе на региональном и глобальном уровнях.
Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии на этом мероприятии представляют студенты-международники Астанда Жиба и Сария Бутба.
Номер: 123
Выпуск: 3584
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс