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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В ПЯТИГОРСКЕ 17.11.2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В ПЯТИГОРСКЕ

Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проводят Международный форум «Кавказ в начале XXI века: роль публичной дипломатии в противодействии международному терроризму».

Форум посвящен обсуждению вопросов эффективного использования инструментов публичной дипломатии в регулировании совместной работы государства и общества в борьбе с террористическими угрозами на Кавказе на региональном и глобальном уровнях.

Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии на этом мероприятии представляют студенты-международники Астанда Жиба и Сария Бутба.


Номер:  123
Выпуск:  3584
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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