СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Правительство России обсудило проект федерального закона о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает РИА Новости.

Соглашение, подписанное 22 июня 2017 года в Москве, направлено на обеспечение прав российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии и имеющих право на предоставление лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по рецептам на медицинские изделия.

Ранее Министерством здравоохранения Абхазии был подготовлен список льготников и реестр необходимых лекарственных препаратов.

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс