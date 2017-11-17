ФЕСТИВАЛЬ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ «КУНАКИ»

Фестиваль проходит в Сухуме, в Музее Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба. В первый фестивальный день показали ленты «Абхазия. Код возрождения» Алексея Малечкина, «Незабытое кино. Осетия» режиссера Михаила Самарина, «Самокат. Национальные особенности российского туризма» Андрея Поршняка, «Барабулька» Тома Стэнко и другие.

Режиссер Аслан Карданов из Кабардино-Балкарии привез новый документальный фильм о кабардинском взводе кавказского императорского конвоя «Они служили России».

Карданов сказал, что Абхазия занимает особое место в его становлении, так как свой первый документальный фильм он снял в Абхазии и об Абхазии.

Полнометражный художественный фильма «Не виновен» представил зрителям на церемонии открытия режиссер Андзор Емкуж. «Фильм о дружбе между народами, о том, что не имеет значения, на каком языке человек говорит, какому Богу молится, какого цвета его кожа и так далее. Мы все люди и ходим под одним небом, по одной общей земле», – сказал Андзор Емкуж.

Президент кинофестиваля Сулиета Кусова-Чухо дополнила, что этим фильмом Емкуж отреагировал на историю убийства скинхедами кабардинского мальчика.

Информационным партнером кинофестиваля «Кунаки» выступает информагентство и радио Sputnik-Абхазия.

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс