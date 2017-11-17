ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

15 ноября состоялось очередное заседание Кабинета Министров РА под председательством Премьер-министра Беслана Барциц. Было рассмотрено девять вопросов. Основным из них был – утверждение проекта закона РА «О Республиканском бюджете на 2018 год». По проекту главного финансового плана Абхазии на будущий год, доходы в государственную казну составят 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Представил главный финансовый документ страны вице-премьер Правительства Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков. Он назвал цифры основного финансового документа: общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2018 год по доходам должен составить 9 501 746,4 тысяч рублей и по расходам – 9 602 157,9 тысяч рублей. Таким образом, дефицит Государственного бюджета составит 100 411,5 тысяч рублей.

При этом общий объем доходов Республиканского бюджета на 2018 год был утвержден членами Правительства в сумме 7 432 423,9 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом, объём доходов уменьшится на общую сумму 656,5 миллионов рублей, при этом доля собственных доходов сократится на 231 миллион рублей.

– Остаточная разница в размере 424 миллиона снижается за счет понижения объемов финансовой помощи со стороны Российской Федерации, – пояснил министр финансов. – В бюджете 2017 года собственные доходы консолидированного государственного бюджета составляли по плану 5 миллиардов 441 миллионов рублей, в 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов 209 миллионов рублей. Помощь со стороны России в 2017 году составляла 4 миллиарда 716 миллионов рублей, а на 2018 год планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей.

В том числе финансовая помощь Российской Федерации на социально-экономическое развитие страны составит 2 671 600 тысяч рублей, и еще 1 620 530 тысяч рублей будет направлено на осуществление бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 – 2019 годы.

Общий объем расходов Республиканского бюджета по проекту закона должен составить 7 527 466,4 тысяч рублей.

– Расходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом снижаются на общую сумму 589 миллионов рублей, при этом львиная доля снижения расходов приходится в части Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, – сказал Дмитрий Сериков.

Кроме того, министр финансов отметил, что дотации местных бюджетов сформированы из объемов, достаточных для обеспечения их сбалансированности, за исключением бюджета Сухумского района.

– Преимущественно все дотации, которые предусмотрены в Республиканском бюджете, будут направлены на поддержку местных бюджетов, а также на финансирование заработной платы в бюджетной сфере, таких как сферы образования, здравоохранения и культуры, – подчеркнул Дмитрий Сериков. – Планируется, что объем дотаций в 2018 году составит 640 миллионов рублей.

– В качестве источника финансирования дефицита предполагается привлечение кредитов Национального Банка Республики Абхазия – до 150 миллионов в годовом исчислении по ставке не более 6% годовых, – добавил министр финансов. – Кроме того, мы надеемся на возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим и физическим лицам за предыдущие 10-12 лет.

Проект был принят Кабинетом Министров, теперь он должен быть одобрен Парламентом республики.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц проинформировал членов Правительства, что выплаты инвалидам первой группы увеличатся с 2018 года на 10 тысяч рублей. Он напомнил, что на сегодня ежемесячные выплаты инвалидам первой группы в Абхазии составляют 10 тысяч рублей. Таким образом увеличение произойдет в два раза.

Премьер-министр подчеркнул, что в бюджете на 2018 год предусмотрены расходы на увеличение выплат и по другим социально важным направлениям.

Распоряжением Кабинета Министров Денис Гулария назначен председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия. Премьер-министр Беслан Барциц подчеркнул, что на посту заместителя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария показал себя с лучшей стороны. Эту должность он занимал с 2012 года.

Вторым кадровым вопросом на заседании было назначение Алисы Ардзинба статс-секретарем, заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия. Должность статс-секретаря была учреждена в Министерстве здравоохранения Абхазии в 2016 году. Алиса Ардзинба стала первой, кто занял эту должность. Представляя свою сотрудницу, министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сказал:

– Алиса Дмитриевна уже работала в Минздраве, занималась подготовкой нормативно-правовой документации. Также занималась разработкой Закона «О здравоохранении». Она знакома с работой в Минздраве Абхазии и принесет пользу министерству.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 123Выпуск: 3584Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ