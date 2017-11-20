АЛЕКСАНДРУ КАЛАЙДЖЯНУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Стоимость лечения – 200 000 рублей

У 7-летнего Александра Калайджяна – ДЦП. Как же схожи судьбы детей с этим страшным диагнозом. Сердце кровью обливается, когда читаешь очередную историю мамы о том, что ребёнок родился недоношенным, хотя никаких отклонений от нормы замечено не было. Именно так начинается история жизни Александра: недоношенность, нахождение в течение 12 дней в барокамере, детские поликлиники, больницы, курсы лечения…

«После рождения Александра мы с ним пролежали в больнице ровно месяц. Когда ребёнку стало лучше, нас выписали. Всё шло хорошо, малыш набирал в весе. В 7 месяцев ему сделали прививку от полиомиелита, после чего состояние его здоровья на глазах стало ухудшаться: он стал отставать в развитии, перестал вставать на ножки, постепенно превращался в беспомощного ребёнка, который уже сидеть не может без поддержки», – со слезами на глазах рассказывает мама Александра, Лала Бдоян.

Сашеньке сейчас 7 лет. Он в умственном развитии совсем не отстаёт от сверстников. У него хорошая память, умеет писать, считать до десяти, очень хорошо рисует. Однако самостоятельно ходить мальчик не может. Он переживает, глядя на сверстников, которые ходят в первый класс, резвятся во дворе. Самое удивительное то, что Саша самостоятельно катается на трёхколёсном велосипеде, без чьей-либо помощи!

«Я чувствую, что сыну нужно высококвалифицированное лечение, чтобы он начал ходить самостоятельно! Работая на одной малооплачиваемой работе, я не в состоянии помочь сыну. Одна надежда на вас», – с такими словами обратился в фонд отец мальчика, Александр Калайджян.

Родители замечают положительную динамику от курса массажа, который они оплачивают сыну самостоятельно, и обращаются с мольбой о помощи: дать шанс их сыночку начать самостоятельно ходить.

В Московском институте медицинских технологий готовы принять мальчика на курс обследования и восстановительного лечения с целю снижения тонуса мышц, улучшения двигательной активности, мелкой моторики психо-эмоционального и физического состояния.

Будет достигнута цель или нет, зависит только от нас с вами! Не обойдём стороной беду Александра Калайджяна! Спасём жизнь Вместе!

Поможем Алексанру Калайджяну! Необходимо собрать на один курс лечения – 200 000 руб.

Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Александру, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью.

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода – от 30 до 500 рублей в день.

СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» Республики Абхазия.

О других способах помощи вы можете узнать по телефону фонда 738-88-37 или на сайте: www.ashanakbf.com

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ