В СБЕРБАНКЕ АБХАЗИИ ВВЕДЕНА ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Банк Абхазии сообщает, что в соответствии со статьей 75 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия», в целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации и защиты сбережений граждан, для ускорения работы по подготовке и реализации программы финансового оздоровления приказом Банка Абхазии с 13 ноября 2017 года назначена временная администрация по управлению Сбербанком Абхазии.

Руководителем временной администрации назначен главный юрисконсульт Банка Абхазии Давид Салия. В составе временной администрации – 5 служащих Банка Абхазии, курирующих различные вопросы деятельности Сбербанка Абхазии.

Как отмечается в сообщении, полномочия единоличного исполнительного органа Сбербанка Абхазии Тимура Бганба с 13.11.2017 г. ограничены, а с 13.12.2017 г. полностью будут приостановлены.

Временная администрация будет осуществлять свою деятельность при полном контроле Банка Абхазии и в тесном сотрудничестве с наблюдательным советом Сбербанка Абхазии.

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс