ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА С ОБРАЩЕНИЕМ

В обращении, в частности, говорится:

«Мы, представители гражданского общества Республики Абхазия, обращаемся к членам муниципального совета г. Килмарнок с призывом не поддаваться на провокацию, инициированную послом Грузии в Великобритании Т. Беручашвили после ее недавнего визита в Шотландию. Совершенно очевидно, что целью этой кампании является подрыв дружественных отношений, сложившихся между городами-побратимами: столицей Абхазии Сухумом и шотландским Килмарноком. На наш взгляд, действия грузинского посла являются проявлением недальновидной и агрессивной политики грузинских властей по отношению к Абхазии.

Абхазы, как и некоторые другие малочисленные народы, столкнувшись с попытками ассимиляции со стороны соседней Грузии, были вынуждены бороться за сохранение своей национальной и культурной идентичности, а после ввода грузинских войск на территорию Абхазии в 1992 г. – за свое физическое выживание. Кровавая бойня, навязанная многонациональному народу Абхазии, принесла неисчислимые страдания, гибель тысяч невинных людей, целенаправленное уничтожение памятников абхазской культуры, разрушение экономической инфраструктуры.

Теперь, через 24 года после окончания войны, преодолеть ее разрушительные последствия народу Абхазии помогают понимание и моральная поддержка, которую нам оказывают граждане ряда стран, среди которых и жители Шотландии. Высшим проявлением дружбы стало сооружение в Килмарноке памятника воинам, отдавшим жизни за свободу Абхазии в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Созданный по инициативе властей города-побратима Сухума – Килмарнока парк Памяти с мемориалом стал символом дружбы, взаимной поддержки и готовности к сотрудничеству. Граждане Абхазии высоко оценили эту инициативу, и в знак благодарности и солидарности одна из улиц Сухума получила название «Шотландская».

Следует подчеркнуть, что эти действия властей Шотландии и Абхазии не являются актом взаимного признания. Побратимство городов Килмарнока и Сухума не является политическим союзом, не преследует целей побуждения Великобритании к признанию государственной независимости Абхазии, а преследует лишь гуманитарные цели.

К сожалению, грузино-абхазский конфликт не урегулирован и по сей день, а лишь заморожен. И последние заявления и действия грузинских дипломатов ярко демонстрируют как их неспособность извлекать уроки из ошибок прошлого, так и нежелание вести конструктивный диалог с Абхазией для построения устойчивого и справедливого мира.

Мы очень надеемся, что гуманизм и здравый смысл восторжествуют, и жители и власти Килмарнока не допустят надругательства над памятью павших за свободу нашей Родины. Это позволит вывести дружественные отношения между Шотландией и Абхазией на новый, более высокий уровень в интересах обеих стран».

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс