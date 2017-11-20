КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РА

На коллегии Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия, которая состоялась 17 ноября, были подведены итоги работы налоговых органов за 9 месяцев текущего года. На ней присутствовали члены коллегии, начальники управлений и главные специалисты центрального аппарата, начальники налоговых инспекций по г.Сухуму и районам. Вёл коллегию министр по налогам и сборам Республики Абхазия Даур Курмазия.

В своём вступительном слове министр охарактеризовал работу налоговых органов за отчётный период, а также ситуацию с выполнением плановых показателей поступления налоговых платежей в доходную часть государственного бюджета. С отчётами о проделанной работе выступили начальники управлений центрального аппарата Министерства, начальники налоговых инспекций. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие заместители министра Г.Ардзинба и А.Гулиа.

На коллегии было отмечено, что по результатам работы за отчётный период общее выполнение плановых показателей поступления налоговых платежей в бюджет составили 88%. Выполнены плановые задания по следующим регионам: г. Сухум – 101%, динамика – 102%; Сухумский район 138%, динамика – 119%; Гулрыпшский район – 109%, динамика –75%;

Не выполнены плановые задания по Гагрскому, Гудаутскому, Очамчырскому, Ткуарчалскому и Галскому районам.

Темп роста плановых показателей налоговых платежей, администрируемых МНС РА, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 106%, что суммарно составляет 100 748, 5 тыс. руб.

Динамика роста фактических поступлений налоговых платежей за 9 месяцев 2017 года составила 88%, или 231 226,4 тыс. руб.

В целом по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых и иных платежей в бюджет: спецналог – 101%, динамика – 85%. Кроме того, поступило 15 228,2 тыс. руб. во внебюджетные фонды РА из общей суммы спецналога; налог на имущество – 108%, динамика – 92%; акциз – 227%, динамика – 116%.

Также были поступления по прочим налоговым платежам – 8 748,9 тыс. руб. (штрафные санкции по итогам налоговых проверок, поступающие в республиканский бюджет).

Не выполнены плановые показатели по следующим видам налоговых платежей: налог на прибыль – 84%, динамика – 89%. Из общей суммы поступлений по налогу на прибыль 49 159,7 тыс. руб. приходится на налог на прибыль организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с доходов, не связанных с деятельностью в Республике Абхазия; подоходный налог – 99%, динамика –99%; курортный сбор – 67%, динамика – 76 %; НДС – 75%, динамика роста – 78%; земельный налог – 82%, динамика – 78%.

Итоги работы коллегии подвёл Даур Курмазия. Министр отметил, что несмотря на принятые меры и проделанную работу план поступления налоговых платежей в бюджет не был выполнен, и на то были объективные причины. В частности, серьёзные недопоступления были по организациям рыбоперерабатывающей отрасли (Очамчырский район, Сухум), а также по субъектам экономики курортной и туристической сферы (в основном Гагрский, Гудаутский районы и Сухум).

В то же время, подчеркнул глава ведомства, в работе налоговых органов имеются недоработки в обеспечении систематического текущего контроля за своевременной уплатой налогоплательщиками полагаемых налогов, в своевременном предоставлении установленной отчётности, в контроле за порядком учёта налоговых вычетов.

Д.Курмазия также заострил внимание присутствующих на недостаточной работе всех подразделений налоговой службы по взысканию долгов по налоговым платежам. Но подчеркнул, что внутренняя текущая отчётность улучшилась. Наводится надлежащий порядок с учётом налогоплательщиков, проводятся мероприятия по перерегистрации налогоплательщиков, замене бланков идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН), а также введению кода причины постановки на налоговый учёт (КПП), введению регистров учета налогоплательщиков.

Министр также подчеркнул, что работу по всем этим направлениям необходимо и в дальнейшем целенаправленно продолжать до ее логического завершения. Д. Курмазия нацелил коллектив налоговой службы на достижение максимальных показателей поступления налоговых платежей в бюджет 2017года, обеспечение бесперебойной систематической работы по осуществлению учёта налогоплательщиков, выявлению объектов налогообложения, повышению качества и результативности контрольных мероприятий, улучшению взыскания задолженностей по налоговым платежам.

В заключение министр выразил уверенность, что работники налоговой службы понимают высокую ответственность, лежащую на всех работниках Министерства, и что они сделают всё возможное для повышения качества работы всех структурных подразделений ведомства и исполнения своих функциональных обязанностей.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ