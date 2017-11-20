СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Высший совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» с прискорбием сообщает о смерти ветерана войны, добровольца, награждённого медалью «За отвагу», Аслана Батиевича Каскулова и выражает свои искренние соболезнования родным и близким.

Номер: 124Выпуск: 3585Рубрика: обществоАвтор: Высший совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»