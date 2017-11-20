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20.11.2017

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Высший совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» с прискорбием сообщает о смерти ветерана войны, добровольца, награждённого медалью «За отвагу», Аслана Батиевича Каскулова и выражает свои искренние соболезнования родным и близким.


Номер:  124
Выпуск:  3585
Рубрика:  общество
Автор:  Высший совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

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